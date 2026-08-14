Niderlandiyaning Spyker kompaniyasi C8 superkarini qaytardi

·23·Avto
Niderlandiyaning Spyker kompaniyasi C8 superkarini qaytardi
Qisqacha

Spyker uzoq yillik tanaffus va moliyaviy qiyinchiliklardan so'ng avtomobil bozoriga qaytib, C8 superkarini qayta tikladi. Brend asoschisi Viktor Myuller 2025-yil oktabr oyida tarixiy brend huquqlarini qaytarib olgan, iyun oyida esa kompaniyaning ulkan ulushi Volodimir Nosovga sotilgan. Yangi C8 Preliator XXV Coupé 4,0 litrli egizak turbo V8 dvigatelga ega bo'lib, 800 ot kuchi va 737 lb ft tortish kuchini hosil qiladi hamda soatiga 217 mildan ortiq tezlikka erisha oladi.

Niderlandiyaning mashhur sport avtomobillari ishlab chiqaruvchisi Spyket uzoq yillik tanaffus va moliyaviy qiyinchiliklardan soʻng avtomobil bozoriga qaytdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya oʻzining afsonaviy C8 superkarini qayta tikladi hamda bundan ikki oʻn yil muqaddam eʼlon qilingan D8 Peking-to-Paris krossoverini nihoyat yakunlashni rejalashtirmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Kompaniya boshidan kechirgan bankrotlik va uzoq davom etgan sud nizolaridan soʻng, uning asoschisi Viktor Myuller 2025-yil oktabr oyida tarixiy brend huquqlarini qaytarib olgan edi. Joriy yilning iyun oyida esa Spyker kompaniyasining ulkan ulushi kelib chiqishi ukrainalik boʻlgan kriptovalyuta magnati Volodimir Nosovga sotildi. Ushbu investitsiya brendning yangi davrdagi ilk qadamlari uchun moliyaviy asos boʻlib xizmat qildi.

Yangi davrning ilk avtomobili

Brendning yangi bosqichidagi ilk modeli C8 Preliator XXV Coupé deb nomlandi. Ushbu avtomobil ilk bor 2016-yilgi Jeneva avtosalonida namoyish etilgan C8 Preliator modelining chuqur takomillashtirilgan versiyasi hisoblanadi. Yangi superkar kompaniyaning XX asr boshlaridagi aviatsiya sohasidagi tarixiga hurmat bajo keltirgan holda, samolyot vintini eslatuvchi gʻildiraklar va qiruvchi samolyotlarning reaktiv motorini aks ettiruvchi orqa chiroqlar bilan jihozlangan.

Avtomobil Koventri shahridagi pudratchi tomonidan yigʻilgan alyuminiy kosmik ramkali shassiga asoslangan. uning kapoti ostida 4,0 litrli egizak turbo quvvatga ega V8 dvigatel oʻrnatilgan boʻlib, u 800 ot kuchi va 737 lb ft tortish kuchini hosil qiladi. Mazkur quvvat olti pogʻonali mexanik uzatmalar qutisi orqali orqa gʻildiraklarga uzatiladi. Mashina soatiga 217 mildan ortiq tezlikka erisha oladi, biroq kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, asosiy eʼtibor rekord darajadagi tezlikka emas, balki haydovchining avtomobil bilan toʻliq uygʻunligiga qaratilgan.

Anʼanaviy yondashuv va kelajakdagi rejalar

C8 Preliator XXV Coupé interyeri raqamli ekranlardan deyarli holi tarzda yaratilgan. Yagona raqamli element bu – lozim topilgandagina ishlatiladigan proeksiya displeyi hisoblanadi. Barcha boshqaruv elementlari va oʻlchash moslamalari ataylab anʼanaviy mexanik uslubda ishlangan. Shuningdek, maxsus tugma bosilganda barcha panellar, jumladan dvigatel boʻlinmasini ochib beruvchi «kapalak rejimi» ham nazarda tutilgan.

Hozirgi bosqichda ushbu eksklyuziv modeldan jami 25 dona ishlab chiqarish rejalashtirilgan. Narxlar hozircha oshkor etilmagan boʻlsa-da, Spyker oʻz xaridorlari sifatida dunyodagi milliarderlar va badavlat avtohavaskorlarni belgilagan. Shu maqsadda brend oʻzining debyutini AQShdagi Monterey avtohaftaligi doirasida oʻtkaziladigan eksklyuziv tadbirda amalga oshirdi. Superkardan tashqari, kompaniya GT3 sinfidagi chidamlilik poygalariga qaytishni va koʻp yillardan buyon kutilayotgan D8 Peking-to-Paris krossoverini ishlab chiqarishni yakunlashni koʻrib chiqmoqda.

SpykerSuperkarAvtomobilYangiliklarKrossover
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Defender Dakar: 626 ot kuchiga ega yoʻltanlamas taqdim etildiDefender Dakar: 626 ot kuchiga ega yoʻltanlamas taqdim etildiBugun, 00:29Gordon Murray afsonaviy McLaren F1ʼning davomchisi boʻlgan yangi S1 superkarini namoyish etdiGordon Murray afsonaviy McLaren F1ʼning davomchisi boʻlgan yangi S1 superkarini namoyish etdiBugun, 00:22Porsche mutaxassislari 691 ot kuchiga ega noyob superkarni taqdim etdiPorsche mutaxassislari 691 ot kuchiga ega noyob superkarni taqdim etdiKecha, 23:30Lamborghini oʻzining eng quvvatli Revuelto SV giperkarini namoyish etdiLamborghini oʻzining eng quvvatli Revuelto SV giperkarini namoyish etdiKecha, 23:22McLaren mexanik uzatmalar qutisini qaytarmoqdaMcLaren mexanik uzatmalar qutisini qaytarmoqdaKecha, 21:27Aston Martin 838 ot kuchiga ega yangi Valen giperkarini namoyish etdiAston Martin 838 ot kuchiga ega yangi Valen giperkarini namoyish etdiKecha, 21:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Yangilangan Lada Niva Legend sotuvga chiqish sanasi maʼlum boʻldi
Yangilangan Lada Niva Legend sotuvga chiqish sanasi maʼlum boʻldi