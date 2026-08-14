Lamborghini oʻzining eng quvvatli Revuelto SV giperkarini namoyish etdi

·0·Avto
Lamborghini oʻzining eng quvvatli Revuelto SV giperkarini namoyish etdi

Italiyaning afsonaviy sport avtomobillari ishlab chiqaruvchisi Lamborghini oʻzining flagman gibrid giperkarining yanada takomillashtirilgan va ekstremal versiyasini taqdim etdi. Yangi Lamborghini Revuelto SV modeli brendning boy avtomobilsozlik DNKsining yaqqol ifodasi boʻlib, kompaniya bosh direktori Stefan Vinkelmanning soʻzlariga koʻra, kompaniya tarixidagi eng ilgʻor va quvvatli modifikatsiyalardan biriga aylandi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, avtomobil oʻzining asosiy negizini saqlab qolgan holda, GT3 poyga avtomobillaridan ilhomlangan holda yaratilgan. Muhandislar oddiy Revuelto modelini beshinchi Super Veloce (SV) versiyasiga aylantirib, uning mexanik ilashish qobiliyatini, pastga bosish kuchini va umumiy quvvatini sezilarli darajada oshirishga muvaffaq boʻlishdi.

Texnik yangilanishlar va dinamik koʻrsatkichlar

Giperkar yuragida oʻsha mashhur 6.5 litr hajmli V12 dvigatel saqlanib qolgan, biroq SV versiyasi uchta elektr motorini harakatga keltirish uchun kattalashtirilgan 7.3 kW/soat quvvatga ega akkumulyator bilan jihozlandi. Buning natijasida umumiy quvvat 50 ot kuchiga oshib, 1051 ot kuchini tashkil etdi. Bu koʻrsatkich mashinaga asosiy raqibi hisoblangan Ferrari 849 Testarossadan oʻzib ketish imkonini beradi.

Ortgan quvvat evaziga avtomobil 0 dan 100 km/soat tezlikka atigi 2.4 soniyada erishadi. Shuningdek, yangi old splitter va qizil rangli havo taqsimlovchi elementlar, shuningdek, faol qism oʻrniga oʻrnatilgan qatʼiy sobit orqa спойлер tufayli yangi model standart versiyaga nisbatan 80 foizga koʻproq pastga bosish kuchini hosil qiladi.

Poyga texnologiyalari va boshqaruv

Avtomobilning osma tizimi Lamborghini Squadra Corse poyga boʻlinmasi tajribasidan kelib chiqqan holda ishlab chiqilgan. Yangi amortizatorlar siqilish va qaytish boʻyicha qoʻlda sozlanishi mumkin boʻlib, har bir burchakda 14 ta qattiqlik darajasini taqdim etadi. Muhandislar egalariga yoʻl, trek va nam ob-havo sharoitlari uchun maxsus tavsiya etilgan sozlamalarni taqdim etishadi.

Toʻxtash tizimi ham tubdan yaxshilandi: old qismda 420 mm va orqada 410 mm boʻlgan yangi uglerod-keramika tormozlari oʻrnatildi. Shuningdek, Temerario modelidan olingan 6D sensor texnologiyasi avtomobilning holatini aniq hisoblab, dinamik boshqaruvni yaxshilaydi. Natijada yuqori yuklamalarda sekinlanish tezligi 11 foizga oshdi.

Standart sifatida Bridgestone Potenza Race R yarim-silliq shinalari taqdim etiladi, ammo xohlovchilar oʻzgaruvchan ob-havo sharoitlari uchun moʻljallangan Potenza Sport variantini ham tanlashlari mumkin. Ushbu eksklyuziv giperkar avtomobil ixlosmandlari orasida katta qiziqish uygʻotishi kutilmoqda.

LamborghiniRevuelto SVGiperkarElektromobilYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Porsche mutaxassislari 691 ot kuchiga ega noyob superkarni taqdim etdiPorsche mutaxassislari 691 ot kuchiga ega noyob superkarni taqdim etdiBugun, 23:30McLaren mexanik uzatmalar qutisini qaytarmoqdaMcLaren mexanik uzatmalar qutisini qaytarmoqdaBugun, 21:27Aston Martin 838 ot kuchiga ega yangi Valen giperkarini namoyish etdiAston Martin 838 ot kuchiga ega yangi Valen giperkarini namoyish etdiBugun, 21:23Porsche Taycan modeli 2030-yilgacha ishlab chiqarishdan olinishi mumkinPorsche Taycan modeli 2030-yilgacha ishlab chiqarishdan olinishi mumkinBugun, 18:29Hukumat elektromobillar savdosi boʻyicha ZEV talablarini qayta koʻrib chiqmoqdaHukumat elektromobillar savdosi boʻyicha ZEV talablarini qayta koʻrib chiqmoqdaBugun, 18:29McLaren afsonaviy F1 dan beri ilk mexanik uzatmali sportkarini namoyish etdiMcLaren afsonaviy F1 dan beri ilk mexanik uzatmali sportkarini namoyish etdiBugun, 17:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Yangilangan Lada Niva Legend sotuvga chiqish sanasi maʼlum boʻldi
Yangilangan Lada Niva Legend sotuvga chiqish sanasi maʼlum boʻldi