Lamborghini oʻzining eng quvvatli Revuelto SV giperkarini namoyish etdi
Italiyaning afsonaviy sport avtomobillari ishlab chiqaruvchisi Lamborghini oʻzining flagman gibrid giperkarining yanada takomillashtirilgan va ekstremal versiyasini taqdim etdi. Yangi Lamborghini Revuelto SV modeli brendning boy avtomobilsozlik DNKsining yaqqol ifodasi boʻlib, kompaniya bosh direktori Stefan Vinkelmanning soʻzlariga koʻra, kompaniya tarixidagi eng ilgʻor va quvvatli modifikatsiyalardan biriga aylandi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, avtomobil oʻzining asosiy negizini saqlab qolgan holda, GT3 poyga avtomobillaridan ilhomlangan holda yaratilgan. Muhandislar oddiy Revuelto modelini beshinchi Super Veloce (SV) versiyasiga aylantirib, uning mexanik ilashish qobiliyatini, pastga bosish kuchini va umumiy quvvatini sezilarli darajada oshirishga muvaffaq boʻlishdi.
Texnik yangilanishlar va dinamik koʻrsatkichlarGiperkar yuragida oʻsha mashhur 6.5 litr hajmli V12 dvigatel saqlanib qolgan, biroq SV versiyasi uchta elektr motorini harakatga keltirish uchun kattalashtirilgan 7.3 kW/soat quvvatga ega akkumulyator bilan jihozlandi. Buning natijasida umumiy quvvat 50 ot kuchiga oshib, 1051 ot kuchini tashkil etdi. Bu koʻrsatkich mashinaga asosiy raqibi hisoblangan Ferrari 849 Testarossadan oʻzib ketish imkonini beradi.
Ortgan quvvat evaziga avtomobil 0 dan 100 km/soat tezlikka atigi 2.4 soniyada erishadi. Shuningdek, yangi old splitter va qizil rangli havo taqsimlovchi elementlar, shuningdek, faol qism oʻrniga oʻrnatilgan qatʼiy sobit orqa спойлер tufayli yangi model standart versiyaga nisbatan 80 foizga koʻproq pastga bosish kuchini hosil qiladi.
Poyga texnologiyalari va boshqaruvAvtomobilning osma tizimi Lamborghini Squadra Corse poyga boʻlinmasi tajribasidan kelib chiqqan holda ishlab chiqilgan. Yangi amortizatorlar siqilish va qaytish boʻyicha qoʻlda sozlanishi mumkin boʻlib, har bir burchakda 14 ta qattiqlik darajasini taqdim etadi. Muhandislar egalariga yoʻl, trek va nam ob-havo sharoitlari uchun maxsus tavsiya etilgan sozlamalarni taqdim etishadi.
Toʻxtash tizimi ham tubdan yaxshilandi: old qismda 420 mm va orqada 410 mm boʻlgan yangi uglerod-keramika tormozlari oʻrnatildi. Shuningdek, Temerario modelidan olingan 6D sensor texnologiyasi avtomobilning holatini aniq hisoblab, dinamik boshqaruvni yaxshilaydi. Natijada yuqori yuklamalarda sekinlanish tezligi 11 foizga oshdi.
Standart sifatida Bridgestone Potenza Race R yarim-silliq shinalari taqdim etiladi, ammo xohlovchilar oʻzgaruvchan ob-havo sharoitlari uchun moʻljallangan Potenza Sport variantini ham tanlashlari mumkin. Ushbu eksklyuziv giperkar avtomobil ixlosmandlari orasida katta qiziqish uygʻotishi kutilmoqda.
…