Porsche mutaxassislari 691 ot kuchiga ega noyob superkarni taqdim etdi

·1·Avto
Porsche mutaxassislari 691 ot kuchiga ega noyob superkarni taqdim etdi

Nemis sport avtomobillari ishlab chiqaruvchisi Porsche oʻzining afsonaviy «Moby Dick» 935/78 poyga mashinasiga bagʻishlangan yangi maxsus superkarini namoyish etdi. Kompaniyaning Sonderwunsch («maxsus soʻrov») boʻlimi Manthey tyuning va poyga hamkorligi bilan birgalikda avvalgi avlodga mansub Porsche 911 GT2 RS modeli asosida noyob bir martalik loyihani hayotga tatbiq etdi. Ushbu avtomobil oʻzining oʻziga xos qiya burun qismi va ekstremal koʻrsatkichlari bilan mutaxassislar eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur avtomobilni yaratish ustidagi murakkab ishlar uch yil davom etgan. Loyihaning asosiy qiyinchiliklaridan biri 935/78 poyga mashinasining Flachbau deb nomlangan yassi burun qismini yoʻllarda harakatlanish qoidalariga va xavfsizlik talablariga toʻla mos ravishda integratsiya qilishdan iborat boʻlgan. Konversiya ishlari Porsche kompaniyasida 36 yil faoliyat yuritib, 2018 yilda qayta tugʻilgan 935 modeliga ham mualliflik qilgan faxriy dizayner Grant Larson rahbarligida amalga oshirildi.

Aerodinamika va vaznni kamaytirish sirlari

Asosiy oʻzgarishlar avtomobilning tashqi qiyofasiga, jumladan, gʻildirak arkalaridagi havo bosimini pasaytirishga xizmat qiluvchi havo teshiklariga ega pastroq oʻrnatilgan old qanotlarga daxl qildi. Yangilangan arxitektura muhandislardan yonilgʻi quyish qopqogʻi va uning mexanizmini ham oʻzgartirishni talab qildi. Poyga ruhiga sodiq qolgan holda, Flachbau RS modeli ortiqcha qulayliklardan, jumladan, axborot-koʻngilochar tizimi, dinamiklar va ovoz oʻtkazmaydigan materiallardan butunlay voz kechdi.

Vaznni imkon qadar kamaytirish maqsadida hatto simlar tutamidagi ayrim individual kabellar ham olib tashlandi. Buning natijasida mashina oʻzi asoslangan standart GT2 RS modeliga qaraganda 31,6 kilogramm yengilroq chiqdi. Avtomobilning texnik qismi, aniqrogʻi, uning yuragi oʻzgarmasdan qoldi: 3,8 litr hajmli egizak turbinali va yostiqsimon olti silindrli dvigatel avvalgidek 691 ot kuchi hamda 553 funt-fut tortish kuchini taqdim etadi.

Eksklyuzivlik va qonuniylik uygʻunligi

Porsche kompaniyasining mahsulot taklifi va individuallashtirish boʻyicha vitse-prezidenti Aleksandr Fabigning taʼkidlashicha, ushbu loyihadan koʻzlangan asosiy maqsad 935 modelining timsolga aylangan qiyofasini xavfsizlik, texnologiya yoki yoʻllarda yurish qonuniyligiga putur yetkazmagan holda qayta talqin qilish boʻlgan. Garchi mashina poyga treklari ruhini oʻzida mujassam etgan boʻlsa-da, u oddiy jamoat yoʻllarida ham qonuniy ravishda harakatlana oladi.

Ushbu eksklyuziv superkarning yaratilishi Porsche brendining boy poyga merosiga hurmat bajo keltirish bilan birga, zamonaviy texnologiyalar yordamida klassik dizayn elementlarini qanday qilib mukammal uygʻunlashtirish mumkinligini yana bir bor yaqqol namoyish etdi. Bunday yakka tartibdagi buyurtmalar brend muxlislari orasida har doim katta qiziqish uygʻotib kelgan.

PorscheSuperkarFlachbauAvtomobilTyunینگ
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamborghini oʻzining eng quvvatli Revuelto SV giperkarini namoyish etdiLamborghini oʻzining eng quvvatli Revuelto SV giperkarini namoyish etdiBugun, 23:22McLaren mexanik uzatmalar qutisini qaytarmoqdaMcLaren mexanik uzatmalar qutisini qaytarmoqdaBugun, 21:27Aston Martin 838 ot kuchiga ega yangi Valen giperkarini namoyish etdiAston Martin 838 ot kuchiga ega yangi Valen giperkarini namoyish etdiBugun, 21:23Porsche Taycan modeli 2030-yilgacha ishlab chiqarishdan olinishi mumkinPorsche Taycan modeli 2030-yilgacha ishlab chiqarishdan olinishi mumkinBugun, 18:29Hukumat elektromobillar savdosi boʻyicha ZEV talablarini qayta koʻrib chiqmoqdaHukumat elektromobillar savdosi boʻyicha ZEV talablarini qayta koʻrib chiqmoqdaBugun, 18:29McLaren afsonaviy F1 dan beri ilk mexanik uzatmali sportkarini namoyish etdiMcLaren afsonaviy F1 dan beri ilk mexanik uzatmali sportkarini namoyish etdiBugun, 17:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Yangilangan Lada Niva Legend sotuvga chiqish sanasi maʼlum boʻldi
Yangilangan Lada Niva Legend sotuvga chiqish sanasi maʼlum boʻldi