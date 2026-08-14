Porsche mutaxassislari 691 ot kuchiga ega noyob superkarni taqdim etdi
Nemis sport avtomobillari ishlab chiqaruvchisi Porsche oʻzining afsonaviy «Moby Dick» 935/78 poyga mashinasiga bagʻishlangan yangi maxsus superkarini namoyish etdi. Kompaniyaning Sonderwunsch («maxsus soʻrov») boʻlimi Manthey tyuning va poyga hamkorligi bilan birgalikda avvalgi avlodga mansub Porsche 911 GT2 RS modeli asosida noyob bir martalik loyihani hayotga tatbiq etdi. Ushbu avtomobil oʻzining oʻziga xos qiya burun qismi va ekstremal koʻrsatkichlari bilan mutaxassislar eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur avtomobilni yaratish ustidagi murakkab ishlar uch yil davom etgan. Loyihaning asosiy qiyinchiliklaridan biri 935/78 poyga mashinasining Flachbau deb nomlangan yassi burun qismini yoʻllarda harakatlanish qoidalariga va xavfsizlik talablariga toʻla mos ravishda integratsiya qilishdan iborat boʻlgan. Konversiya ishlari Porsche kompaniyasida 36 yil faoliyat yuritib, 2018 yilda qayta tugʻilgan 935 modeliga ham mualliflik qilgan faxriy dizayner Grant Larson rahbarligida amalga oshirildi.
Aerodinamika va vaznni kamaytirish sirlariAsosiy oʻzgarishlar avtomobilning tashqi qiyofasiga, jumladan, gʻildirak arkalaridagi havo bosimini pasaytirishga xizmat qiluvchi havo teshiklariga ega pastroq oʻrnatilgan old qanotlarga daxl qildi. Yangilangan arxitektura muhandislardan yonilgʻi quyish qopqogʻi va uning mexanizmini ham oʻzgartirishni talab qildi. Poyga ruhiga sodiq qolgan holda, Flachbau RS modeli ortiqcha qulayliklardan, jumladan, axborot-koʻngilochar tizimi, dinamiklar va ovoz oʻtkazmaydigan materiallardan butunlay voz kechdi.
Vaznni imkon qadar kamaytirish maqsadida hatto simlar tutamidagi ayrim individual kabellar ham olib tashlandi. Buning natijasida mashina oʻzi asoslangan standart GT2 RS modeliga qaraganda 31,6 kilogramm yengilroq chiqdi. Avtomobilning texnik qismi, aniqrogʻi, uning yuragi oʻzgarmasdan qoldi: 3,8 litr hajmli egizak turbinali va yostiqsimon olti silindrli dvigatel avvalgidek 691 ot kuchi hamda 553 funt-fut tortish kuchini taqdim etadi.
Eksklyuzivlik va qonuniylik uygʻunligiPorsche kompaniyasining mahsulot taklifi va individuallashtirish boʻyicha vitse-prezidenti Aleksandr Fabigning taʼkidlashicha, ushbu loyihadan koʻzlangan asosiy maqsad 935 modelining timsolga aylangan qiyofasini xavfsizlik, texnologiya yoki yoʻllarda yurish qonuniyligiga putur yetkazmagan holda qayta talqin qilish boʻlgan. Garchi mashina poyga treklari ruhini oʻzida mujassam etgan boʻlsa-da, u oddiy jamoat yoʻllarida ham qonuniy ravishda harakatlana oladi.
Ushbu eksklyuziv superkarning yaratilishi Porsche brendining boy poyga merosiga hurmat bajo keltirish bilan birga, zamonaviy texnologiyalar yordamida klassik dizayn elementlarini qanday qilib mukammal uygʻunlashtirish mumkinligini yana bir bor yaqqol namoyish etdi. Bunday yakka tartibdagi buyurtmalar brend muxlislari orasida har doim katta qiziqish uygʻotib kelgan.
…