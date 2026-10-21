Volkswagen elektromobillarining akkumulatorlarida nuqson aniqlandi

·41·Avto
Volkswagen elektromobillarining akkumulatorlarida nuqson aniqlandi

Germaniyaning Volkswagen avtomobil konserni akkumulatorlarida aniqlangan nuqson tufayli dunyo bo‘ylab qariyb 72,7 mingta elektromobilni servis markazlariga qaytarmoqda. Nosozlik ayrim holatlarda akkumulatorning qizib ketishi va yong‘in kelib chiqishiga sabab bo‘lishi mumkin.

Bu haqda Germaniyaning Bild nashri Germaniya Avtotransport federal idorasi (KBA) ma’lumotlariga tayanib xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, muammo ayrim yuqori kuchlanishli akkumulator elementlaridagi ishlab chiqarish nuqsonlari bilan bog‘liq. Volkswagen'ning ichki sifat tekshiruvlari davomida ayrim akkumulator elementlari belgilangan talablarga javob bermasligi aniqlangan. Nuqson ehtiyot qismlar yetkazib beruvchilardagi ishlab chiqarish xatolari bilan izohlanmoqda.

Qaytarib olish jarayoni 2022–2025 yillarda ishlab chiqarilgan Volkswagen ID.3, ID.4, ID.7 va ID. Buzz modellarini qamrab oladi. Shuningdek, 2022–2024 yillarda ishlab chiqarilgan Cupra Born elektromobillari ham ro‘yxatga kiritilgan.

Xavfsizlik chorasi sifatida avtomobil egalariga akkumulatorni hozircha 80 foizdan ortiq quvvatlamaslik tavsiya etilgan. Texnik jihatdan imkoni bo‘lgan ayrim avtomobillarda quvvatlash chegarasi avtomatik ravishda belgilanadi.

Avtomobil egalariga qaytarib olish tartibi va keyingi choralar haqida xat orqali xabar beriladi. Servis markazlarida akkumulatorlar tekshiriladi. Ayrim hollarda nosoz qismlarni almashtirish o‘rniga dasturiy ta’minotni yangilash kifoya qilishi mumkin.

Germaniya Avtotransport federal idorasi ma’lumotlariga ko‘ra, hozircha ushbu nuqson tufayli tan jarohati olganlar yoki moddiy zarar ko‘rganlar haqida xabar berilmagan.

VolkswagenVolkswagen ID.3Cupra BornKBA
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Volkswagen va Xiaomi oʻrtasida gibrid motorlar bahsi boshlandiVolkswagen va Xiaomi oʻrtasida gibrid motorlar bahsi boshlandi29 iyul 14:23Dizel davri yakunlanmoqda: Volkswagen afsonaviy Golf modelining dizel versiyasidan voz kechdiDizel davri yakunlanmoqda: Volkswagen afsonaviy Golf modelining dizel versiyasidan voz kechdi1 iyul 07:52Volkswagen Group inqirozdan chiqish uchun avtomobillar qatorini 50 foizga qisqartiradiVolkswagen Group inqirozdan chiqish uchun avtomobillar qatorini 50 foizga qisqartiradi24 iyul 15:57Volkswagen afsonaviy 2.0 TDI dvigatelidan voz kechmoqda: Dizel davri yakunlanmoqdaVolkswagen afsonaviy 2.0 TDI dvigatelidan voz kechmoqda: Dizel davri yakunlanmoqda5 iyul 00:29Ikkinchi qoʻldagi Volkswagen ID 3 elektromobilini 9000 funtdan boshlab xarid qilish mumkinIkkinchi qoʻldagi Volkswagen ID 3 elektromobilini 9000 funtdan boshlab xarid qilish mumkin8 avgust 18:26Volkswagen inqiroz yoqasida: Konsern 50 ming xodimni ishdan boʻshatishni rejalashtirmoqdaVolkswagen inqiroz yoqasida: Konsern 50 ming xodimni ishdan boʻshatishni rejalashtirmoqda19 iyun 07:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Damas, Cobalt, Onix va Tracker xaridorlari uchun kutilmagan yangilik tayyorlanmoqda
Damas, Cobalt, Onix va Tracker xaridorlari uchun kutilmagan yangilik tayyorlanmoqda
Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lash shartlari e’lon qilindi
Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lash shartlari e’lon qilindi
Onix va Tracker uchun 0 foizli to‘lov shartlari e’lon qilindi
Onix va Tracker uchun 0 foizli to‘lov shartlari e’lon qilindi
Tomi kesilgan qora Cobalt: Qozog‘istonlik ustaning noodatiy kabrioleti hayratga soldi
Tomi kesilgan qora Cobalt: Qozog‘istonlik ustaning noodatiy kabrioleti hayratga soldi
Taksi bozorida yangi gigant: Xitoy kompaniyasi 5 mingta avtomobil bilan kirib kelmoqda
Taksi bozorida yangi gigant: Xitoy kompaniyasi 5 mingta avtomobil bilan kirib kelmoqda
UzAuto Motors Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lashni boshlaydi
UzAuto Motors Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lashni boshlaydi
Kia K4 2027 modeli taqdim etildi: yangi imkoniyatlar va narxlar
Kia K4 2027 modeli taqdim etildi: yangi imkoniyatlar va narxlar
“Damas” endi elektromobil bo‘ladi: UzAuto markazi yangi modelni namoyish qildi (video)
“Damas” endi elektromobil bo‘ladi: UzAuto markazi yangi modelni namoyish qildi (video)