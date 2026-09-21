Xitoyda 2026-yilning eng ommabop benzinli avtomobillari maʼlum boʻldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xitoyda 2026-yilning yanvar-avgust oylari davomida eng ommabop benzinli avtomobillar reytingi tuzildi, unda to'rtinchi avlod Geely Atlas krossoveri 138 044 dona bilan birinchi o'rinni egalladi.
- Reytingda Volkswagen Lavida (127 673 dona) ikkinchi, Nissan Sylphy (115 794 dona) esa uchinchi o'rinni band etdi.
Elektr avtomobillarining jadal rivojlanishiga qaramamay, Xitoy bozorida ichki yonuv dvigateliga ega mashinalar hanuzgacha yuqori talabga ega boʻlib qolmoqda. «Китайские автомобили» nashrining xabar berishicha, 2026-yilning yanvar–avgust oylari davomida yangi roʻyxatga olingan avtomobillar statistikasi tahlil qilinib, Xitoydagi eng ommabop benzinli modellar reytingi tuzildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlumotlarga koʻra, joriy yilning dastlabki sakkiz oyida toʻrtinchi avlod Geely Atlas krossoveri 138 044 dona koʻrsatkich bilan mazkur reytingda birinchi oʻrinni egalladi. Xitoy bozorida ushbu avtomobil 181 va 218 ot kuchiga ega ikkita benzinli dvigatel, yetti pogʻonali «robot» uzatmalar qutisi hamda oldi privod bilan taklif etiladi. Taʼkidlash joizki, mazkur model Rossiyada taqdim etilgan Volga K40 avtomobiliga asos qilib olingan.
Yetakchi oʻrinlardagi sedanlar va nemis brendlarining ustunligiReytingning ikkinchi pogʻonasidan SAIC-Volkswagen qoʻshma korxonasida ishlab chiqarilgan Volkswagen Lavida joy oldi — ushbu model 127 673 nafar xaridor tomonidan roʻyxatga olingan. Ushbu kompaniya ixcham sedani atmosfera yoki turبو quvvatga ega 1,5 litrli motorlar bilan taʼminlanadi. Kuchli uchlikni esa Dongfeng va Nissan hamkorligida yaratilgan Nissan Sylphy yakunlab berdi. Yaqinda jiddiy yangilanishni boshdan kechirgan ushbu sedan 115 794 ta roʻyxatdan oʻtish natijasini qayd etdi.
Umuman olganda, birinchi oʻntabirlikning naq yarmini Volkswagen brendi modellari egallagani eʼtiborga molik. Xususan, toʻrtinchi oʻrinni 108 106 ta koʻrsatkich bilan Toyota Camry band etdi. Mazkur yapon sedani anʼanaviy benzinli versiyadan tashqari klassik gibrid kuch qurilmasi bilan ham sotilmoqda. Undan atigi 66 ta mashinaga ortda qolgan FAW-Volkswagen mahsuloti boʻlgan Volkswagen Sagitar esa 108 040 ta natija bilan beshinchi pogʻonaga joylashdi.
Reytingning ikkinchi yarmi va krossoverlar ulushiOltinchi oʻrinni yana bir mashhur Xitoy krossoveri — Geely Monjaro egalladi. Sakkiz oy ichida 107 950 ta avtomobil roʻyxatga olingan. Rossiyada oʻz brendi ostida tanilgan va Volga K50 uchun asos boʻlgan ushbu krossoverning benzinli versiyalari 218 ot kuchidan 272 ot kuchigacha boʻlgan 2 litrli motorlar bilan jihozlanadi. Eng yuqori komplektatsiyada esa sakkiz pogʻonali avtomat uzatma va toʻla privod mavjud.
Shuningdek, reytingning keyingi qatorlaridan quyidagi avtomobillar oʻrin oldi:
- Volkswagen Tiguan L — 105 078 ta roʻyxatga olish;
- Volkswagen Passat — 102 290 ta avtomobil;
- Volkswagen Magotan — 98 130 ta mashina;
- Toyota Frontlander — 98 110 ta koʻrsatkich.
Izohlar 0
…