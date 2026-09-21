Xitoyda 2026-yilning eng ommabop benzinli avtomobillari maʼlum boʻldi

·20·Avto
Xitoyda 2026-yilning eng ommabop benzinli avtomobillari maʼlum boʻldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xitoyda 2026-yilning yanvar-avgust oylari davomida eng ommabop benzinli avtomobillar reytingi tuzildi, unda to'rtinchi avlod Geely Atlas krossoveri 138 044 dona bilan birinchi o'rinni egalladi.
  • Reytingda Volkswagen Lavida (127 673 dona) ikkinchi, Nissan Sylphy (115 794 dona) esa uchinchi o'rinni band etdi.

Elektr avtomobillarining jadal rivojlanishiga qaramamay, Xitoy bozorida ichki yonuv dvigateliga ega mashinalar hanuzgacha yuqori talabga ega boʻlib qolmoqda. «Китайские автомобили» nashrining xabar berishicha, 2026-yilning yanvar–avgust oylari davomida yangi roʻyxatga olingan avtomobillar statistikasi tahlil qilinib, Xitoydagi eng ommabop benzinli modellar reytingi tuzildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumotlarga koʻra, joriy yilning dastlabki sakkiz oyida toʻrtinchi avlod Geely Atlas krossoveri 138 044 dona koʻrsatkich bilan mazkur reytingda birinchi oʻrinni egalladi. Xitoy bozorida ushbu avtomobil 181 va 218 ot kuchiga ega ikkita benzinli dvigatel, yetti pogʻonali «robot» uzatmalar qutisi hamda oldi privod bilan taklif etiladi. Taʼkidlash joizki, mazkur model Rossiyada taqdim etilgan Volga K40 avtomobiliga asos qilib olingan.

Yetakchi oʻrinlardagi sedanlar va nemis brendlarining ustunligi

Reytingning ikkinchi pogʻonasidan SAIC-Volkswagen qoʻshma korxonasida ishlab chiqarilgan Volkswagen Lavida joy oldi — ushbu model 127 673 nafar xaridor tomonidan roʻyxatga olingan. Ushbu kompaniya ixcham sedani atmosfera yoki turبو quvvatga ega 1,5 litrli motorlar bilan taʼminlanadi. Kuchli uchlikni esa Dongfeng va Nissan hamkorligida yaratilgan Nissan Sylphy yakunlab berdi. Yaqinda jiddiy yangilanishni boshdan kechirgan ushbu sedan 115 794 ta roʻyxatdan oʻtish natijasini qayd etdi.

Umuman olganda, birinchi oʻntabirlikning naq yarmini Volkswagen brendi modellari egallagani eʼtiborga molik. Xususan, toʻrtinchi oʻrinni 108 106 ta koʻrsatkich bilan Toyota Camry band etdi. Mazkur yapon sedani anʼanaviy benzinli versiyadan tashqari klassik gibrid kuch qurilmasi bilan ham sotilmoqda. Undan atigi 66 ta mashinaga ortda qolgan FAW-Volkswagen mahsuloti boʻlgan Volkswagen Sagitar esa 108 040 ta natija bilan beshinchi pogʻonaga joylashdi.

Reytingning ikkinchi yarmi va krossoverlar ulushi

Oltinchi oʻrinni yana bir mashhur Xitoy krossoveri — Geely Monjaro egalladi. Sakkiz oy ichida 107 950 ta avtomobil roʻyxatga olingan. Rossiyada oʻz brendi ostida tanilgan va Volga K50 uchun asos boʻlgan ushbu krossoverning benzinli versiyalari 218 ot kuchidan 272 ot kuchigacha boʻlgan 2 litrli motorlar bilan jihozlanadi. Eng yuqori komplektatsiyada esa sakkiz pogʻonali avtomat uzatma va toʻla privod mavjud.

Shuningdek, reytingning keyingi qatorlaridan quyidagi avtomobillar oʻrin oldi:

  • Volkswagen Tiguan L — 105 078 ta roʻyxatga olish;
  • Volkswagen Passat — 102 290 ta avtomobil;
  • Volkswagen Magotan — 98 130 ta mashina;
  • Toyota Frontlander — 98 110 ta koʻrsatkich.
Ushbu statistika Xitoy avtomobil bozorida zamonaviy krossoverlar va ishonchli sedanlar hamon muhim oʻrin tutishini hamda isteʼmolchilar ichki yonuv dvigateli va gibrid texnologiyalarni faol tanlayotganini koʻrsatadi.

Geely AtlasAvtomobil bozoriXitoy mashinalariToyota CamryGeely Monjaro
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

BYD Yevropada zavodlarini ochish va ishlab chiqarishni kengaytirishni rejalashtirmoqdaBYD Yevropada zavodlarini ochish va ishlab chiqarishni kengaytirishni rejalashtirmoqdaKecha, 09:23Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!Kecha, 09:19Toyota RAV4 krossoveri uchun o‘ziga xos himoya to‘plami taqdim etildiToyota RAV4 krossoveri uchun o‘ziga xos himoya to‘plami taqdim etildi19.09, 23:51XX asrning eng taʼsirli avtomobillari aniqlanmoqdaXX asrning eng taʼsirli avtomobillari aniqlanmoqda19.09, 17:24Toyota vodorodli Hilux pikapini taqdim etdi: u afzalligi bilan hayratda qoldirdiToyota vodorodli Hilux pikapini taqdim etdi: u afzalligi bilan hayratda qoldirdi19.09, 09:22Har 10 tadan 7 tasi elektromobil: O‘zbekiston avtobozorida misli ko‘rilmagan «yashil inqilob»Har 10 tadan 7 tasi elektromobil: O‘zbekiston avtobozorida misli ko‘rilmagan «yashil inqilob»18.09, 17:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
Toyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdi
Toyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdi
Chery va Jaguar Land Rover hamkorligidagi Freelander 8 jahon rekordini oʻrnatdi
Chery va Jaguar Land Rover hamkorligidagi Freelander 8 jahon rekordini oʻrnatdi