Ikkinchi qoʻldagi Volkswagen ID 3 elektromobilini 9000 funtdan boshlab xarid qilish mumkin

·192·Avto
Ikkinchi qoʻldagi Volkswagen ID 3 elektromobilini 9000 funtdan boshlab xarid qilish mumkin
Qisqacha

Volkswagen ID 3 elektromobilining 2021-yilda ishlab chiqarilgan va 50 000 mil yurgan Pro versiyasini Buyuk Britaniya ikkilamchi bozorida 9000 funt sterlingdan boshlab xarid qilish mumkin. Restayling qilingan, yurish masofasi yaxshilangan va interyeri yangilangan modellar 15 000 funt sterlingdan kamroq turadi.

Ixbt.com nashrining yozishicha, Volkswagen brendining elektromobillar olamidagi yangi davriga asos solgan Volkswagen ID 3 modeli hozirda ikkilamchi bozorda oʻta jozibador narxlarda taklif etilmoqda. Afsonaviy Beetle va Golf modellaridan keyingi uchinchi muhim bosqich sifatida 2019-yilda taqdim etilgan ushbu elektromobil bugungi kunda oʻz egalari uchun tejamkor va qulay transport vositasiga aylanmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Maʼlumki, Volkswagen ID 3 bozordagi ilk qadamlarini COVID-19 pandemiyasi davrida boshlagan edi. Shuningdek, dastlabki versiyalar baʼzi dasturiy taʼminot muammolariga duch kelgani sababli kutilganidek darhol katta muvaffaqiyat qozona olmadi. Shunga qaramay, mazkur avtomobil oʻzining keng salon xonasi, samaradorligi va boshqarishdagi qulayligi bilan har doim yaxshi baholangan.

Narxlar va texnik imkoniyatlar

Hozirgi kunda Buyuk Britaniya ikkilamchi bozorida 2021-yilda ishlab chiqarilgan va 50 000 mil masofani bosib oʻtgan Volkswagen ID 3 Pro (oʻrta quvvatli akkumulyator versiyasi) avtomobillarini atigi 9000 funt sterlingdan boshlab sotib olish imkoniyati mavjud. Yangi yurish masofasiga ega boʻlgan va interyeri sezilarli darajada yangilangan restayling versiyalarining boshlangʻich narxi esa 15 000 funt sterlingdan kamroqni tashkil qiladi.

Nemis avtoishlab chiqaruvchisining taʼkidlashicha, ushbu elektromobil oʻz sinfidan bir pogʻona yuqori turuvchi avtomobillar bilan solishtirganda ham yetarlicha keng ichki makonga ega. Xususan, uning orqa oʻrindiq qismidagi boʻsh joy BMW 3 Series Touring modelidan ham kattaroqdir. Biroq yukxonaning hajmi oʻrtacha boʻlib, 385 litrni tashkil qiladi.

Boshqaruv va qulayliklar

Avtomobilning boshqaruv qismi ham eʼtiborga loyiq. Orqa gʻildirakdan tortish tizimi evaziga Volkswagen ID 3 burilishlarda oldi uzatmali boshqa raqiblariga nisbatan ancha barqaror harakatlanadi. Uning tebranishlarni yutish tizimi sokin va shahar tashqarisidagi safarlarda ham yoʻlovchilar uchun yetarlicha tinch muhitni taʼminlaydi. Shovqin izolyatsiyasi ham yuqori darajada ishlangani bois, salon ichida shamol va yoʻl shovqini deyarli eshitilmaydi.

Shu bilan birga, dastlabki modellarining boshqaruv panelidagi ayrim jixatlar xaridorlarda eʼtiroz uygʻotgan edi. 10 dyuymli (2024-yildan boshlab 12.9 dyuymli) asosiy ekran orqali radio, ventilyatsiya va oʻrindiqlarni isitish tizimlarini boshqarish baʼzida noqulaylik tugʻdirardi. Xususan, haroratni boshqarishga moʻljallangan yoritilmaydigan sensorli chiziqlar tanqidga uchragan boʻlsa-da, 2024-yilgi yangilanishda bu kamchiliklar bartaraf etilib, interyer sifati sezilarli yaxshilandi.

VolkswagenElektromobilAvtomobilXaridYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Klemson universiteti va BMW oʻzidan koʻp energiya ishlab chiqaruvchi elektromobil yaratdiKlemson universiteti va BMW oʻzidan koʻp energiya ishlab chiqaruvchi elektromobil yaratdiKecha, 21:51BMW Myunxen zavodida yangi avlod elektr sedanini ishlab chiqarishni boshladiBMW Myunxen zavodida yangi avlod elektr sedanini ishlab chiqarishni boshladiKecha, 21:25Porsche GT rahbari 911 GT3 kelajagi nima uchun yanada yaxshilanishini aytdiPorsche GT rahbari 911 GT3 kelajagi nima uchun yanada yaxshilanishini aytdiKecha, 12:20Vatikan bog'larida Fiat Topolino bilan haydash sinovi o'tkazildiVatikan bog'larida Fiat Topolino bilan haydash sinovi o'tkazildiKecha, 10:29Nurobodda dahshatli YTH: Harakatdagi yuk avtomobili yonib ketdi (video)Nurobodda dahshatli YTH: Harakatdagi yuk avtomobili yonib ketdi (video)07.08, 18:58BMW avtomobillaridagi filmlar reklamasi haydovchilarni norozi qilmoqdaBMW avtomobillaridagi filmlar reklamasi haydovchilarni norozi qilmoqda07.08, 17:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin