Mini Cooper afsonaviy xatchbeki orqa tortish kuchiga oʻtishi mumkin

·2·Avto
Mini Cooper afsonaviy xatchbeki orqa tortish kuchiga oʻtishi mumkin
Qisqacha

Mini Cooper xatchbekining keyingi avlodi an'anaviy old tortish tizimidan BMW'ning orqa tortishga mo'ljallangan Gen6 platformasi asosida orqa tortish kuchiga o'tishi mumkin. Hozirgi to'rtinchi avlod Mini Cooper xatchbeki 2024-yilda bozorga chiqarilgan bo'lib, benzin dvigateli va elektr quvvatida ishlaydigan versiyalarda taklif etilgan.

BMW konserniga qarashli Britaniyaning mashhur Mini brendi oʻzining asosiy modeli — Cooper xatchbekining keyingi avlodini yaratish ustida ish boshladi. Autocar nashri maʼlumotiga koʻra, bu oʻzgarish soʻnggi oʻttiz yil ichidagi eng tub burilish boʻlishi kutilmoqda, chunki avtomobil anʼanaviy old tortish tizimidan orqa tortish kuchiga oʻtishi mumkin. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Hozirgi toʻrtinchi avlod Mini Cooper xatchbeki 2024-yilda bozorga chiqarilib, xaridorlarga benzin dvigateli va elektr quvvatida ishlaydigan versiyalarda taklif qilingan edi. Oʻsha davrda uning asosiy raqibi sifatida Fiat 500e koʻrilgan boʻlsa-da, uning narxi Peugeot e-208 va Cupra Born kabi yirikroq muqobillar bilan raqobatlashishga moʻljallangan edi.

K kuchayib borayotgan raqobat va bozordagi bosim

Soʻnggi yillarda kichik elektromobillar segmentida raqobat keskinlashdi. Bozorga Renault 5 va Fiat Grande Panda kabi zamonaviy uslubdagi, yaxshi dinamika hamda kattaroq masofani bosib oʻta oladigan elektr superminilar kirib keldi. Shuningdek, Volkswagen ID Polo, Cupra Raval va Kia EV2 kabi yangi modellar hamda BYD va Geely kabi Xitoy avtoishlab chiqaruvchilarining tazyiqi Mini'ni oʻz strategiyasini tubdan qayta koʻrib chiqishga majbur qildi.

Ushbu bosimga javoban Mini rahbariyati narxlarni pasaytirish choralarini koʻrdi va yaqin yillarda Cooper modelini yangilash (reysting) ishlarini amalga oshirishi kutilmoqda. Biroq uzoq muddatli istiqbolda brend butun mahsulotlar portfelini yangi bosqichga olib chiqishni rejalashtirmoqda.

Yangi platforma va orqa tortish tizimi

Mini brendining yangi dizayn rahbari Holger Xampfning tasdiqlashicha, kompaniya keyingi avlod avtomobillari ustida ish boshlagan. Shu paytgacha chiqarilgan barcha Mini modellari ixchamligi, chaqqonligi va oʻziga xos ichki qulayligi bilan ajralib turuvchi old tortish tizimiga ega boʻlgan.

Biroq hozirgi Mini Cooper Electric Xitoyda Great Wall Motor kompaniyasi bilan hamkorlikda yaratilgan maxsus old tortish platformasida ishlab chiqariladi va bu tejamkorlik Aceman krossoveri bilan boʻlishiladi. Kelgusida esa xatchbek modeli ota kompaniya — BMWʼning yangi avlodga oid orqa tortishga moʻljallangan Gen6 platformasiga oʻtkazilishi kutilmoqda.

Ushbu Gen6 arxitekturasi dastlab BMW kompaniyasining iX3 SUV va yaqinda keladigan i3 sedan kabi Neue Klasse elektromobillari uchun ishlab chiqilgan boʻlib, hozircha old tortish tizimlarini qoʻllab-quvvatlamaydi. BMW muhandislari old oʻq uchun alohida ixcham uzatmalar qutisini ishlab chiqish niyatida emasligi Mini brendini aynan orqa tortish kuchiga oʻtishga undaydigan asosiy sabablardan biri boʻlmoqda.

Mini CooperBMWElektromobilAvtomolyotXatchbek
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ferrari’ning ilk elektromobili auksionda $40 millionga sotildi: narxi kutilganidan yuz baravar yuqoriFerrari’ning ilk elektromobili auksionda $40 millionga sotildi: narxi kutilganidan yuz baravar yuqoriBugun, 06:27Noyob Lotus Europa sportkariga umrini bagʻishlagan insonNoyob Lotus Europa sportkariga umrini bagʻishlagan insonKecha, 17:54Geely Galaxy E8 liniyasi kengaydi: ilg‘or texnologiyali fastbek premera qilindiGeely Galaxy E8 liniyasi kengaydi: ilg‘or texnologiyali fastbek premera qilindiKecha, 15:56Horse kompaniyasi elektromobillar uchun metanolda ishlaydigan dvigatelni taqdim etdiHorse kompaniyasi elektromobillar uchun metanolda ishlaydigan dvigatelni taqdim etdiKecha, 11:58Alpina oʻrniga nima keldi? Bovensiepen BMW modifikatsiyalarini davom ettiradiAlpina oʻrniga nima keldi? Bovensiepen BMW modifikatsiyalarini davom ettiradiKecha, 10:53Leapmotor C10 elektromobili haydovchisining magistraldagi kuzatuvlariLeapmotor C10 elektromobili haydovchisining magistraldagi kuzatuvlari15.08, 17:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Yangilangan Lada Niva Legend sotuvga chiqish sanasi maʼlum boʻldi
Yangilangan Lada Niva Legend sotuvga chiqish sanasi maʼlum boʻldi
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar