Mini Cooper afsonaviy xatchbeki orqa tortish kuchiga oʻtishi mumkin
Mini Cooper xatchbekining keyingi avlodi an'anaviy old tortish tizimidan BMW'ning orqa tortishga mo'ljallangan Gen6 platformasi asosida orqa tortish kuchiga o'tishi mumkin. Hozirgi to'rtinchi avlod Mini Cooper xatchbeki 2024-yilda bozorga chiqarilgan bo'lib, benzin dvigateli va elektr quvvatida ishlaydigan versiyalarda taklif etilgan.
BMW konserniga qarashli Britaniyaning mashhur Mini brendi oʻzining asosiy modeli — Cooper xatchbekining keyingi avlodini yaratish ustida ish boshladi. Autocar nashri maʼlumotiga koʻra, bu oʻzgarish soʻnggi oʻttiz yil ichidagi eng tub burilish boʻlishi kutilmoqda, chunki avtomobil anʼanaviy old tortish tizimidan orqa tortish kuchiga oʻtishi mumkin. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Hozirgi toʻrtinchi avlod Mini Cooper xatchbeki 2024-yilda bozorga chiqarilib, xaridorlarga benzin dvigateli va elektr quvvatida ishlaydigan versiyalarda taklif qilingan edi. Oʻsha davrda uning asosiy raqibi sifatida Fiat 500e koʻrilgan boʻlsa-da, uning narxi Peugeot e-208 va Cupra Born kabi yirikroq muqobillar bilan raqobatlashishga moʻljallangan edi.
K kuchayib borayotgan raqobat va bozordagi bosimSoʻnggi yillarda kichik elektromobillar segmentida raqobat keskinlashdi. Bozorga Renault 5 va Fiat Grande Panda kabi zamonaviy uslubdagi, yaxshi dinamika hamda kattaroq masofani bosib oʻta oladigan elektr superminilar kirib keldi. Shuningdek, Volkswagen ID Polo, Cupra Raval va Kia EV2 kabi yangi modellar hamda BYD va Geely kabi Xitoy avtoishlab chiqaruvchilarining tazyiqi Mini'ni oʻz strategiyasini tubdan qayta koʻrib chiqishga majbur qildi.
Ushbu bosimga javoban Mini rahbariyati narxlarni pasaytirish choralarini koʻrdi va yaqin yillarda Cooper modelini yangilash (reysting) ishlarini amalga oshirishi kutilmoqda. Biroq uzoq muddatli istiqbolda brend butun mahsulotlar portfelini yangi bosqichga olib chiqishni rejalashtirmoqda.
Yangi platforma va orqa tortish tizimiMini brendining yangi dizayn rahbari Holger Xampfning tasdiqlashicha, kompaniya keyingi avlod avtomobillari ustida ish boshlagan. Shu paytgacha chiqarilgan barcha Mini modellari ixchamligi, chaqqonligi va oʻziga xos ichki qulayligi bilan ajralib turuvchi old tortish tizimiga ega boʻlgan.
Biroq hozirgi Mini Cooper Electric Xitoyda Great Wall Motor kompaniyasi bilan hamkorlikda yaratilgan maxsus old tortish platformasida ishlab chiqariladi va bu tejamkorlik Aceman krossoveri bilan boʻlishiladi. Kelgusida esa xatchbek modeli ota kompaniya — BMWʼning yangi avlodga oid orqa tortishga moʻljallangan Gen6 platformasiga oʻtkazilishi kutilmoqda.
Ushbu Gen6 arxitekturasi dastlab BMW kompaniyasining iX3 SUV va yaqinda keladigan i3 sedan kabi Neue Klasse elektromobillari uchun ishlab chiqilgan boʻlib, hozircha old tortish tizimlarini qoʻllab-quvvatlamaydi. BMW muhandislari old oʻq uchun alohida ixcham uzatmalar qutisini ishlab chiqish niyatida emasligi Mini brendini aynan orqa tortish kuchiga oʻtishga undaydigan asosiy sabablardan biri boʻlmoqda.
…