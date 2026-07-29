Volkswagen va Xiaomi oʻrtasida gibrid motorlar bahsi boshlandi
Avtomobil bozorida keskin raqobat davom etmoqda. Yaqinda ixbt.com nashrining xabar qilishicha, SAIC Volkswagen qoʻshma korxonasi Xiaomi kompaniyasining yaqinda taqdim etiladigan Sky Nomad krossoverlari turkumi hamda Kunlun masofani oshtiruvchi qurilmasi haqidagi shov-shuvli bayonotlariga rasman munosabat bildirdi. Tomonlar oʻrtasidagi ommaviy bahsga Xiaomi’ning oʻz krossoverlari АИ-92, АИ-95 va АИ-98 markali yonilgʻilarda ishlay olishi haqidagi eʼloni sabab boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Xitoy ijtimoiy tarmoqlarida ushbu xususiyat koʻpchilik tomonidan noyob texnologiya sifatida emas, balki oddiy marketing ishi sifatida baholandi. Muhokamalar qizgʻin tus olib, hatto Xiaomi Group rahbarining maxsus yordamchisi Syu Szesyun ham mazkur mojaroga aralashgach, mavzu internetda tezda ommalashib ketdi. Shundan soʻng SAIC Volkswagen darhol oʻzining javob bayonotini eʼlon qildi.
Texnik koʻrsatkichlar va yoqilgʻi moslashuviVolkswagen kompaniyasi oʻzining Volkswagen ID. ERA 9X krossoveriga oʻrnatilgan EA211 dvigatel-generatorchasi ham aynan АИ-92, АИ-95 hamda АИ-98 benzinlaridan foydalanishga toʻliq moslashtirilganini eslatib oʻtdi. Shu tariqa, nemis brendi xitoylik raqibining bu boradagi ustunligi haqidagi daʼvolariga oʻziga xos tarzda javob қайtardi.
Biroq taqqoslashlar shu yerda yakuniga yetmadi. Xiaomi oʻzining masofani kengaytiruvchi tizimi va kuch qurilmasining asosiy qismlari uchun 8 yil yoki 160 ming kilometr kafolat berishini vaʼda qilgan boʻlsa, SAIC Volkswagen oʻz avtomashinalariga — korxonaning maxsus xizmat koʻrsatish dasturi shartlari bajarilganda — umrbod kafolat taqdim etishini eʼlon qildi.
Batareya va yonilgʻi sarfi boʻyicha farqlarYonilgʻi sarfi koʻrsatkichlarida hozircha ustunlik Xiaomi tarafida qolmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, batareyasi toʻliq zaryadsizlangan holatdagi Sky Nomad WLTC sikli boʻyicha 100 kilometrga 57 litrdan boshlanuvchi yonilgʻi sarflasa, Volkswagen ID. ERA 9X modeli uchun bu koʻrsatkich 627 litrni tashkil etadi.
Tortishish akkumulyatorlari parametrlari ham bir-biridan farq qiladi. Xiaomi Sky Nomad modelining eng yuqori versiyasi CLTC standarti boʻyicha 505 kilometrgacha sof elektr toki yordamida yurishni taʼminlovchi 76 kV·st sigʻimli batareya bilan jihozlanadi. Volkswagen ID. ERA 9X esa CATL kompaniyasining 652 kV·st sigʻimli batareyasiga tayanib, maksimal 406 kilometrlik masofani bosib oʻta oladi.
Kunlun platformasining hamda Sky Nomad N90 Max va Sky Nomad N70 Max krossoverlarining barcha texnik tavsiflari joriy yilning 30-iyul sanasida toʻliq oshkor etilishi kutilmoqda. Aynan oʻshanda Xiaomi kompaniyasining bayonotlari bozor kutganiga qanchalik mos kelishi va u Volkswagen, shuningdek Li Auto hamda Aito kabi boshqa mashhur gibrid ishlab chiqaruvchilarga haqiqiy raqobat tugʻdira olishi maʼlum boʻladi.
…