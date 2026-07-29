Volkswagen va Xiaomi oʻrtasida gibrid motorlar bahsi boshlandi

·14·Avto
Volkswagen va Xiaomi oʻrtasida gibrid motorlar bahsi boshlandi

Avtomobil bozorida keskin raqobat davom etmoqda. Yaqinda ixbt.com nashrining xabar qilishicha, SAIC Volkswagen qoʻshma korxonasi Xiaomi kompaniyasining yaqinda taqdim etiladigan Sky Nomad krossoverlari turkumi hamda Kunlun masofani oshtiruvchi qurilmasi haqidagi shov-shuvli bayonotlariga rasman munosabat bildirdi. Tomonlar oʻrtasidagi ommaviy bahsga Xiaomi’ning oʻz krossoverlari АИ-92, АИ-95 va АИ-98 markali yonilgʻilarda ishlay olishi haqidagi eʼloni sabab boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Xitoy ijtimoiy tarmoqlarida ushbu xususiyat koʻpchilik tomonidan noyob texnologiya sifatida emas, balki oddiy marketing ishi sifatida baholandi. Muhokamalar qizgʻin tus olib, hatto Xiaomi Group rahbarining maxsus yordamchisi Syu Szesyun ham mazkur mojaroga aralashgach, mavzu internetda tezda ommalashib ketdi. Shundan soʻng SAIC Volkswagen darhol oʻzining javob bayonotini eʼlon qildi.

Texnik koʻrsatkichlar va yoqilgʻi moslashuvi

Volkswagen kompaniyasi oʻzining Volkswagen ID. ERA 9X krossoveriga oʻrnatilgan EA211 dvigatel-generatorchasi ham aynan АИ-92, АИ-95 hamda АИ-98 benzinlaridan foydalanishga toʻliq moslashtirilganini eslatib oʻtdi. Shu tariqa, nemis brendi xitoylik raqibining bu boradagi ustunligi haqidagi daʼvolariga oʻziga xos tarzda javob қайtardi.

Biroq taqqoslashlar shu yerda yakuniga yetmadi. Xiaomi oʻzining masofani kengaytiruvchi tizimi va kuch qurilmasining asosiy qismlari uchun 8 yil yoki 160 ming kilometr kafolat berishini vaʼda qilgan boʻlsa, SAIC Volkswagen oʻz avtomashinalariga — korxonaning maxsus xizmat koʻrsatish dasturi shartlari bajarilganda — umrbod kafolat taqdim etishini eʼlon qildi.

Batareya va yonilgʻi sarfi boʻyicha farqlar

Yonilgʻi sarfi koʻrsatkichlarida hozircha ustunlik Xiaomi tarafida qolmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, batareyasi toʻliq zaryadsizlangan holatdagi Sky Nomad WLTC sikli boʻyicha 100 kilometrga 57 litrdan boshlanuvchi yonilgʻi sarflasa, Volkswagen ID. ERA 9X modeli uchun bu koʻrsatkich 627 litrni tashkil etadi.

Tortishish akkumulyatorlari parametrlari ham bir-biridan farq qiladi. Xiaomi Sky Nomad modelining eng yuqori versiyasi CLTC standarti boʻyicha 505 kilometrgacha sof elektr toki yordamida yurishni taʼminlovchi 76 kV·st sigʻimli batareya bilan jihozlanadi. Volkswagen ID. ERA 9X esa CATL kompaniyasining 652 kV·st sigʻimli batareyasiga tayanib, maksimal 406 kilometrlik masofani bosib oʻta oladi.

Kunlun platformasining hamda Sky Nomad N90 Max va Sky Nomad N70 Max krossoverlarining barcha texnik tavsiflari joriy yilning 30-iyul sanasida toʻliq oshkor etilishi kutilmoqda. Aynan oʻshanda Xiaomi kompaniyasining bayonotlari bozor kutganiga qanchalik mos kelishi va u Volkswagen, shuningdek Li Auto hamda Aito kabi boshqa mashhur gibrid ishlab chiqaruvchilarga haqiqiy raqobat tugʻdira olishi maʼlum boʻladi.

VolkswagenXiaomiAvtomobillarXitoy mashinalariGibrid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ford Yevropa bozoridagi mavqeyini tiklash uchun BYD rahbariyatini yolladiFord Yevropa bozoridagi mavqeyini tiklash uchun BYD rahbariyatini yolladiBugun, 14:26Audi oʻzining eng yirik flagman krossoveri Q9 modelini rasman tanishtirdiAudi oʻzining eng yirik flagman krossoveri Q9 modelini rasman tanishtirdiBugun, 11:56Avtomobilsozlikdagi tushkunlikka qaramay tomi yukxonalari bozori o‘smoqdaAvtomobilsozlikdagi tushkunlikka qaramay tomi yukxonalari bozori o‘smoqdaBugun, 09:27Audi kompaniyasi yangi flagman Q9 krossoverini namoyish etdiAudi kompaniyasi yangi flagman Q9 krossoverini namoyish etdiBugun, 07:24Mini brendi yoʻltanlamas xususiyatlarga ega yangi Countryman modelini tayyorlamoqdaMini brendi yoʻltanlamas xususiyatlarga ega yangi Countryman modelini tayyorlamoqdaBugun, 04:23Sankt-Peterburgda Jeland J6 krossoveri ishlab chiqarila boshlandiSankt-Peterburgda Jeland J6 krossoveri ishlab chiqarila boshlandiKecha, 19:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi