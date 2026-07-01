Dizel davri yakunlanmoqda: Volkswagen afsonaviy Golf modelining dizel versiyasidan voz kechdi
Avtomobil sanoatida butun bir davr poyoniga yetmoqda: Germaniyaning Volkswagen konserni oʻzining eng xaridorgir modellaridan biri boʻlgan Golfʻning dizel dvigatelli talqinini ishlab chiqarishni toʻxtatishga qaror qildi. Yarim asrlik tarixga ega boʻlgan ushbu model endilikda faqat benzinli va gibrid kuch qurilmalari bilan sotuvga chiqariladi. Bu qaror jahon bozorida dizel avtomobillariga boʻlgan talabning keskin pasayib borayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Volkswagen Golf ilk bor 1976-yilda, model debyutidan ikki yil oʻtib dizel dvigateli bilan jihozlangan edi. Oʻsha paytda shovqinli boʻlsa-da, oʻta tejamkor boʻlgan ushbu dvigatel tez orada ommalashib ketdi. Autocar nashrining xabar berishicha, Volkswagen UK vakillari kompaniya endilikda asosiy eʼtiborni benzinli va yangi gibrid texnologiyalarga qaratishini rasman tasdiqlagan.
Ekologik standartlar va talabning oʻzgarishiDizel dvigatellarining obroʻsiga 2015-yilda yuz bergan "dizelgeyt" mojarosi jiddiy putur yetkazgan edi. Shunga qaramay, Volkswagen Group uzoq vaqt davomida Yevropada dizel avtomobillari savdosi boʻyicha yetakchilikni saqlab keldi. Biroq soʻnggi yillarda ekologik talablarning qatʼiylashishi va elektromobillarning ommalashishi vaziyatni butunlay oʻzgartirdi. Masalan, Buyuk Britaniyada joriy yilning dastlabki besh oyida dizel avtomobillarining ulushi umumiy bozorning bor-yoʻgʻi 4,8 foizini tashkil etdi.
Oʻzbekiston bozorida ham Volkswagen Golf modellari, asosan, benzinli dvigatellar bilan tanilgan boʻlsa-da, dizel versiyalarining ishlab chiqarishdan olinishi global tendensiya sifatida muhim ahamiyatga ega. Mamlakatimizda ham soʻnggi yillarda elektromobillar va gibrid avtomobillarga boʻlgan qiziqish ortib borayotgani fonida, anʼanaviy ogʻir yoqilgʻidan voz kechish jarayoni tezlashishi kutilmoqda.
Kelajak gibrid va elektr texnologiyalaridaVolkswagen Golf modelining yangi avlodlari endilikda zamonaviy mild-hybrid (yumshoq gibrid) va plug-in hybrid (tashqi tarmoqdan quvvatlanuvchi gibrid) tizimlari bilan boyitiladi. Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, yangi toʻliq gibrid Golf shu yilning qish mavsumida sotuvga chiqishi rejalashtirilgan. Bu qadam brendning 2030-yilgacha boʻlgan toʻliq elektrlashtirish strategiyasining bir qismidir.
SMMT (Britaniya avtomobil ishlab chiqaruvchilar va sotuvchilar jamiyati) maʼlumotlari shuni koʻrsatadiki, Golf savdosida dizel modellarining ulushi joriy yilda atigi 5,5 foizgacha tushib ketgan. Bir paytlar korporativ mijozlarning eng sevimli tanlovi boʻlgan ushbu texnologiya endilikda oʻz oʻrnini tejamkorlikda qolishmaydigan, lekin ekologik jihatdan ancha toza boʻlgan gibrid qurilmalarga boʻshatib bermoqda.
Xulosa qilib aytganda, Volkswagen Golf dizel versiyasining tarix sahifalaridan joy olishi — ichki yonuv dvigatellari erasining asta-sekin yakunlanayotganidan navbatdagi signaldir. Endilikda xaridorlar nafaqat tejamkorlik, balki atrof-muhitga yetkaziladigan zararni kamaytirishni ham ustuvor vazifa deb bilmoqdalar.
…