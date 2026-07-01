Dizel davri yakunlanmoqda: Volkswagen afsonaviy Golf modelining dizel versiyasidan voz kechdi

·12·Avto
Dizel davri yakunlanmoqda: Volkswagen afsonaviy Golf modelining dizel versiyasidan voz kechdi

Avtomobil sanoatida butun bir davr poyoniga yetmoqda: Germaniyaning Volkswagen konserni oʻzining eng xaridorgir modellaridan biri boʻlgan Golfʻning dizel dvigatelli talqinini ishlab chiqarishni toʻxtatishga qaror qildi. Yarim asrlik tarixga ega boʻlgan ushbu model endilikda faqat benzinli va gibrid kuch qurilmalari bilan sotuvga chiqariladi. Bu qaror jahon bozorida dizel avtomobillariga boʻlgan talabning keskin pasayib borayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Volkswagen Golf ilk bor 1976-yilda, model debyutidan ikki yil oʻtib dizel dvigateli bilan jihozlangan edi. Oʻsha paytda shovqinli boʻlsa-da, oʻta tejamkor boʻlgan ushbu dvigatel tez orada ommalashib ketdi. Autocar nashrining xabar berishicha, Volkswagen UK vakillari kompaniya endilikda asosiy eʼtiborni benzinli va yangi gibrid texnologiyalarga qaratishini rasman tasdiqlagan.

Ekologik standartlar va talabning oʻzgarishi

Dizel dvigatellarining obroʻsiga 2015-yilda yuz bergan "dizelgeyt" mojarosi jiddiy putur yetkazgan edi. Shunga qaramay, Volkswagen Group uzoq vaqt davomida Yevropada dizel avtomobillari savdosi boʻyicha yetakchilikni saqlab keldi. Biroq soʻnggi yillarda ekologik talablarning qatʼiylashishi va elektromobillarning ommalashishi vaziyatni butunlay oʻzgartirdi. Masalan, Buyuk Britaniyada joriy yilning dastlabki besh oyida dizel avtomobillarining ulushi umumiy bozorning bor-yoʻgʻi 4,8 foizini tashkil etdi.

Oʻzbekiston bozorida ham Volkswagen Golf modellari, asosan, benzinli dvigatellar bilan tanilgan boʻlsa-da, dizel versiyalarining ishlab chiqarishdan olinishi global tendensiya sifatida muhim ahamiyatga ega. Mamlakatimizda ham soʻnggi yillarda elektromobillar va gibrid avtomobillarga boʻlgan qiziqish ortib borayotgani fonida, anʼanaviy ogʻir yoqilgʻidan voz kechish jarayoni tezlashishi kutilmoqda.

Kelajak gibrid va elektr texnologiyalarida

Volkswagen Golf modelining yangi avlodlari endilikda zamonaviy mild-hybrid (yumshoq gibrid) va plug-in hybrid (tashqi tarmoqdan quvvatlanuvchi gibrid) tizimlari bilan boyitiladi. Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, yangi toʻliq gibrid Golf shu yilning qish mavsumida sotuvga chiqishi rejalashtirilgan. Bu qadam brendning 2030-yilgacha boʻlgan toʻliq elektrlashtirish strategiyasining bir qismidir.

SMMT (Britaniya avtomobil ishlab chiqaruvchilar va sotuvchilar jamiyati) maʼlumotlari shuni koʻrsatadiki, Golf savdosida dizel modellarining ulushi joriy yilda atigi 5,5 foizgacha tushib ketgan. Bir paytlar korporativ mijozlarning eng sevimli tanlovi boʻlgan ushbu texnologiya endilikda oʻz oʻrnini tejamkorlikda qolishmaydigan, lekin ekologik jihatdan ancha toza boʻlgan gibrid qurilmalarga boʻshatib bermoqda.

Xulosa qilib aytganda, Volkswagen Golf dizel versiyasining tarix sahifalaridan joy olishi — ichki yonuv dvigatellari erasining asta-sekin yakunlanayotganidan navbatdagi signaldir. Endilikda xaridorlar nafaqat tejamkorlik, balki atrof-muhitga yetkaziladigan zararni kamaytirishni ham ustuvor vazifa deb bilmoqdalar.

VolkswagenGolfDizelAvtomobilEkologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dacia Spring narxi pasaytirildi: Buyuk Britaniyadagi eng arzon elektromobil unvoni qaytarildiDacia Spring narxi pasaytirildi: Buyuk Britaniyadagi eng arzon elektromobil unvoni qaytarildiBugun, 04:52Volkswagen yangi ID. ERA 5S sedanini taqdim etdi: bir marta yonilgʻi quyib 2000 km yoʻlVolkswagen yangi ID. ERA 5S sedanini taqdim etdi: bir marta yonilgʻi quyib 2000 km yoʻlBugun, 03:51Avtosanoatda mis davri yakunlanmoqda: Ferrari va BMW arzonroq muqobilga oʻtmoqdaAvtosanoatda mis davri yakunlanmoqda: Ferrari va BMW arzonroq muqobilga oʻtmoqdaBugun, 01:53Yangi avlod BMW X5 taqdim etildi: Tarixdagi ilk elektr versiya va inqilobiy dizaynYangi avlod BMW X5 taqdim etildi: Tarixdagi ilk elektr versiya va inqilobiy dizaynBugun, 01:23Lada Azimut sinovlari: Yangi krossover -40 dan +60 darajagacha haroratda tekshirilmoqdaLada Azimut sinovlari: Yangi krossover -40 dan +60 darajagacha haroratda tekshirilmoqdaBugun, 00:55Rossiyaning Delimobil karshering xizmati Tatariston bozoridagi qamrovini kengaytirdiRossiyaning Delimobil karshering xizmati Tatariston bozoridagi qamrovini kengaytirdiKecha, 22:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
Lada Azimut sotuvlar boshlanmasdan turib turbo dvigatel bilan jihozlandi
Lada Azimut sotuvlar boshlanmasdan turib turbo dvigatel bilan jihozlandi