Volkswagen afsonaviy 2.0 TDI dvigatelidan voz kechmoqda: Dizel davri yakunlanmoqda
Germaniyaning Volkswagen konserni oʻzining eng mashhur va koʻp yillik tarixga ega boʻlgan 2,0 litrli TDI dizel dvigatellaridan bosqichma-bosqich voz kechishni boshladi. Yevropada ekologik meʼyorlarning qatʼiylashishi va elektromobillarga oʻtish strategiyasi ushbu afsonaviy agregatning ishlab chiqarishdan olib tashlanishiga asosiy sabab boʻlmoqda. Bu qaror nafaqat brend muxlislari, balki butun avtomobil sanoati uchun katta burilish nuqtasi hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Motor.es nashrining xabar berishicha, Volkswagen T-Roc krossoverining yangi avlodi brendning dizel modifikatsiyasidan butunlay voz kechgan ilk yengil avtomobili boʻladi. Buning oʻrniga model oʻz tarixida birinchi marta oʻzi quvvatlanuvchi gibrid (HEV) kuch qurilmasi bilan jihozlanadi. Kelajakda bunday texnologik oʻzgarishlar mashhur Volkswagen Golf modelini ham chetlab oʻtmaydi va u ham dizel oʻrniga gibrid tizimlarga oʻtadi.
Ekologik talablar va yangi strategiyaKompaniyaning bunday qadam tashlashiga Yevropada joriy etilayotgan Euro 7 standartlari va CO2 chiqindilarini kamaytirish boʻyicha ortib borayotgan bosim sabab boʻlmoqda. Zamonaviy dizel dvigatellarini ushbu qatʼiy talablarga moslashtirish va sertifikatsiyadan oʻtkazish iqtisodiy jihatdan oʻzini oqlamay qoldi. Shu sababli, Volkswagen anʼanaviy ichki yonuv dvigatellari va toʻliq elektr transport vositalari oʻrtasidagi oraliq bosqich sifatida gibrid texnologiyalarga tikish qilmoqda.
EA288 oilasiga mansub 2.0 TDI dvigateli uzoq yillar davomida Volkswagen Group tarkibidagi koʻplab modellar uchun asosiy quvvat manbai boʻlib kelgan. Biroq, uning obroʻsi har doim ham bir xil boʻlmagan. Mutaxassislar va servis markazlari ushbu agregatning ekspluatatsiyasi davomida bir qator texnik muammolar kuzatilganini taʼkidlashadi. Xususan, sovutish tizimidagi nosozliklar, antifriz oqishi, suv nasosi (pompa) va termostat bilan bogʻliq muammolar tez-tez uchrab turgan.
Texnik muammolar va ishonchlilik masalasiBundan tashqari, 2.0 TDI dvigatellarida SCR tizimidagi xatoliklar va moy sarfining yuqoriligi kabi kamchiliklar ham qayd etilgan. Ayrim mutaxassislar hatto GʻRM (gaz taqsimlash mexanizmi) tasmasini ishlab chiqaruvchi belgilagan muddatdan ertaroq almashtirishni tavsiya etishgan. Shunga qaramay, Volkswagen rahbariyati dizeldan voz kechishni dvigatelning ishonchliligi bilan bogʻlamayapti.
Kompaniya rasmiylari bu qarorni faqatgina ekologik majburiyatlar va model qatorini elektrlashtirish rejasi bilan izohlashmoqda. Oʻzbekiston bozorida ham Volkswagen brendining dizel modellari (masalan, krossoverlar va tijorat transporti) oʻz oʻrniga ega boʻlsa-da, global tendensiya tez orada gibrid va elektr modellar ustunlik qilishini koʻrsatmoqda. Bu esa kelajakda yurtimiz yoʻllarida ham tejamkor gibrid Volkswagen modellarining koʻpayishiga zamin yaratadi.
…