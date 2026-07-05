Volkswagen afsonaviy 2.0 TDI dvigatelidan voz kechmoqda: Dizel davri yakunlanmoqda

·14·Avto
Volkswagen afsonaviy 2.0 TDI dvigatelidan voz kechmoqda: Dizel davri yakunlanmoqda

Germaniyaning Volkswagen konserni oʻzining eng mashhur va koʻp yillik tarixga ega boʻlgan 2,0 litrli TDI dizel dvigatellaridan bosqichma-bosqich voz kechishni boshladi. Yevropada ekologik meʼyorlarning qatʼiylashishi va elektromobillarga oʻtish strategiyasi ushbu afsonaviy agregatning ishlab chiqarishdan olib tashlanishiga asosiy sabab boʻlmoqda. Bu qaror nafaqat brend muxlislari, balki butun avtomobil sanoati uchun katta burilish nuqtasi hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Motor.es nashrining xabar berishicha, Volkswagen T-Roc krossoverining yangi avlodi brendning dizel modifikatsiyasidan butunlay voz kechgan ilk yengil avtomobili boʻladi. Buning oʻrniga model oʻz tarixida birinchi marta oʻzi quvvatlanuvchi gibrid (HEV) kuch qurilmasi bilan jihozlanadi. Kelajakda bunday texnologik oʻzgarishlar mashhur Volkswagen Golf modelini ham chetlab oʻtmaydi va u ham dizel oʻrniga gibrid tizimlarga oʻtadi.

Ekologik talablar va yangi strategiya

Kompaniyaning bunday qadam tashlashiga Yevropada joriy etilayotgan Euro 7 standartlari va CO2 chiqindilarini kamaytirish boʻyicha ortib borayotgan bosim sabab boʻlmoqda. Zamonaviy dizel dvigatellarini ushbu qatʼiy talablarga moslashtirish va sertifikatsiyadan oʻtkazish iqtisodiy jihatdan oʻzini oqlamay qoldi. Shu sababli, Volkswagen anʼanaviy ichki yonuv dvigatellari va toʻliq elektr transport vositalari oʻrtasidagi oraliq bosqich sifatida gibrid texnologiyalarga tikish qilmoqda.

EA288 oilasiga mansub 2.0 TDI dvigateli uzoq yillar davomida Volkswagen Group tarkibidagi koʻplab modellar uchun asosiy quvvat manbai boʻlib kelgan. Biroq, uning obroʻsi har doim ham bir xil boʻlmagan. Mutaxassislar va servis markazlari ushbu agregatning ekspluatatsiyasi davomida bir qator texnik muammolar kuzatilganini taʼkidlashadi. Xususan, sovutish tizimidagi nosozliklar, antifriz oqishi, suv nasosi (pompa) va termostat bilan bogʻliq muammolar tez-tez uchrab turgan.

Texnik muammolar va ishonchlilik masalasi

Bundan tashqari, 2.0 TDI dvigatellarida SCR tizimidagi xatoliklar va moy sarfining yuqoriligi kabi kamchiliklar ham qayd etilgan. Ayrim mutaxassislar hatto GʻRM (gaz taqsimlash mexanizmi) tasmasini ishlab chiqaruvchi belgilagan muddatdan ertaroq almashtirishni tavsiya etishgan. Shunga qaramay, Volkswagen rahbariyati dizeldan voz kechishni dvigatelning ishonchliligi bilan bogʻlamayapti.

Kompaniya rasmiylari bu qarorni faqatgina ekologik majburiyatlar va model qatorini elektrlashtirish rejasi bilan izohlashmoqda. Oʻzbekiston bozorida ham Volkswagen brendining dizel modellari (masalan, krossoverlar va tijorat transporti) oʻz oʻrniga ega boʻlsa-da, global tendensiya tez orada gibrid va elektr modellar ustunlik qilishini koʻrsatmoqda. Bu esa kelajakda yurtimiz yoʻllarida ham tejamkor gibrid Volkswagen modellarining koʻpayishiga zamin yaratadi.

VolkswagenDizel2.0 TDIAvtomobilGibrid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

BMW va ALPINA ittifoqi: 2027-yilda yangi avlod lyuks modellari taqdim etiladiBMW va ALPINA ittifoqi: 2027-yilda yangi avlod lyuks modellari taqdim etiladiBugun, 00:51Zoox robotaksilari yangi muammoga duch keldi: Yoʻlovchilar haydovchisiz salonda oʻzini tuta olmayaptiZoox robotaksilari yangi muammoga duch keldi: Yoʻlovchilar haydovchisiz salonda oʻzini tuta olmayaptiKecha, 22:59Kaliforniyada Tesla kafega borib urildi: qurbonlar va jarohatlanganlar borKaliforniyada Tesla kafega borib urildi: qurbonlar va jarohatlanganlar borKecha, 22:23Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildiCobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildiKecha, 20:00Elektromobillar poygasi: BYD kompaniyasi Teslaʼni ortda qoldirib, yetakchilikni saqlab qoldiElektromobillar poygasi: BYD kompaniyasi Teslaʼni ortda qoldirib, yetakchilikni saqlab qoldiKecha, 16:55Gunther Werks kompaniyasi 1067 ot kuchiga ega Porsche 911 Slantnose modelini taqdim etdiGunther Werks kompaniyasi 1067 ot kuchiga ega Porsche 911 Slantnose modelini taqdim etdiKecha, 15:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
Audi Nuvolari superkarini taqdim etdi: 987 ot kuchi va 350 km/soatdan yuqori tezlik
Audi Nuvolari superkarini taqdim etdi: 987 ot kuchi va 350 km/soatdan yuqori tezlik
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi