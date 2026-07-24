Volkswagen Group inqirozdan chiqish uchun avtomobillar qatorini 50 foizga qisqartiradi

·32·Avto
Volkswagen Group inqirozdan chiqish uchun avtomobillar qatorini 50 foizga qisqartiradi

Germaniyaning Volkswagen Group konserni oʻzining bozordagi mavqeyini saqlab qolish va rentabellikni oshirish maqsadida ishlab chiqarilayotgan modellar sonini keskin qisqartirishga qaror qildi. Kompaniya rahbariyati xarajatlarni kamaytirish va ishlab chiqarish jarayonlarini soddalashtirish uchun sotuvdagi avtomobillarning deyarli yarmini konveyerdan olib tashlashni rejalashtirmoqda. Bu chora-tadbirlar guruhning soʻnggi yillardagi eng jiddiy strategik oʻzgarishi boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Maʼlumotlarga koʻra, 2026-yilning birinchi yarmi yakunlari boʻyicha kompaniyaning sof foydasi keskin tushib ketgan va marja koʻrsatkichi bor-yoʻgʻi 3,8 foizni tashkil etgan. Bu holat butun tizimni tubdan isloh qilish zarurligini koʻrsatib berdi. Rejaga koʻra, Volkswagen nafaqat modellar qatorini, balki butun dunyo boʻylab 100 mingga yaqin ish oʻrinlarini ham qisqartirish orqali operatsion xarajatlarni optimallashtirmoqchi.

Ichki raqobatga chek qoʻyiladi

Kompaniya bosh direktori Oliver Blume jurnalistlarga bergan intervyusida mahsulotlar qatorini 50 foizgacha kamaytirish niyati borligini tasdiqladi. Uning soʻzlariga koʻra, asosiy eʼtibor innovatsiyalar, texnologiyalar va sifatni yaxshilashga qaratiladi. "Biz xarajatlarimizni aniq yoʻnaltirilgan mahsulotlarga sarflamoqchimiz. Bu har bir sotilgan avtomobildan olinadigan foyda miqdorini oshirishga xizmat qiladi", — deya taʼkidladi Blume.

Hozirgi vaqtda Volkswagen Group tarkibiga kiruvchi Volkswagen, Audi, Skoda, Seat va Cupra brendlari oʻrtasida kuchli ichki raqobat mavjud. Masalan, mashhur Volkswagen Golf modeli asosida yana toʻrtta texnik jihatdan deyarli bir xil boʻlgan xatchbeklar ishlab chiqariladi. Narx, texnik xususiyatlar va jihozlanish borasida bir-birini takrorlovchi modellar xaridorlarni chalgʻitishi bilan birga, ishlab chiqarish xarajatlarini ham asossiz oshirib yubormoqda.

Modellar va komplektatsiyalar qisqarishi

Qisqartirishlar nafaqat asosiy modellarga, balki ularning koʻp sonli modifikatsiyalari va komplektatsiyalariga ham tegishli boʻladi. Volkswagen Polo, T-Roc va Tiguan kabi krossoverlar hamda elektromobillar segmentidagi Porsche Macan Electric va Audi Q6 kabi oʻxshash modellar qayta koʻrib chiqiladi. Strategiyaning asosiy maqsadi — bir segmentda bir-birini takrorlovchi "egizak" modellarni kamaytirishdir.

Oʻzbekiston avtomobil bozori uchun ham ushbu oʻzgarishlar ahamiyatli. Mamlakatimizda Volkswagen va Skoda brendlarining krossover hamda sedanlari rasmiy sotuvda mavjudligini hisobga olsak, kelajakda modellar qatorining yangilanishi va ayrim komplektatsiyalarning yoʻqolishi mahalliy xaridorlar tanloviga ham taʼsir koʻrsatishi mumkin. Shunga qaramay, kompaniya qolgan modellarning sifati va texnologik ustunligi sezilarli darajada oshishiga vaʼda bermoqda.

Xulosa qilib aytganda, Volkswagen Group oʻz portfelini yarmiga qisqartirsa ham, Oliver Blumening fikricha, qolgan avtomobillar soni raqobatchilarnikiga qaraganda baribir koʻproq boʻlib qolaveradi. Bu qadam avtogigantga resurslarni jamlash va elektromobillar davrida barqaror foyda olish imkonini berishi kutilmoqda.

VolkswagenAvtomobilInqirozGermaniyaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avtomobil sanoatining unutilgan va gʻalati aksessuarlari: Tarixga nazarAvtomobil sanoatining unutilgan va gʻalati aksessuarlari: Tarixga nazarBugun, 01:23Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarBugun, 01:21Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarBugun, 00:59Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarBugun, 00:50Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarBugun, 00:26Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarBugun, 00:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan