Volkswagen Group inqirozdan chiqish uchun avtomobillar qatorini 50 foizga qisqartiradi
Germaniyaning Volkswagen Group konserni oʻzining bozordagi mavqeyini saqlab qolish va rentabellikni oshirish maqsadida ishlab chiqarilayotgan modellar sonini keskin qisqartirishga qaror qildi. Kompaniya rahbariyati xarajatlarni kamaytirish va ishlab chiqarish jarayonlarini soddalashtirish uchun sotuvdagi avtomobillarning deyarli yarmini konveyerdan olib tashlashni rejalashtirmoqda. Bu chora-tadbirlar guruhning soʻnggi yillardagi eng jiddiy strategik oʻzgarishi boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Maʼlumotlarga koʻra, 2026-yilning birinchi yarmi yakunlari boʻyicha kompaniyaning sof foydasi keskin tushib ketgan va marja koʻrsatkichi bor-yoʻgʻi 3,8 foizni tashkil etgan. Bu holat butun tizimni tubdan isloh qilish zarurligini koʻrsatib berdi. Rejaga koʻra, Volkswagen nafaqat modellar qatorini, balki butun dunyo boʻylab 100 mingga yaqin ish oʻrinlarini ham qisqartirish orqali operatsion xarajatlarni optimallashtirmoqchi.
Ichki raqobatga chek qoʻyiladiKompaniya bosh direktori Oliver Blume jurnalistlarga bergan intervyusida mahsulotlar qatorini 50 foizgacha kamaytirish niyati borligini tasdiqladi. Uning soʻzlariga koʻra, asosiy eʼtibor innovatsiyalar, texnologiyalar va sifatni yaxshilashga qaratiladi. "Biz xarajatlarimizni aniq yoʻnaltirilgan mahsulotlarga sarflamoqchimiz. Bu har bir sotilgan avtomobildan olinadigan foyda miqdorini oshirishga xizmat qiladi", — deya taʼkidladi Blume.
Hozirgi vaqtda Volkswagen Group tarkibiga kiruvchi Volkswagen, Audi, Skoda, Seat va Cupra brendlari oʻrtasida kuchli ichki raqobat mavjud. Masalan, mashhur Volkswagen Golf modeli asosida yana toʻrtta texnik jihatdan deyarli bir xil boʻlgan xatchbeklar ishlab chiqariladi. Narx, texnik xususiyatlar va jihozlanish borasida bir-birini takrorlovchi modellar xaridorlarni chalgʻitishi bilan birga, ishlab chiqarish xarajatlarini ham asossiz oshirib yubormoqda.
Modellar va komplektatsiyalar qisqarishiQisqartirishlar nafaqat asosiy modellarga, balki ularning koʻp sonli modifikatsiyalari va komplektatsiyalariga ham tegishli boʻladi. Volkswagen Polo, T-Roc va Tiguan kabi krossoverlar hamda elektromobillar segmentidagi Porsche Macan Electric va Audi Q6 kabi oʻxshash modellar qayta koʻrib chiqiladi. Strategiyaning asosiy maqsadi — bir segmentda bir-birini takrorlovchi "egizak" modellarni kamaytirishdir.
Oʻzbekiston avtomobil bozori uchun ham ushbu oʻzgarishlar ahamiyatli. Mamlakatimizda Volkswagen va Skoda brendlarining krossover hamda sedanlari rasmiy sotuvda mavjudligini hisobga olsak, kelajakda modellar qatorining yangilanishi va ayrim komplektatsiyalarning yoʻqolishi mahalliy xaridorlar tanloviga ham taʼsir koʻrsatishi mumkin. Shunga qaramay, kompaniya qolgan modellarning sifati va texnologik ustunligi sezilarli darajada oshishiga vaʼda bermoqda.
Xulosa qilib aytganda, Volkswagen Group oʻz portfelini yarmiga qisqartirsa ham, Oliver Blumening fikricha, qolgan avtomobillar soni raqobatchilarnikiga qaraganda baribir koʻproq boʻlib qolaveradi. Bu qadam avtogigantga resurslarni jamlash va elektromobillar davrida barqaror foyda olish imkonini berishi kutilmoqda.
…