5 oy davomida yuvilmagan shim: tajriba kutilmagan natija berdi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kanadalik talaba Josh Le qiziqarli tajriba o‘tkazib, jinsi shimni 330 kun davomida deyarli har kuni kiyib, umuman yuvmagan. U bu orqali kiyimdagi bakteriyalar qanday o‘zgarishini aniqlashni maqsad qilgan.
Tajriba yakunida shim laboratoriyada tekshirilganda, unda turli bakteriyalar mavjudligi aniqlangan. Biroq mutaxassislar ularning aksariyati inson salomatligi uchun xavfli emasligini ta’kidlashgan.
Eng hayratlanarlisi esa — shim yuvilgandan keyin ham bakteriyalar miqdori deyarli o‘zgarmagani bo‘ldi. Bu esa odatiy yuvish har doim ham barcha mikroorganizmlarni yo‘q qila olmasligini ko‘rsatadi.
Mazkur tajriba ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish uyg‘otib, foydalanuvchilar orasida qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘ldi.
…