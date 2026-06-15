Meta kompaniyasi Facebook uchun yangi AI Mode funksiyasini taqdim etdi

·0·Texno
Meta kompaniyasi Facebook uchun yangi AI Mode funksiyasini taqdim etdi

Ijtimoiy tarmoqlar giganti Meta sunʼiy intellekt poygasida oʻz mavqeini mustahkamlash maqsadida Facebook platformasiga bir qator innovatsion funksiyalarni joriy etmoqda. Dushanba kuni eʼlon qilingan yangiliklar orasida eng asosiysi “AI Mode” boʻlib, u foydalanuvchilarning maʼlumot qidirish va kontent bilan ishlash uslubini tubdan oʻzgartirishga qaratilgan. Ushbu texnologiya Meta AI yordamida ochiq postlar, guruhlar va Reels videolaridan olingan maʼlumotlarni tahlil qilib, foydalanuvchi soʻroviga aniq javob tayyorlaydi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, AI Mode anʼanaviy qidiruv natijalari boʻylab sahifalarni aylantirish zaruratini yoʻqotadi. Endilikda foydalanuvchilar oddiy soʻzlashuv tilida savol berishlari va platformadagi muhokamalar asosida umumlashtirilgan javobni olishlari mumkin. Bu Meta tomonidan oʻtgan oyda taqdim etilgan Forum ilovasidagi “Ask” funksiyasining mantiqiy davomidir. Forum ilovasi Reddit uslubida ishlab chiqilgan boʻlib, u ham Facebook guruhlaridagi jonli muloqotlardan foydalanadi.

Maʼlumotlarning ishonchliligi va xavfsizligi

Yangi tizimning joriy etilishi mutaxassislar orasida maʼlumotlarning toʻgʻriligi borasida savollarni keltirib chiqarmoqda. Sunʼiy intellekt rasmiy manbalardan emas, balki oddiy foydalanuvchilarning fikrlari va postlaridan xulosa chiqargani sababli, notoʻgʻri yoki eskirgan maʼlumotlar tarqalish xavfi mavjud. Shunga oʻxshash muammo avvalroq Google kompaniyasining Reddit maʼlumotlariga asoslangan AI qidiruv tizimida ham kuzatilgan edi.

Faqatgina qidiruv bilan cheklanib qolmasdan, Meta foydalanuvchilar uchun vizual tahrirlash vositalarini ham kengaytirdi. Endi Facebook foydalanuvchilari AI yordamida oʻz suratlaridagi kiyimlar, soch turmaklari va aksessuarlarni bir necha soniyada oʻzgartirishlari mumkin. Masalan, sport ishqibozlari Story boʻlimidagi “AI Edit” tugmasi orqali oʻzlarining sevimli jamoalari liboslarini virtual tarzda “kiydirib” koʻrishlari imkoniyatiga ega boʻldilar.

Kontent yaratuvchilar uchun yangi imkoniyatlar

Meta platformadagi mualliflar (creatorlar) uchun ham maxsus AI yordamchisini ishga tushirdi. Ushbu vosita muallifning kontenti va auditoriya faolligini tahlil qilib, post joylashtirish uchun eng maqbul vaqtni tavsiya qiladi hamda izohlardagi asosiy fikrlarni umumlashtirib beradi. Avvalroq, fevral va mart oylarida kompaniya Marketplace uchun avtomatik javob berish va profildagi suratlarni “jonlantirish” funksiyalarini ham taqdim etgan edi.

Kompaniyaning ushbu strategiyasi ortida nafaqat foydalanuvchilarning platformada qolish vaqtini oshirish, balki daromad manbalarini diversifikatsiya qilish maqsadi ham yotibdi. Meta yaqinda Facebook, Instagram va WhatsApp uchun oyiga 3,99 dollardan boshlanadigan global obuna rejalarini eʼlon qildi. Kelajakda sunʼiy intellektning yanada murakkab imkoniyatlaridan foydalanish uchun alohida pullik obuna darajalari joriy etilishi kutilmoqda.

MetaFacebookAI ModeSunʼuriy IntellektTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX tarixiy IPO oʻtkazdi: Elon Musk dunyoning ilk trillioneriga aylandiSpaceX tarixiy IPO oʻtkazdi: Elon Musk dunyoning ilk trillioneriga aylandiKecha, 18:56AMD kutilmagan yangiliklarni taqdim etdi: Ryzen 3000 va 4000 seriyalari safiga yangi modellar qoʻshildiAMD kutilmagan yangiliklarni taqdim etdi: Ryzen 3000 va 4000 seriyalari safiga yangi modellar qoʻshildiKecha, 18:24Dunyo boʻylab bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni taqiqlash toʻlqini kuchaymoqdaDunyo boʻylab bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni taqiqlash toʻlqini kuchaymoqdaKecha, 17:59Quyoshdagi eng kuchli chaqnashni u boshlanishidan avval «koʻrish»ga muvaffaq boʻlindiQuyoshdagi eng kuchli chaqnashni u boshlanishidan avval «koʻrish»ga muvaffaq boʻlindiKecha, 17:54Neft sanoatida inqilob: Rossiyada toʻxtovsiz burgʻulash texnologiyasi ishlab chiqildiNeft sanoatida inqilob: Rossiyada toʻxtovsiz burgʻulash texnologiyasi ishlab chiqildiKecha, 16:56Koinot bilan aloqa yanada tezlashadi: Luch-5VM sunʼiy yoʻldoshlari yaratilmoqdaKoinot bilan aloqa yanada tezlashadi: Luch-5VM sunʼiy yoʻldoshlari yaratilmoqdaKecha, 16:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus