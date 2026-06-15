Meta kompaniyasi Facebook uchun yangi AI Mode funksiyasini taqdim etdi
Ijtimoiy tarmoqlar giganti Meta sunʼiy intellekt poygasida oʻz mavqeini mustahkamlash maqsadida Facebook platformasiga bir qator innovatsion funksiyalarni joriy etmoqda. Dushanba kuni eʼlon qilingan yangiliklar orasida eng asosiysi “AI Mode” boʻlib, u foydalanuvchilarning maʼlumot qidirish va kontent bilan ishlash uslubini tubdan oʻzgartirishga qaratilgan. Ushbu texnologiya Meta AI yordamida ochiq postlar, guruhlar va Reels videolaridan olingan maʼlumotlarni tahlil qilib, foydalanuvchi soʻroviga aniq javob tayyorlaydi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, AI Mode anʼanaviy qidiruv natijalari boʻylab sahifalarni aylantirish zaruratini yoʻqotadi. Endilikda foydalanuvchilar oddiy soʻzlashuv tilida savol berishlari va platformadagi muhokamalar asosida umumlashtirilgan javobni olishlari mumkin. Bu Meta tomonidan oʻtgan oyda taqdim etilgan Forum ilovasidagi “Ask” funksiyasining mantiqiy davomidir. Forum ilovasi Reddit uslubida ishlab chiqilgan boʻlib, u ham Facebook guruhlaridagi jonli muloqotlardan foydalanadi.
Maʼlumotlarning ishonchliligi va xavfsizligiYangi tizimning joriy etilishi mutaxassislar orasida maʼlumotlarning toʻgʻriligi borasida savollarni keltirib chiqarmoqda. Sunʼiy intellekt rasmiy manbalardan emas, balki oddiy foydalanuvchilarning fikrlari va postlaridan xulosa chiqargani sababli, notoʻgʻri yoki eskirgan maʼlumotlar tarqalish xavfi mavjud. Shunga oʻxshash muammo avvalroq Google kompaniyasining Reddit maʼlumotlariga asoslangan AI qidiruv tizimida ham kuzatilgan edi.
Faqatgina qidiruv bilan cheklanib qolmasdan, Meta foydalanuvchilar uchun vizual tahrirlash vositalarini ham kengaytirdi. Endi Facebook foydalanuvchilari AI yordamida oʻz suratlaridagi kiyimlar, soch turmaklari va aksessuarlarni bir necha soniyada oʻzgartirishlari mumkin. Masalan, sport ishqibozlari Story boʻlimidagi “AI Edit” tugmasi orqali oʻzlarining sevimli jamoalari liboslarini virtual tarzda “kiydirib” koʻrishlari imkoniyatiga ega boʻldilar.
Kontent yaratuvchilar uchun yangi imkoniyatlarMeta platformadagi mualliflar (creatorlar) uchun ham maxsus AI yordamchisini ishga tushirdi. Ushbu vosita muallifning kontenti va auditoriya faolligini tahlil qilib, post joylashtirish uchun eng maqbul vaqtni tavsiya qiladi hamda izohlardagi asosiy fikrlarni umumlashtirib beradi. Avvalroq, fevral va mart oylarida kompaniya Marketplace uchun avtomatik javob berish va profildagi suratlarni “jonlantirish” funksiyalarini ham taqdim etgan edi.
Kompaniyaning ushbu strategiyasi ortida nafaqat foydalanuvchilarning platformada qolish vaqtini oshirish, balki daromad manbalarini diversifikatsiya qilish maqsadi ham yotibdi. Meta yaqinda Facebook, Instagram va WhatsApp uchun oyiga 3,99 dollardan boshlanadigan global obuna rejalarini eʼlon qildi. Kelajakda sunʼiy intellektning yanada murakkab imkoniyatlaridan foydalanish uchun alohida pullik obuna darajalari joriy etilishi kutilmoqda.
…