Kraken AQSHda tartibga solinadigan muddatsiz fyucherslar savdosini yoʻlga qoʻydi
AQSHning yirik kriptovalyuta birjalaridan biri boʻlgan Kraken oʻz mamlakatidagi professional treyderlar uchun yangi imkoniyatlarni taqdim etdi. Kompaniya Bitnomial platformasi orqali muddatsiz fyucherslar (perpetual futures) savdosini rasman boshlaganini eʼlon qildi. Ushbu qadam AQSH tovar fyucherslari savdosi komissiyasi (CFTC) tomonidan tartibga solinadigan muhitda amalga oshirilayotgani bilan soha mutaxassislari eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Yangi moliyaviy mahsulotlar Kraken Pro platformasi orqali taqdim etilmoqda. Roʻyxatdan Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), XRP, Cardano (ADA), Chainlink (LINK), Dogecoin (DOGE), Litecoin (LTC) va Avalanche (AVAX) kabi bozorning eng yetakchi aktivlari oʻrin olgan. Bu treyderlarga kriptovalyuta bozoridagi narxlar tebranishidan kengroq foydalanish imkonini beradi.
Yagona hamyon va integratsiyalashgan tizimKraken taqdim etgan yechimning oʻziga xos jihati shundaki, yangi kontraktlar kompaniyaning CME birjasida roʻyxatga olingan mavjud kripto-fyuchers mahsulotlari bilan bir xil hamyondan foydalanadi. Bu esa foydalanuvchilarga oʻz pozitsiyalarini bitta hisob raqami orqali boshqarish va kapital samaradorligini oshirish imkonini beradi. Mazkur qulaylik ayniqsa yirik hajmlarda savdo qiluvchi institutsional investorlar uchun muhim ahamiyatga ega.
Muddatsiz fyucherslar — bu tugash muddati boʻlmagan derivativ kontraktlar turi boʻlib, u global miqyosda ulkan ommaboplikka ega. Maʼlumotlarga koʻra, 2025-yilda ushbu turdagi savdolarning jahon miqyosidagi hajmi 60 trillion dollardan oshib ketgan. Shu vaqtgacha bunday savdolar asosan tartibga solinmagan offshor platformalarda amalga oshirib kelinar edi, endilikda esa jarayon AQSH qonunchiligi doirasiga koʻchmoqda.
Raqobat va bozor tendensiyalariKraken ushbu yoʻnalishdagi faoliyatini kengaytirish maqsadida aprel oyida Bitnomial birjasini sotib olgan edi. Mazkur strategik harakat kompaniyaga AQSH ichki bozorida qonuniy derivativlar savdosini yoʻlga qoʻyish imkonini berdi. Avvalroq, iyul oyida birja CME kripto-fyucherslarini, joriy oy boshida esa marjinal savdo xizmatlarini ham ishga tushirgan edi.
Hozirda AQSH kriptovalyuta birjalari oʻrtasida derivativlar bozorini mamlakat ichkarisiga qaytarish boʻyicha kuchli raqobat ketmoqda. Xususan, Coinbase va Kalshi kabi platformalar ham CFTC ruxsatnomalarini olib, oʻzlarining muddatsiz fyuchers mahsulotlarini taklif qila boshladi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, global kripto savdosi hajmining qariyb 80 foizi aynan derivativlar va optsionlar hissasiga toʻgʻri keladi.
Oʻzbekistonlik investorlar va kripto-ixlosmandlari uchun ham ushbu yangilik global bozorning yanada shaffoflashayotganidan dalolat beradi. AQSH kabi yirik moliya markazlarida tartibga solishning kuchayishi Bitcoin va boshqa altkoinlarning uzoq muddatli barqarorligiga hamda yirik kapitalning sohaga kirib kelishiga xizmat qiladi.
…