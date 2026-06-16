Kraken AQSHda tartibga solinadigan muddatsiz fyucherslar savdosini yoʻlga qoʻydi

·9·Iqtisodiyot
Kraken AQSHda tartibga solinadigan muddatsiz fyucherslar savdosini yoʻlga qoʻydi

AQSHning yirik kriptovalyuta birjalaridan biri boʻlgan Kraken oʻz mamlakatidagi professional treyderlar uchun yangi imkoniyatlarni taqdim etdi. Kompaniya Bitnomial platformasi orqali muddatsiz fyucherslar (perpetual futures) savdosini rasman boshlaganini eʼlon qildi. Ushbu qadam AQSH tovar fyucherslari savdosi komissiyasi (CFTC) tomonidan tartibga solinadigan muhitda amalga oshirilayotgani bilan soha mutaxassislari eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Yangi moliyaviy mahsulotlar Kraken Pro platformasi orqali taqdim etilmoqda. Roʻyxatdan Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), XRP, Cardano (ADA), Chainlink (LINK), Dogecoin (DOGE), Litecoin (LTC) va Avalanche (AVAX) kabi bozorning eng yetakchi aktivlari oʻrin olgan. Bu treyderlarga kriptovalyuta bozoridagi narxlar tebranishidan kengroq foydalanish imkonini beradi.

Yagona hamyon va integratsiyalashgan tizim

Kraken taqdim etgan yechimning oʻziga xos jihati shundaki, yangi kontraktlar kompaniyaning CME birjasida roʻyxatga olingan mavjud kripto-fyuchers mahsulotlari bilan bir xil hamyondan foydalanadi. Bu esa foydalanuvchilarga oʻz pozitsiyalarini bitta hisob raqami orqali boshqarish va kapital samaradorligini oshirish imkonini beradi. Mazkur qulaylik ayniqsa yirik hajmlarda savdo qiluvchi institutsional investorlar uchun muhim ahamiyatga ega.

Muddatsiz fyucherslar — bu tugash muddati boʻlmagan derivativ kontraktlar turi boʻlib, u global miqyosda ulkan ommaboplikka ega. Maʼlumotlarga koʻra, 2025-yilda ushbu turdagi savdolarning jahon miqyosidagi hajmi 60 trillion dollardan oshib ketgan. Shu vaqtgacha bunday savdolar asosan tartibga solinmagan offshor platformalarda amalga oshirib kelinar edi, endilikda esa jarayon AQSH qonunchiligi doirasiga koʻchmoqda.

Raqobat va bozor tendensiyalari

Kraken ushbu yoʻnalishdagi faoliyatini kengaytirish maqsadida aprel oyida Bitnomial birjasini sotib olgan edi. Mazkur strategik harakat kompaniyaga AQSH ichki bozorida qonuniy derivativlar savdosini yoʻlga qoʻyish imkonini berdi. Avvalroq, iyul oyida birja CME kripto-fyucherslarini, joriy oy boshida esa marjinal savdo xizmatlarini ham ishga tushirgan edi.

Hozirda AQSH kriptovalyuta birjalari oʻrtasida derivativlar bozorini mamlakat ichkarisiga qaytarish boʻyicha kuchli raqobat ketmoqda. Xususan, Coinbase va Kalshi kabi platformalar ham CFTC ruxsatnomalarini olib, oʻzlarining muddatsiz fyuchers mahsulotlarini taklif qila boshladi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, global kripto savdosi hajmining qariyb 80 foizi aynan derivativlar va optsionlar hissasiga toʻgʻri keladi.

Oʻzbekistonlik investorlar va kripto-ixlosmandlari uchun ham ushbu yangilik global bozorning yanada shaffoflashayotganidan dalolat beradi. AQSH kabi yirik moliya markazlarida tartibga solishning kuchayishi Bitcoin va boshqa altkoinlarning uzoq muddatli barqarorligiga hamda yirik kapitalning sohaga kirib kelishiga xizmat qiladi.

KrakenBitcoinKriptovalyutaFyuchersInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHning CFTC komissiyasi kriptovalyutalar nazoratini kuchaytirish uchun yangi mutaxassis tayinladiAQSHning CFTC komissiyasi kriptovalyutalar nazoratini kuchaytirish uchun yangi mutaxassis tayinladiBugun, 20:10Bitcoin tarmogʻida yangi davr: Covenants texnologiyasi va uning imkoniyatlariBitcoin tarmogʻida yangi davr: Covenants texnologiyasi va uning imkoniyatlariKecha, 18:12Bitcoin narxi sentyabrgacha 100 ming dollarga yetishi mumkin: Tahlilchilar prognoziBitcoin narxi sentyabrgacha 100 ming dollarga yetishi mumkin: Tahlilchilar prognoziKecha, 17:15Bitcoin narxi 67 000 dollar ostonasida: Kriptovalyuta bozorida yangi oʻsish toʻlqiniBitcoin narxi 67 000 dollar ostonasida: Kriptovalyuta bozorida yangi oʻsish toʻlqiniKecha, 16:13AQSH kriptovalyuta sohasidagi yetakchilikni boy berish xavfi ostida qolmoqdaAQSH kriptovalyuta sohasidagi yetakchilikni boy berish xavfi ostida qolmoqdaKecha, 14:35MicroStrategy oʻz zaxiralarini yana 1,5 mingdan ortiq Bitcoin bilan boyitdiMicroStrategy oʻz zaxiralarini yana 1,5 mingdan ortiq Bitcoin bilan boyitdiKecha, 14:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda