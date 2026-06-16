Joze Mourinyo Real Madrid yarim himoyasini kuchaytirish uchun Dortmund yulduzini tanladi
Real Madrid bosh murabbiyi Joze Mourinyo jamoaning markaziy chizigʻini qayta qurish va energiya bilan taʼminlash maqsadida Borussiya Dortmund yarim himoyachisi Felix Nmecha nomzodini koʻrib chiqmoqda. Portugaliyalik mutaxassis Germaniya terma jamoasi aʼzosining oʻyin uslubiga katta qiziqish bildirmoqda va uni Bernabeu maydonidagi ijodkorlikni oshirish uchun eng munosib nomzod deb hisoblamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Sky Sport nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, Joze Mourinyo allaqachon 25 yoshli futbolchining transfer imkoniyatlari boʻyicha dastlabki soʻrovlarni amalga oshirgan. Bundesliga doirasidagi ishonchli oʻyinlari bilan koʻzga tashlangan Nmecha, Madrid klubi murabbiylar shtabi eʼtiborini oʻzining jismoniy holati va oʻyinni boshqara olish qobiliyati bilan tortgan.
Transfer poygasida kuchli raqobatBiroq, "Qirollik klubi" bu transfer yoʻlida jiddiy qarshilikka duch kelishi aniq. Angliya Premer-ligasining ikki giganti — Manchester Siti va Manchester Yunayted ham futbolchining holatini diqqat bilan kuzatib bormoqda. Har ikki klub oʻz tarkibini kuchaytirish maqsadida ushbu iqtidorli yarim himoyachini oʻz safiga qoʻshib olish niyatida.
Shunga qaramay, Borussiya Dortmund klubi muzokaralarda ancha ustun mavqega ega. Klub rahbariyati joriy yil boshida Felix Nmecha bilan 2030-yilga qadar moʻljallangan uzoq muddatli shartnoma imzolab, uning arzon narxda sotilish ehtimolini yoʻqqa chiqargan. Bu esa Dortmund jamoasiga har qanday savdolashuvda oʻz shartlarini qoʻyish imkonini beradi.
Maʼlum qilinishicha, Nmecha shartnomasida 70 million yevro miqdoridagi tovon puli koʻrsatilgan, biroq bu band faqat 2027-yilning yozidan boshlab kuchga kiradi. Binobarin, hozirgi transfer oynasida futbolchini sotib olmoqchi boʻlgan klub ushbu summadan ancha yuqori boʻlgan astronomik narxni taklif qilishi talab etiladi.
Bellinghamning oʻrinbosaridan jamoa yetakchisigachaNmecha 2023-yilda Volfsburg klubidan 30 million yevro evaziga Dortmundga kelib qoʻshilgan edi. Dastlab u Jud Bellingem oʻrnini toʻldirishi kutilgan boʻlsa, bugungi kunga kelib jamoaning ajralmas qismiga aylandi. U "sariq-qoralar" safida 112 ta uchrashuvda maydonga tushib, 13 ta gol va 8 ta golli uzatmani amalga oshirdi.
Borussiya Dortmund bosh murabbiyi Niko Kovac futbolchining rivojlanishini yuqori baholadi: "Felix toʻgʻri yoʻnalishda oʻsmoqda. U bizning yarim himoyadagi metronomimiz boʻlib, oʻyinimizni boshqaradi va jamoani yetaklaydi. Bizga u juda kerak", — deya taʼkidladi mutaxassis.
Goal.com xabariga koʻra, Felix Nmecha kelasi mavsumdan boshlab Dortmund klubining eng koʻp maosh oluvchi futbolchilaridan biriga aylanadi. Bu esa Real Madrid va Angliya klublari uchun transfer jarayoni nafaqat moliyaviy, balki diplomatik jihatdan ham ancha murakkab kechishidan dalolat beradi.
…