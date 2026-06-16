Joze Mourinyo Real Madrid yarim himoyasini kuchaytirish uchun Dortmund yulduzini tanladi

·196·Sport
Joze Mourinyo Real Madrid yarim himoyasini kuchaytirish uchun Dortmund yulduzini tanladi

Real Madrid bosh murabbiyi Joze Mourinyo jamoaning markaziy chizigʻini qayta qurish va energiya bilan taʼminlash maqsadida Borussiya Dortmund yarim himoyachisi Felix Nmecha nomzodini koʻrib chiqmoqda. Portugaliyalik mutaxassis Germaniya terma jamoasi aʼzosining oʻyin uslubiga katta qiziqish bildirmoqda va uni Bernabeu maydonidagi ijodkorlikni oshirish uchun eng munosib nomzod deb hisoblamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sky Sport nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, Joze Mourinyo allaqachon 25 yoshli futbolchining transfer imkoniyatlari boʻyicha dastlabki soʻrovlarni amalga oshirgan. Bundesliga doirasidagi ishonchli oʻyinlari bilan koʻzga tashlangan Nmecha, Madrid klubi murabbiylar shtabi eʼtiborini oʻzining jismoniy holati va oʻyinni boshqara olish qobiliyati bilan tortgan.

Transfer poygasida kuchli raqobat

Biroq, "Qirollik klubi" bu transfer yoʻlida jiddiy qarshilikka duch kelishi aniq. Angliya Premer-ligasining ikki giganti — Manchester Siti va Manchester Yunayted ham futbolchining holatini diqqat bilan kuzatib bormoqda. Har ikki klub oʻz tarkibini kuchaytirish maqsadida ushbu iqtidorli yarim himoyachini oʻz safiga qoʻshib olish niyatida.

Shunga qaramay, Borussiya Dortmund klubi muzokaralarda ancha ustun mavqega ega. Klub rahbariyati joriy yil boshida Felix Nmecha bilan 2030-yilga qadar moʻljallangan uzoq muddatli shartnoma imzolab, uning arzon narxda sotilish ehtimolini yoʻqqa chiqargan. Bu esa Dortmund jamoasiga har qanday savdolashuvda oʻz shartlarini qoʻyish imkonini beradi.

Maʼlum qilinishicha, Nmecha shartnomasida 70 million yevro miqdoridagi tovon puli koʻrsatilgan, biroq bu band faqat 2027-yilning yozidan boshlab kuchga kiradi. Binobarin, hozirgi transfer oynasida futbolchini sotib olmoqchi boʻlgan klub ushbu summadan ancha yuqori boʻlgan astronomik narxni taklif qilishi talab etiladi.

Bellinghamning oʻrinbosaridan jamoa yetakchisigacha

Nmecha 2023-yilda Volfsburg klubidan 30 million yevro evaziga Dortmundga kelib qoʻshilgan edi. Dastlab u Jud Bellingem oʻrnini toʻldirishi kutilgan boʻlsa, bugungi kunga kelib jamoaning ajralmas qismiga aylandi. U "sariq-qoralar" safida 112 ta uchrashuvda maydonga tushib, 13 ta gol va 8 ta golli uzatmani amalga oshirdi.

Borussiya Dortmund bosh murabbiyi Niko Kovac futbolchining rivojlanishini yuqori baholadi: "Felix toʻgʻri yoʻnalishda oʻsmoqda. U bizning yarim himoyadagi metronomimiz boʻlib, oʻyinimizni boshqaradi va jamoani yetaklaydi. Bizga u juda kerak", — deya taʼkidladi mutaxassis.

Goal.com xabariga koʻra, Felix Nmecha kelasi mavsumdan boshlab Dortmund klubining eng koʻp maosh oluvchi futbolchilaridan biriga aylanadi. Bu esa Real Madrid va Angliya klublari uchun transfer jarayoni nafaqat moliyaviy, balki diplomatik jihatdan ham ancha murakkab kechishidan dalolat beradi.

Real MadridJoze MourinyoFelix NmechaBorussiya DortmundTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yoshko Gvardiol «Siti» klubi bilan uzoq muddatli yangi shartnoma imzoladiYoshko Gvardiol «Siti» klubi bilan uzoq muddatli yangi shartnoma imzoladiBugun, 20:08Iliya Topuriya Jastin Geyjidan uchragan mag‘lubiyatidan so‘ng ilk bayonotini berdiIliya Topuriya Jastin Geyjidan uchragan mag‘lubiyatidan so‘ng ilk bayonotini berdiBugun, 19:59Rodri raqib taktikasidan norozi: Ispaniya JCh-2026 debyutida ochko yoʻqotdiRodri raqib taktikasidan norozi: Ispaniya JCh-2026 debyutida ochko yoʻqotdiBugun, 19:53Anvar Anvarov Shveysariyadagi xalqaro turnirda oltin medalni qo‘lga kiritdiAnvar Anvarov Shveysariyadagi xalqaro turnirda oltin medalni qo‘lga kiritdiBugun, 19:52Manchester Siti Yoshko Gvardiol bilan shartnomani 2031-yilgacha uzaytirmoqdaManchester Siti Yoshko Gvardiol bilan shartnomani 2031-yilgacha uzaytirmoqdaBugun, 19:13Ispaniya va Kabo-Verde bahsi 40 yoshli Vozinya uchun unutilmas kechaga aylandiIspaniya va Kabo-Verde bahsi 40 yoshli Vozinya uchun unutilmas kechaga aylandiKecha, 18:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi