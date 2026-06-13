Jahongir Otajonov videosi tarmoqlarda portladi: “Yomg‘ir yog‘aloq” ostida raqs
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Xonanda Jahongir Otajonov o‘z Instagram sahifasida navbatdagi noodatiy va hazilomuz video bilan bo‘lishdi. Unda san’atkor yomg‘ir ostida hammaga yaxshi tanish bo‘lgan “Yomg‘ir yog‘aloq” qo‘shig‘ini kuylab, raqsga tushgani aks etgan.
Video qisqa vaqt ichida ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, ko‘plab muhokamalarga sabab bo‘ldi. Foydalanuvchilarning bir qismi ushbu chiqishni ijobiy baholab, xonandaning kayfiyat ulashganini ta’kidlashgan.
Biroq ayrimlar videoni tanqidiy ruhda baholab, turli fikrlar bildirgan. Yana ko‘pchilik esa ushbu qo‘shiq orqali yoshlik xotiralari jonlanganini yozib qoldirgan.
Har qanday holatda ham, Jahongir Otajonovning ushbu videosi tomoshabinlar e’tiborini tortib, ijtimoiy tarmoqlarda faol muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.
…