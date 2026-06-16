Rodri raqib taktikasidan norozi: Ispaniya JCh-2026 debyutida ochko yoʻqotdi

·32·Sport
Rodri raqib taktikasidan norozi: Ispaniya JCh-2026 debyutida ochko yoʻqotdi

Futbol boʻyicha amaldagi Yevropa chempioni Ispaniya terma jamoasi 2026-yilgi Jahon chempionatini kutilmagan natija bilan boshladi. Guruh bosqichining ilk turida Luis de la Fuente shogirdlari turnir debyutanti hisoblangan Kabo-Verde terma jamoasi bilan nursiz durangga (0:0) imzo chekdi. Dunyo yulduzlaridan tarkib topgan "Qizil furiya" butun oʻyin davomida ustunlik qilgan boʻlsa-da, afrikaliklarning mustahkam mudofaasini yorib oʻta olmadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuvdan soʻng Ispaniya terma jamoasi sardori Rodri raqibning oʻyin uslubini keskin tanqid ostiga oldi. Manchester Siti yarim himoyachisi Kabo-Verdening haddan tashqari himoyaviy taktikasi oʻyin sifatiga salbiy taʼsir koʻrsatganini taʼkidladi. Uning fikricha, raqib jamoa futbol oʻynashdan koʻra, oʻz jarima maydonchasi atrofida jon saqlashni afzal koʻrgan.

"Ular hatto maydon markazidan oʻtishmadi"

Rodri La 1 telekanaliga bergan intervyusida oʻz noroziligini yashirib oʻtirmadi. "Biz bunday oʻyinlarda sabr-toqat kerakligini bilar edik. Ular juda tez himoyaga qaytib, oʻz darvozalari oldiga 'avtobus' qoʻyib olishdi. Bizda vaziyatlar boʻldi, ammo ulardan foydalana olmadik. Eng ijobiy tomoni shundaki, raqib bizning darvozamiz oldida deyarli hech narsa yarata olmadi", — dedi tajribali futbolchi.

Shuningdek, Rodri raqibning ambitsiyalari yoʻqligiga ham toʻxtalib oʻtdi: "Ularning oʻyin uslubi shunaqa — ular hatto maydon markazidan ham oʻtishmadi. Endi biz asosiy eʼtiborni hujumlarni yakunlash mahoratini oshirishga qaratishimiz lozim". Maʼlumot uchun, Ispaniya Mercedes-Benz Stadium maydonida oʻtgan bahsda toʻp nazorati boʻyicha mutlaq ustunlikka ega boʻlgan.

Oʻyin davomida Ferran Torresning zarbasi darvoza toʻsiniga tegib qaytdi, boshqa bir qator hujumlarda esa ispanlarga aniqlik yetishmadi. Hatto uchrashuv yakunlanishiga 20 daqiqa qolganida Barselona yulduzi Lamine Yamalning maydonga tushishi ham oʻyin taqdirini oʻzgartira olmadi. Dunyo reytingida 65-oʻrinni egallab turgan Kabo-Verde uchun bu natija haqiqiy qahramonlikka teng boʻldi.

Kabo-Verde lagerida bayram

Ispaniyaliklar tushkunlikka tushgan bir paytda, bor-yoʻgʻi 525 ming aholiga ega Kabo-Verde davlati vakillari durangni gʻalaba kabi nishonlashdi. Oʻyin qahramoniga aylangan 40 yoshli darvozabon Vozinha oʻzining 90-uchrashuvida bir nechta seyvlar ijro etib, jamoasini goldan saqlab qoldi. Uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi deb topilgan faxriy posbon koʻzda yosh bilan ushbu natija ular uchun katta orzu boʻlganini maʼlum qildi.

Yevropa chempionlari uchun ushbu durang keyingi bosqich yoʻlida qoʻshimcha bosim yuklaydi. Endilikda Luis de la Fuente jamoasi guruhdagi qolgan oʻyinlarda maksimal natija qayd etishi shart. Kabo-Verde esa oʻzining debyut JChidagi ilk ochkosini qoʻlga kiritib, turnirning asosiy sensatsiyalaridan birini qayd etdi.

IspaniyaRodriJahon ChempionatiFutbolKabo-Verde
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yoshko Gvardiol «Siti» klubi bilan uzoq muddatli yangi shartnoma imzoladiYoshko Gvardiol «Siti» klubi bilan uzoq muddatli yangi shartnoma imzoladiBugun, 20:08Iliya Topuriya Jastin Geyjidan uchragan mag‘lubiyatidan so‘ng ilk bayonotini berdiIliya Topuriya Jastin Geyjidan uchragan mag‘lubiyatidan so‘ng ilk bayonotini berdiBugun, 19:59Anvar Anvarov Shveysariyadagi xalqaro turnirda oltin medalni qo‘lga kiritdiAnvar Anvarov Shveysariyadagi xalqaro turnirda oltin medalni qo‘lga kiritdiBugun, 19:52Joze Mourinyo Real Madrid yarim himoyasini kuchaytirish uchun Dortmund yulduzini tanladiJoze Mourinyo Real Madrid yarim himoyasini kuchaytirish uchun Dortmund yulduzini tanladiBugun, 19:13Manchester Siti Yoshko Gvardiol bilan shartnomani 2031-yilgacha uzaytirmoqdaManchester Siti Yoshko Gvardiol bilan shartnomani 2031-yilgacha uzaytirmoqdaBugun, 19:13Ispaniya va Kabo-Verde bahsi 40 yoshli Vozinya uchun unutilmas kechaga aylandiIspaniya va Kabo-Verde bahsi 40 yoshli Vozinya uchun unutilmas kechaga aylandiKecha, 18:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi