Ispaniya va Kabo-Verde o‘yinidan keyin Vozinya haqiqiy qahramonga aylandi
Ispaniya va Kabo-Verde terma jamoalari o‘rtasidagi JCH-2026 guruh bosqichi uchrashuvi kutilmagan natija bilan yakunlandi. Uchrashuvda hisob ochilmadi — 0:0. Ammo maydonda gollar urilmagan bo‘lsa-da, bu o‘yin Kabo-Verde darvozaboni Vozinya uchun haqiqiy burilish nuqtasiga aylandi.
O‘yin davomida Ispaniya katta ustunlikka ega bo‘ldi. Jamoa to‘pga 62 foiz egalik qildi, 764 ta pas amalga oshirdi va 23 bor raqib darvozasi tomon zarba yo‘lladi. Shulardan 8 tasi darvozaga aniq bordi. Kabo-Verde esa asosan himoyada harakat qildi: jamoa 6 ta zarba berdi, ulardan faqat 1 tasi darvozaga aniq yo‘naltirildi.
Shunga qaramay, Ispaniya futbolchilari Kabo-Verde darvozasini ishg‘ol qila olmadi. Bunda eng katta xizmat aynan Vozinyaga tegishli bo‘ldi. U uchrashuv davomida bir nechta muhim seyvlarni amalga oshirdi va jamoasini mag‘lubiyatdan saqlab qoldi. Shu sababli u uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Skrinshotda Vozinyaga 9.7 bahosi qo‘yilgani ko‘rinadi.
Qizig‘i, Ispaniyaga qarshi o‘yindan oldin Vozinyaning ijtimoiy tarmoqdagi obunachilari soni taxminan 50 ming atrofida bo‘lgan. 90 daqiqalik o‘yindan keyin esa uning auditoriyasi keskin o‘sib, 1,6 millionga yetgan. Bu holat futbolda bir o‘yin insonning tanilishi va karyerasiga qanchalik katta ta’sir qilishi mumkinligini yana bir bor ko‘rsatdi.
Kabo-Verde uchun Ispaniyaga qarshi durang natija katta yutuq sifatida qabul qilindi. Chunki Ispaniya statistik jihatdan o‘yinni to‘liq nazorat qilgan bo‘lsa-da, maydondagi eng yorqin figura aynan Kabo-Verde darvozaboni bo‘ldi. Vozinya o‘z seyvlari, ishonchli harakatlari va sovuqqonligi bilan nafaqat jamoasini qutqardi, balki futbol muxlislarining ham e’tiborini qozondi.
Bu o‘yindan keyin Vozinya nomi yanada ko‘proq muhokama qilina boshladi. U Ispaniyadek kuchli raqib qarshisida darvozasini daxlsiz saqlab, Kabo-Verde tarixida unutilmas kechalardan birini yaratdi.
…