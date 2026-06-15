Ispaniya va Kabo-Verde o‘yinidan keyin Vozinya haqiqiy qahramonga aylandi

·4·Sport
Ispaniya va Kabo-Verde o‘yinidan keyin Vozinya haqiqiy qahramonga aylandi

Ispaniya va Kabo-Verde terma jamoalari o‘rtasidagi JCH-2026 guruh bosqichi uchrashuvi kutilmagan natija bilan yakunlandi. Uchrashuvda hisob ochilmadi — 0:0. Ammo maydonda gollar urilmagan bo‘lsa-da, bu o‘yin Kabo-Verde darvozaboni Vozinya uchun haqiqiy burilish nuqtasiga aylandi.

O‘yin davomida Ispaniya katta ustunlikka ega bo‘ldi. Jamoa to‘pga 62 foiz egalik qildi, 764 ta pas amalga oshirdi va 23 bor raqib darvozasi tomon zarba yo‘lladi. Shulardan 8 tasi darvozaga aniq bordi. Kabo-Verde esa asosan himoyada harakat qildi: jamoa 6 ta zarba berdi, ulardan faqat 1 tasi darvozaga aniq yo‘naltirildi.

Shunga qaramay, Ispaniya futbolchilari Kabo-Verde darvozasini ishg‘ol qila olmadi. Bunda eng katta xizmat aynan Vozinyaga tegishli bo‘ldi. U uchrashuv davomida bir nechta muhim seyvlarni amalga oshirdi va jamoasini mag‘lubiyatdan saqlab qoldi. Shu sababli u uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Skrinshotda Vozinyaga 9.7 bahosi qo‘yilgani ko‘rinadi.

Qizig‘i, Ispaniyaga qarshi o‘yindan oldin Vozinyaning ijtimoiy tarmoqdagi obunachilari soni taxminan 50 ming atrofida bo‘lgan. 90 daqiqalik o‘yindan keyin esa uning auditoriyasi keskin o‘sib, 1,6 millionga yetgan. Bu holat futbolda bir o‘yin insonning tanilishi va karyerasiga qanchalik katta ta’sir qilishi mumkinligini yana bir bor ko‘rsatdi.

Kabo-Verde uchun Ispaniyaga qarshi durang natija katta yutuq sifatida qabul qilindi. Chunki Ispaniya statistik jihatdan o‘yinni to‘liq nazorat qilgan bo‘lsa-da, maydondagi eng yorqin figura aynan Kabo-Verde darvozaboni bo‘ldi. Vozinya o‘z seyvlari, ishonchli harakatlari va sovuqqonligi bilan nafaqat jamoasini qutqardi, balki futbol muxlislarining ham e’tiborini qozondi.

Bu o‘yindan keyin Vozinya nomi yanada ko‘proq muhokama qilina boshladi. U Ispaniyadek kuchli raqib qarshisida darvozasini daxlsiz saqlab, Kabo-Verde tarixida unutilmas kechalardan birini yaratdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jahon chempionatida ulkan sensatsiya: Ispaniya debyutant Kabo-Verdeni yenga olmadiJahon chempionatida ulkan sensatsiya: Ispaniya debyutant Kabo-Verdeni yenga olmadiBugun, 18:12Braziliya terma jamoasi Neymar boʻyicha yakuniy qarorga keldi: Yulduzli hujumchi guruh bosqichini oʻtkazib yuboradiBraziliya terma jamoasi Neymar boʻyicha yakuniy qarorga keldi: Yulduzli hujumchi guruh bosqichini oʻtkazib yuboradiBugun, 16:53Sarri rasman «Atalanta» klubining yangi bosh murabbiyi etib tayinlandiSarri rasman «Atalanta» klubining yangi bosh murabbiyi etib tayinlandiBugun, 16:45Maurizio Sarri Italiya futboliga qaytdi: Tajribali mutaxassis Atalanta bosh murabbiyi etib tayinlandiMaurizio Sarri Italiya futboliga qaytdi: Tajribali mutaxassis Atalanta bosh murabbiyi etib tayinlandiBugun, 16:11Tunis bosh murabbiyi yirik mag‘lubiyatdan so‘ng iste’foga chiqarildi...Tunis bosh murabbiyi yirik mag‘lubiyatdan so‘ng iste’foga chiqarildi...Bugun, 15:38Xarri Keyn — oʻyin ustasi: Xorvatiya himoyachisi Angliya sardorini yuqori baholadiXarri Keyn — oʻyin ustasi: Xorvatiya himoyachisi Angliya sardorini yuqori baholadiBugun, 15:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi