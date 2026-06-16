Manchester Siti Yoshko Gvardiol bilan shartnomani 2031-yilgacha uzaytirmoqda
Angliya chempioni Manchester Siti jamoaning asosiy himoyachilaridan biri Yoshko Gvardiol bilan amaldagi kelishuvni uzaytirish boʻyicha yakuniy toʻxtamga keldi. Xorvatiyalik iqtidorli futbolchi «shaharliklar» safida 2031-yilga qadar qoladigan boʻldi. Bu qaror futbolchi atrofidagi turli transfer mish-mishlariga chek qoʻydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
BBC Sport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Manchester Siti rahbariyati Gvardiolni jamoaning kelajakdagi eng qimmatli aktivlaridan biri deb hisoblamoqda. Yangi shartnoma uning amaldagi muddatini yana uch yilga uzaytiradi. Avvalgi kelishuv 2028-yilda yakuniga yetishi kerak edi, biroq klub himoya chizigʻining mustahkamligini taʼminlash maqsadida hozirdan harakat qildi.
Grandlar qiziqishiga chek qoʻchildiGvardiolning ushbu qarori Yevropaning bir qator grand klublari, xususan, Real Madrid va Bavariya uchun kutilmagan zarba boʻldi. Ispaniya klubi prezidenti Florentino Perez xorvatiyalik himoyachini «santiyago Bernabeu»ga olib kelish orqali himoya chizigʻini tubdan yangilashni maqsad qilgan edi. Myunxenning Bavariya klubi ham futbolchining Germaniya chempionatiga qaytishi boʻyicha rasmiy soʻrovlar yuborgan.
Shunga qaramay, Manchester Siti muzokaralar davomida xotirjamlikni saqlab qoldi. Klub mutasaddilari futbolchining Manchesterdagi hayotidan mamnun ekanligi va loyihaga sodiqligiga ishonishgan. Yakunda Gvardiol dunyoning eng kuchli himoyachilaridan biri sifatida oʻz faoliyatini aynan Angliya Premer-ligasida davom ettirishni afzal koʻrmoqda.
Yoshko Gvardiolning universalligi uni Pep Guardiola taktik chizmalarida ajralmas boʻshliqqa aylantirdi. U ham markaziy himoyada, ham chap qanotda birdek ishonchli oʻyin namoyish eta oladi. 2024-25-yilgi mavsumda u klubning «Eng yaxshi futbolchisi» deb topilgani ham uning jamoadagi nufuzi qanchalik yuqori ekanligidan dalolat beradi.
Taʼkidlash joizki, oʻtgan mavsum futbolchi uchun jismoniy jihatdan biroz qiyin kechdi. Yanvar oyida oyogʻidan olgan jiddiy jarohati sababli u toʻrt oyni maydon tashqarisida oʻtkazishga majbur boʻldi. Biroq may oyida safga qaytib, mavsumning hal qiluvchi bahslarida, jumladan, Kristal Pelas va Aston Villaga qarshi oʻyinlarda oʻzining yuqori sport formasida ekanligini isbotladi.
Yangi shartnoma nafaqat moliyaviy jihatdan manfaatli, balki klubning futbolchiga boʻlgan yuksak ishonchini ham ifodalaydi. Manchester Siti rahbariyati yaqin haftalar ichida kelishuvni rasman eʼlon qilishi kutilmoqda. Bu qadam klubning yangi davrga oʻtish jarayonida barqarorlikni saqlab qolish strategiyasining bir qismidir.
…