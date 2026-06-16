Manchester Siti Yoshko Gvardiol bilan shartnomani 2031-yilgacha uzaytirmoqda

·39·Sport
Manchester Siti Yoshko Gvardiol bilan shartnomani 2031-yilgacha uzaytirmoqda

Angliya chempioni Manchester Siti jamoaning asosiy himoyachilaridan biri Yoshko Gvardiol bilan amaldagi kelishuvni uzaytirish boʻyicha yakuniy toʻxtamga keldi. Xorvatiyalik iqtidorli futbolchi «shaharliklar» safida 2031-yilga qadar qoladigan boʻldi. Bu qaror futbolchi atrofidagi turli transfer mish-mishlariga chek qoʻydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

BBC Sport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Manchester Siti rahbariyati Gvardiolni jamoaning kelajakdagi eng qimmatli aktivlaridan biri deb hisoblamoqda. Yangi shartnoma uning amaldagi muddatini yana uch yilga uzaytiradi. Avvalgi kelishuv 2028-yilda yakuniga yetishi kerak edi, biroq klub himoya chizigʻining mustahkamligini taʼminlash maqsadida hozirdan harakat qildi.

Grandlar qiziqishiga chek qoʻchildi

Gvardiolning ushbu qarori Yevropaning bir qator grand klublari, xususan, Real Madrid va Bavariya uchun kutilmagan zarba boʻldi. Ispaniya klubi prezidenti Florentino Perez xorvatiyalik himoyachini «santiyago Bernabeu»ga olib kelish orqali himoya chizigʻini tubdan yangilashni maqsad qilgan edi. Myunxenning Bavariya klubi ham futbolchining Germaniya chempionatiga qaytishi boʻyicha rasmiy soʻrovlar yuborgan.

Shunga qaramay, Manchester Siti muzokaralar davomida xotirjamlikni saqlab qoldi. Klub mutasaddilari futbolchining Manchesterdagi hayotidan mamnun ekanligi va loyihaga sodiqligiga ishonishgan. Yakunda Gvardiol dunyoning eng kuchli himoyachilaridan biri sifatida oʻz faoliyatini aynan Angliya Premer-ligasida davom ettirishni afzal koʻrmoqda.

Yoshko Gvardiolning universalligi uni Pep Guardiola taktik chizmalarida ajralmas boʻshliqqa aylantirdi. U ham markaziy himoyada, ham chap qanotda birdek ishonchli oʻyin namoyish eta oladi. 2024-25-yilgi mavsumda u klubning «Eng yaxshi futbolchisi» deb topilgani ham uning jamoadagi nufuzi qanchalik yuqori ekanligidan dalolat beradi.

Taʼkidlash joizki, oʻtgan mavsum futbolchi uchun jismoniy jihatdan biroz qiyin kechdi. Yanvar oyida oyogʻidan olgan jiddiy jarohati sababli u toʻrt oyni maydon tashqarisida oʻtkazishga majbur boʻldi. Biroq may oyida safga qaytib, mavsumning hal qiluvchi bahslarida, jumladan, Kristal Pelas va Aston Villaga qarshi oʻyinlarda oʻzining yuqori sport formasida ekanligini isbotladi.

Yangi shartnoma nafaqat moliyaviy jihatdan manfaatli, balki klubning futbolchiga boʻlgan yuksak ishonchini ham ifodalaydi. Manchester Siti rahbariyati yaqin haftalar ichida kelishuvni rasman eʼlon qilishi kutilmoqda. Bu qadam klubning yangi davrga oʻtish jarayonida barqarorlikni saqlab qolish strategiyasining bir qismidir.

Manchester SitiYoshko GvardiolTransferAngliya Premer-ligasiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yoshko Gvardiol «Siti» klubi bilan uzoq muddatli yangi shartnoma imzoladiYoshko Gvardiol «Siti» klubi bilan uzoq muddatli yangi shartnoma imzoladiBugun, 20:08Iliya Topuriya Jastin Geyjidan uchragan mag‘lubiyatidan so‘ng ilk bayonotini berdiIliya Topuriya Jastin Geyjidan uchragan mag‘lubiyatidan so‘ng ilk bayonotini berdiBugun, 19:59Rodri raqib taktikasidan norozi: Ispaniya JCh-2026 debyutida ochko yoʻqotdiRodri raqib taktikasidan norozi: Ispaniya JCh-2026 debyutida ochko yoʻqotdiBugun, 19:53Anvar Anvarov Shveysariyadagi xalqaro turnirda oltin medalni qo‘lga kiritdiAnvar Anvarov Shveysariyadagi xalqaro turnirda oltin medalni qo‘lga kiritdiBugun, 19:52Joze Mourinyo Real Madrid yarim himoyasini kuchaytirish uchun Dortmund yulduzini tanladiJoze Mourinyo Real Madrid yarim himoyasini kuchaytirish uchun Dortmund yulduzini tanladiBugun, 19:13Ispaniya va Kabo-Verde bahsi 40 yoshli Vozinya uchun unutilmas kechaga aylandiIspaniya va Kabo-Verde bahsi 40 yoshli Vozinya uchun unutilmas kechaga aylandiKecha, 18:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi