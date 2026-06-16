Anvar Anvarov Shveysariyadagi xalqaro turnirda oltin medalni qo‘lga kiritdi
O‘zbekiston sporti olamida navbatdagi yirik va quvonchli g‘alaba shodiyonasi nishonlanmoqda. Dunyoning eng sara sportchilari jam bo‘lgan xalqaro maydonda Vatanimiz sharafini munosib himoya qilgan yengil atletikachimiz yurtimizga yuksak g‘alaba bilan qaytadigan bo‘ldi. Shveysariyaning go‘zal Solletuna shahrida yengil atletika bo‘yicha nufuzli «Folksam Grand Prix» xalqaro turniri o‘z yakuniga yetdi. Dunyo nigohi qaratilgan ushbu yirik musobaqada ishtirok etgan O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zosi Anvar Anvarov uzunlikka sakrash sektorida haqiqiy mahorat maktabini namoyish etib, shohsupaning eng yuqori pog‘onasiga ko‘tarildi va oltin medalga sazovor bo‘ldi.
Norvegiya va Vengriya vakillari katta farq bilan ortda qoldirildi
Iqtidorli sportchimiz Anvar Anvarov o‘zining bor kuch va mahoratini ishga solib, turnir davomida naqd 8,23 metr natijani qayd etdi. Bu ko‘rsatkich musobaqaning eng yuqori natijasi bo‘lib, yurtdoshimizga mutlaq chempionlikni taqdim etdi. O‘zbekistonlik yengil atletikachi o‘zining ushbu zafarli sakrashi bilan Yevropada mashhur bo‘lgan Norvegiya va Vengriya vakillaridan iborat eng yaqin ta’qibchilarini juda katta masofaviy farq bilan ortda qoldirib, raqiblariga hech qanday imkoniyat qoldirmadi.
Quyidagi rasmiy musobaqa natijalari jadvali orqali «Folksam Grand Prix» turnirining erkaklar o‘rtasidagi uzunlikka sakrash dasturida kuchli uchlikdan joy olgan g‘olib va sovrindorlar ko‘rsatkichi bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Tartib raqami
G‘olib va sovrindor sportchilar
Jamoasi (Vatni)
Qayd etilgan yakuniy natija
Erishilgan yuksak yutuq (Medal)
1-o‘rin
Anvar Anvarov
O‘zbekiston
8,23 metr
Oltin medal (Chempion)
2-o‘rin
Xenrix Flatnes
Norvegiya
8,03 metr
Kumush medal
3-o‘rin
Kristofer Prist
Vengriya
7,79 metr
Bronza medal
Shohsupada O‘zbekiston bayrog‘i baland ko‘tarildi
Musobaqaning yakuniy qaydnomasiga ko‘ra, ikkinchi o‘rinni 8,03 metr natija bilan norvegiyalik taniqli sportchi Xenrix Flatnes egallagan bo‘lsa, kuchli uchlikni 7,79 metr ko‘rsatkich bilan vengriyalik yengil atletikachi Kristofer Prist yakunlab berdi. Vakilimiz Anvarov ulardan tegishlicha 20 sm va 44 sm oldinga o‘zib ketib, o‘zbek sportining xalqaro maydondagi kuch-qudratini yana bir bor isbotladi. Shohsupaning eng yuqori markazida O‘zbekiston bayrog‘i hilpirab, madhiyamiz yangragan daqiqalar butun stadionni hayratga soldi.
G‘alabaning ahamiyati to‘g‘risida:
Ekspertlarning ta’kidlashicha, Anvar Anvarov tomonidan qayd etilgan 8,23 metrlik natija jahon yengil atletikasi mezonlari bo‘yicha ham o‘ta yuqori ko‘rsatkich hisoblanadi. Bunday yirik muvaffaqiyat sportchimizning kelgusi nufuzli xalqaro musobaqalar va Osiyo o‘yinlari oldidan xalqaro tajribasini hamda reyting ochkolarini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.
Biz ham o‘z o‘rnida Zamin jamoasi va ko‘plab sport ixlosmandlari nomidan iqtidorli yengil atletikachimiz Anvar Anvarovni ushbu ulkan zafar bilan qizg‘in muborakbod etamiz va unga kelgusi bahslarda ham Olimp cho‘qqilarini zabt etishini tilab qolamiz!
Jahon sporti maydonlaridagi eng so‘nggi g‘alabalar, o‘zbek sportchilarining xalqaro turnirlardagi muvaffaqiyatlari, qiziqarli reportajlar va sport olamiga oid eng ishonchli eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…