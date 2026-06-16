Anvar Anvarov Shveysariyadagi xalqaro turnirda oltin medalni qo‘lga kiritdi

·21·Sport
Anvar Anvarov Shveysariyadagi xalqaro turnirda oltin medalni qo‘lga kiritdi

O‘zbekiston sporti olamida navbatdagi yirik va quvonchli g‘alaba shodiyonasi nishonlanmoqda. Dunyoning eng sara sportchilari jam bo‘lgan xalqaro maydonda Vatanimiz sharafini munosib himoya qilgan yengil atletikachimiz yurtimizga yuksak g‘alaba bilan qaytadigan bo‘ldi. Shveysariyaning go‘zal Solletuna shahrida yengil atletika bo‘yicha nufuzli «Folksam Grand Prix» xalqaro turniri o‘z yakuniga yetdi. Dunyo nigohi qaratilgan ushbu yirik musobaqada ishtirok etgan O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zosi Anvar Anvarov uzunlikka sakrash sektorida haqiqiy mahorat maktabini namoyish etib, shohsupaning eng yuqori pog‘onasiga ko‘tarildi va oltin medalga sazovor bo‘ldi.

Norvegiya va Vengriya vakillari katta farq bilan ortda qoldirildi

Iqtidorli sportchimiz Anvar Anvarov o‘zining bor kuch va mahoratini ishga solib, turnir davomida naqd 8,23 metr natijani qayd etdi. Bu ko‘rsatkich musobaqaning eng yuqori natijasi bo‘lib, yurtdoshimizga mutlaq chempionlikni taqdim etdi. O‘zbekistonlik yengil atletikachi o‘zining ushbu zafarli sakrashi bilan Yevropada mashhur bo‘lgan Norvegiya va Vengriya vakillaridan iborat eng yaqin ta’qibchilarini juda katta masofaviy farq bilan ortda qoldirib, raqiblariga hech qanday imkoniyat qoldirmadi.

Quyidagi rasmiy musobaqa natijalari jadvali orqali «Folksam Grand Prix» turnirining erkaklar o‘rtasidagi uzunlikka sakrash dasturida kuchli uchlikdan joy olgan g‘olib va sovrindorlar ko‘rsatkichi bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Tartib raqami

G‘olib va sovrindor sportchilar

Jamoasi (Vatni)

Qayd etilgan yakuniy natija

Erishilgan yuksak yutuq (Medal)

1-o‘rin

Anvar Anvarov

O‘zbekiston

8,23 metr

Oltin medal (Chempion)

2-o‘rin

Xenrix Flatnes

Norvegiya

8,03 metr

Kumush medal

3-o‘rin

Kristofer Prist

Vengriya

7,79 metr

Bronza medal

Shohsupada O‘zbekiston bayrog‘i baland ko‘tarildi

Musobaqaning yakuniy qaydnomasiga ko‘ra, ikkinchi o‘rinni 8,03 metr natija bilan norvegiyalik taniqli sportchi Xenrix Flatnes egallagan bo‘lsa, kuchli uchlikni 7,79 metr ko‘rsatkich bilan vengriyalik yengil atletikachi Kristofer Prist yakunlab berdi. Vakilimiz Anvarov ulardan tegishlicha 20 sm va 44 sm oldinga o‘zib ketib, o‘zbek sportining xalqaro maydondagi kuch-qudratini yana bir bor isbotladi. Shohsupaning eng yuqori markazida O‘zbekiston bayrog‘i hilpirab, madhiyamiz yangragan daqiqalar butun stadionni hayratga soldi.

G‘alabaning ahamiyati to‘g‘risida:

Ekspertlarning ta’kidlashicha, Anvar Anvarov tomonidan qayd etilgan 8,23 metrlik natija jahon yengil atletikasi mezonlari bo‘yicha ham o‘ta yuqori ko‘rsatkich hisoblanadi. Bunday yirik muvaffaqiyat sportchimizning kelgusi nufuzli xalqaro musobaqalar va Osiyo o‘yinlari oldidan xalqaro tajribasini hamda reyting ochkolarini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.

Biz ham o‘z o‘rnida Zamin jamoasi va ko‘plab sport ixlosmandlari nomidan iqtidorli yengil atletikachimiz Anvar Anvarovni ushbu ulkan zafar bilan qizg‘in muborakbod etamiz va unga kelgusi bahslarda ham Olimp cho‘qqilarini zabt etishini tilab qolamiz!

Jahon sporti maydonlaridagi eng so‘nggi g‘alabalar, o‘zbek sportchilarining xalqaro turnirlardagi muvaffaqiyatlari, qiziqarli reportajlar va sport olamiga oid eng ishonchli eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Anvar AnvarovO'zbekistonFolksam Grand PrixShvetsiyaNorvegiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yoshko Gvardiol «Siti» klubi bilan uzoq muddatli yangi shartnoma imzoladiYoshko Gvardiol «Siti» klubi bilan uzoq muddatli yangi shartnoma imzoladiBugun, 20:08Iliya Topuriya Jastin Geyjidan uchragan mag‘lubiyatidan so‘ng ilk bayonotini berdiIliya Topuriya Jastin Geyjidan uchragan mag‘lubiyatidan so‘ng ilk bayonotini berdiBugun, 19:59Rodri raqib taktikasidan norozi: Ispaniya JCh-2026 debyutida ochko yoʻqotdiRodri raqib taktikasidan norozi: Ispaniya JCh-2026 debyutida ochko yoʻqotdiBugun, 19:53Joze Mourinyo Real Madrid yarim himoyasini kuchaytirish uchun Dortmund yulduzini tanladiJoze Mourinyo Real Madrid yarim himoyasini kuchaytirish uchun Dortmund yulduzini tanladiBugun, 19:13Manchester Siti Yoshko Gvardiol bilan shartnomani 2031-yilgacha uzaytirmoqdaManchester Siti Yoshko Gvardiol bilan shartnomani 2031-yilgacha uzaytirmoqdaBugun, 19:13Ispaniya va Kabo-Verde bahsi 40 yoshli Vozinya uchun unutilmas kechaga aylandiIspaniya va Kabo-Verde bahsi 40 yoshli Vozinya uchun unutilmas kechaga aylandiKecha, 18:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi