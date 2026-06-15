JCH-2026 dagi ilk sensatsiya: Ispaniya Kabo-Verdeni mag‘lub eta olmadi
Dunyo bo‘ylab millionlab insonlar intiqlik bilan kutgan futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionati bahslari start oldi. Musobaqaning ilk kunlaridayoq muxlislar uzoq vaqt esdan chiqmaydigan, turnir tarixiga kiradigan dastlabki yirik sensatsiyaga guvoh bo‘lishdi. Mazkur mundialda bosh sovrinni qo‘lga kiritishga eng asosiy va qudratli da’vogarlardan biri sifatida e’tirof etilayotgan Ispaniya terma jamoasi o‘z tarixida ilk bor Jahon chempionatida qatnashayotgan musobaqa debyutanti — Kabo-Verde terma jamoasi darvozasiga yo‘l topa olmadi.
«Qizil furiya»ning 27 ta vayronkor zarbasi kor qilmadi
Amaldagi Yevropa chempionlari hisoblangan ispaniyalik yulduzlar o‘yin davomida mutlaq ustunlikka ega bo‘lishdi. Luis de la Fuente shogirdlari raqib darvozasi tomon naqd 27 ta zarba yo‘llashdi. Biroq Kabo-Verde jamoasining tartibli himoyasi va posbonining qahramonliklari evaziga ular o‘z maqsadlariga erisha olishmadi. Atlantadagi muhtasham stadionga tashrif buyurgan minglab ishqibozlar qit’a chempionlarining kutilmagan ochko yo‘qotishini katta hayrat bilan kuzatishdi.
Mazkur uchrashuv joy olgan «N» guruhining ikkinchi bahsida Janubiy Amerika vakili Urugvay terma jamoasi Osiyo qit’asi grandlaridan biri Saudiya Arabistoniga qarshi maydonga tushadi.
Quyidagi rasmiy o‘yin qaydnomasi jadvali orqali ushbu tarixiy uchrashuvning tarkiblari va asosiy ko‘rsatkichlari bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:
Musobaqa va guruh bosqichi
To‘qnashgan jamoalar va yakuniy hisob
O‘yin o‘tkazilgan sana va shahar
Ispaniya terma jamoasining asosiy tarkibi va zaxiradan qo‘shilganlar
Kabo-Verde terma jamoasining asosiy tarkibi va almashtirilganlar
Sarqat kartochka olgan futbolchilar
JCH-2026. «N» guruhi, 1-tur
Ispaniya — Kabo-Verde
0:0
15 iyun,
Atlanta shahri
Simon, Lorente, Kubarsi, Laport, Kukurelya, Ruis (Merino, 71), Rodri (Uilyams, 87), Pedri, Torres (Olmo, 81), Gavi (Yamal, 71), Oyarsabal.
Vozinya, Moreyra,
Lopes Roberto, Borxes, Lopes Kabral (Paulo, 76), Lenini, Mendesh, L.Duarte (D.Duarte, 61), Monteyro (Arkanjo, 79), Kabral (Semedu, 61), Livramento (da Koshta, 61).
• Lopes Kabral (16)
• Pedri (90+3)
Afrikalik kashfiyotchilarning qahramonligi
Kabo-Verde terma jamoasi Jahon chempionatidagi debyut uchrashuvidayoq dunyo futboli grandini to‘xtatib qolish orqali o‘z nomini tarixga muhrladi. Ular uchrashuvning dastlabki daqiqalaridan boshlab har bir qarich yer uchun ayovsiz kurash olib borishdi. Hattoki uchrashuvning 16-daqiqasidayoq Lopes Kabral sariq kartochka olib, bosim ostida qolganiga qaramay, jamoa intizomni yo‘qotmadi.
Uchrashuvning so‘nggi soniyalari esa asabiy ruhda o‘tdi. Hakam tomonidan qo‘shib berilgan daqiqalarda ispaniyalik iqtidor egasi Pedri ham qo‘polligi uchun ogohlantirildi. Shunday bo‘lsa-da, uchrashuvda hisob ochilmadi va debyutant jamoa o‘z tarixidagi ilk oltin ochkoni naqd qildi.
«N» guruhidagi vaziyat haqida:
Ushbu durangdan so‘ng Ispaniya terma jamoasi keyingi bosqich masalasini ijobiy hal etish uchun guruhdagi qolgan ikki raqibi — Urugvay va Saudiya Arabistoniga qarshi kechadigan bahslarda faqat g‘alaba uchun maydonga tushishga majbur bo‘ladi. Yevropa chempionlarining bu xatosi guruhdagi intrigani maksimal darajaga ko‘tarib yubordi.
AQSH, Kanada va Meksika yashil maydonlarida mezbonlik qilayotgan futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining eng qaynoq xabarlari, kutilmagan sensatsiyalari, yulduzlar ishtirokidagi eksklyuziv reportajlar va sport olamiga oid eng ishonchli ma’lumotlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…