JCH-2026 dagi ilk sensatsiya: Ispaniya Kabo-Verdeni mag‘lub eta olmadi

·44·Dunyo
JCH-2026 dagi ilk sensatsiya: Ispaniya Kabo-Verdeni mag‘lub eta olmadi

Dunyo bo‘ylab millionlab insonlar intiqlik bilan kutgan futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionati bahslari start oldi. Musobaqaning ilk kunlaridayoq muxlislar uzoq vaqt esdan chiqmaydigan, turnir tarixiga kiradigan dastlabki yirik sensatsiyaga guvoh bo‘lishdi. Mazkur mundialda bosh sovrinni qo‘lga kiritishga eng asosiy va qudratli da’vogarlardan biri sifatida e’tirof etilayotgan Ispaniya terma jamoasi o‘z tarixida ilk bor Jahon chempionatida qatnashayotgan musobaqa debyutanti — Kabo-Verde terma jamoasi darvozasiga yo‘l topa olmadi.

«Qizil furiya»ning 27 ta vayronkor zarbasi kor qilmadi

Amaldagi Yevropa chempionlari hisoblangan ispaniyalik yulduzlar o‘yin davomida mutlaq ustunlikka ega bo‘lishdi. Luis de la Fuente shogirdlari raqib darvozasi tomon naqd 27 ta zarba yo‘llashdi. Biroq Kabo-Verde jamoasining tartibli himoyasi va posbonining qahramonliklari evaziga ular o‘z maqsadlariga erisha olishmadi. Atlantadagi muhtasham stadionga tashrif buyurgan minglab ishqibozlar qit’a chempionlarining kutilmagan ochko yo‘qotishini katta hayrat bilan kuzatishdi.

Mazkur uchrashuv joy olgan «N» guruhining ikkinchi bahsida Janubiy Amerika vakili Urugvay terma jamoasi Osiyo qit’asi grandlaridan biri Saudiya Arabistoniga qarshi maydonga tushadi.

Quyidagi rasmiy o‘yin qaydnomasi jadvali orqali ushbu tarixiy uchrashuvning tarkiblari va asosiy ko‘rsatkichlari bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:

Musobaqa va guruh bosqichi

To‘qnashgan jamoalar va yakuniy hisob

O‘yin o‘tkazilgan sana va shahar

Ispaniya terma jamoasining asosiy tarkibi va zaxiradan qo‘shilganlar

Kabo-Verde terma jamoasining asosiy tarkibi va almashtirilganlar

Sarqat kartochka olgan futbolchilar

JCH-2026. «N» guruhi, 1-tur

Ispaniya — Kabo-Verde


0:0

15 iyun,


Atlanta shahri

Simon, Lorente, Kubarsi, Laport, Kukurelya, Ruis (Merino, 71), Rodri (Uilyams, 87), Pedri, Torres (Olmo, 81), Gavi (Yamal, 71), Oyarsabal.

Vozinya, Moreyra,


Lopes Roberto, Borxes, Lopes Kabral (Paulo, 76), Lenini, Mendesh, L.Duarte (D.Duarte, 61), Monteyro (Arkanjo, 79), Kabral (Semedu, 61), Livramento (da Koshta, 61).

• Lopes Kabral (16)


• Pedri (90+3)

Afrikalik kashfiyotchilarning qahramonligi

Kabo-Verde terma jamoasi Jahon chempionatidagi debyut uchrashuvidayoq dunyo futboli grandini to‘xtatib qolish orqali o‘z nomini tarixga muhrladi. Ular uchrashuvning dastlabki daqiqalaridan boshlab har bir qarich yer uchun ayovsiz kurash olib borishdi. Hattoki uchrashuvning 16-daqiqasidayoq Lopes Kabral sariq kartochka olib, bosim ostida qolganiga qaramay, jamoa intizomni yo‘qotmadi.

Uchrashuvning so‘nggi soniyalari esa asabiy ruhda o‘tdi. Hakam tomonidan qo‘shib berilgan daqiqalarda ispaniyalik iqtidor egasi Pedri ham qo‘polligi uchun ogohlantirildi. Shunday bo‘lsa-da, uchrashuvda hisob ochilmadi va debyutant jamoa o‘z tarixidagi ilk oltin ochkoni naqd qildi.

«N» guruhidagi vaziyat haqida:

Ushbu durangdan so‘ng Ispaniya terma jamoasi keyingi bosqich masalasini ijobiy hal etish uchun guruhdagi qolgan ikki raqibi — Urugvay va Saudiya Arabistoniga qarshi kechadigan bahslarda faqat g‘alaba uchun maydonga tushishga majbur bo‘ladi. Yevropa chempionlarining bu xatosi guruhdagi intrigani maksimal darajaga ko‘tarib yubordi.

AQSH, Kanada va Meksika yashil maydonlarida mezbonlik qilayotgan futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining eng qaynoq xabarlari, kutilmagan sensatsiyalari, yulduzlar ishtirokidagi eksklyuziv reportajlar va sport olamiga oid eng ishonchli ma’lumotlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

IspaniyaKabo-VerdeAtlantaUrugvaySaudiya Arabistoni
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Itamar Ben-Gvir AQSH va Eron o‘rtasidagi kelishuvga keskin e’tiroz bildirdiItamar Ben-Gvir AQSH va Eron o‘rtasidagi kelishuvga keskin e’tiroz bildirdiKecha, 16:58“Tolibon” yangi qoida: telefon ishlatganlar ishdan haydaladi“Tolibon” yangi qoida: telefon ishlatganlar ishdan haydaladiKecha, 16:45Starmer 16 yoshgacha bo‘lgan bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni taqiqlashini e’lon qildiStarmer 16 yoshgacha bo‘lgan bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni taqiqlashini e’lon qildiKecha, 16:15Xitoy maktabida dahshatli fojia oldi olindiXitoy maktabida dahshatli fojia oldi olindiKecha, 16:015 oy davomida yuvilmagan shim: tajriba kutilmagan natija berdi5 oy davomida yuvilmagan shim: tajriba kutilmagan natija berdiKecha, 15:52Polshada dahshatli topilma: 32 nafar tug‘ilmagan bola qoldiqlari aniqlandiPolshada dahshatli topilma: 32 nafar tug‘ilmagan bola qoldiqlari aniqlandiKecha, 15:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi