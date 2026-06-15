SpaceX tarixiy IPO oʻtkazdi: Elon Musk dunyoning ilk trillioneriga aylandi

·0·Texno
SpaceX tarixiy IPO oʻtkazdi: Elon Musk dunyoning ilk trillioneriga aylandi

Koinot texnologiyalari sohasida inqilob qilgan SpaceX kompaniyasi nihoyat aksiyadorlik bozoriga chiqdi va oʻzining ilk ommaviy taklifi (IPO) bilan jahon iqtisodiyoti tarixida yangi sahifa ochdi. Kompaniya 555,6 million dona aksiyasini har birini 135 dollardan sotuvga chiqarib, jami 75 milliard dollar mablagʻ jalb qildi. Bu koʻrsatkich SpaceX IPOsini tarixdagi eng yirik ommaviy joylashtirishga aylantirdi va kompaniya asoschisi Elon Musk rasman dunyoning birinchi trillioneri maqomini qoʻlga kiritdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashri xabariga koʻra, kompaniya aksiyalari Nasdaq birjasida savdolar boshlanishi bilanoq keskin oʻsishni namoyish etgan. 12-iyun kuni savdolar 150 dollardan boshlangan boʻlsa, kun oʻrtasiga kelib aksiyalar qiymati 30 foizga qadar koʻtarildi. Savdo yakunida esa SpaceX qimmatli qogʻozlari 160,95 dollar darajasida mustahkamlanib, bir kunning oʻzida 19 foizlik oʻsish qayd etdi. Investorlarning bunday yuqori qiziqishi Starlink sunʼiy yoʻldosh tarmogʻi va koʻp marta ishlatiladigan raketa loyihalarining muvaffaqiyati bilan izohlanmoqda.

Bozordagi hayajon va moliyaviy natijalar

SpaceX aksiyalariga boʻlgan talab shunchalik yuqori boʻldiki, Robinhood savdo platformasi oʻz tarixidagi rekord darajadagi trafikni qayd etganini maʼlum qildi. Moliyaviy tahlilchilarning taʼkidlashicha, ushbu jarayondan nafaqat Elon Musk, balki yirik investitsiya banklari ham katta foyda koʻrgan. Xususan, Goldman Sachs va Morgan Stanley kabi banklar ushbu kelishuvga vositachilik qilgani uchun taxminan 500 million dollar miqdorida komissiya haqi ishlab olishgan.

Savdolar davomida "yashil poyabzal" (green shoe option) opsiyasi ham qoʻllanilgani maʼlum boʻldi. Bu shartnomaga koʻra, talab oʻta yuqori boʻlgan taqdirda, anderrayterlar rejalashtirilganidan 15 foizgacha koʻproq aksiya sotish huquqiga ega boʻlishadi. Elon Musk X (sobiq Twitter) tarmogʻida SpaceX xodimlariga minnatdorchilik bildirib, ularni koinotni zabt etish yoʻlidagi mehnatlari uchun olqishladi.

Tesla bilan birlashish ehtimoli

IPOdan keyingi eng shov-shuvli yangiliklardan biri SpaceX operatsion direktori (COO) Gwynne Shotwell tomonidan yangradi. CNBC telekanaliga bergan intervyusida u SpaceX va Tesla kompaniyalarining kelajakda birlashishi mumkinligiga shama qildi. Shotwellning fikricha, ushbu ikki gigantning birlashishi Elon Musk uchun boshqaruv jarayonlarini ancha osonlashtirishi mumkin. Biroq, bu hozircha rasmiy reja emas, balki uzoq istiqboldagi taxmin sifatida koʻrilmoqda.

Oʻzbekistonlik texnologiya ixlosmandlari va investorlar uchun ham ushbu IPO muhim ahamiyatga ega. SpaceX ommaviy kompaniyaga aylanishi uning moliyaviy hisobotlari shaffof boʻlishini taʼminlaydi. Bu esa Starlink loyihasining Markaziy Osiyo mintaqasida, xususan Oʻzbekistonda kengayishi va kelajakda koinot interneti xizmatlarining narx siyosatiga ijobiy taʼsir koʻrsatishi mumkin.

Hozirda SpaceX aksiyalari oʻsishda davom etmoqda va bozor tahlilchilari kompaniyaning kapitallashuvi yaqin yillarda yanada yuqori choʻqqilarni zabt etishini bashorat qilishmoqda. Kompaniya nafaqat tijoriy parvozlar, balki Marsni mustamlaka qilish kabi ulkan maqsadlari yoʻlida ulkan moliyaviy poydevor yaratishga muvaffaq boʻldi.

SpaceXElon MuskIPONasdaqStarlink
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Meta kompaniyasi Facebook uchun yangi AI Mode funksiyasini taqdim etdiMeta kompaniyasi Facebook uchun yangi AI Mode funksiyasini taqdim etdiKecha, 18:50AMD kutilmagan yangiliklarni taqdim etdi: Ryzen 3000 va 4000 seriyalari safiga yangi modellar qoʻshildiAMD kutilmagan yangiliklarni taqdim etdi: Ryzen 3000 va 4000 seriyalari safiga yangi modellar qoʻshildiKecha, 18:24Dunyo boʻylab bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni taqiqlash toʻlqini kuchaymoqdaDunyo boʻylab bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni taqiqlash toʻlqini kuchaymoqdaKecha, 17:59Quyoshdagi eng kuchli chaqnashni u boshlanishidan avval «koʻrish»ga muvaffaq boʻlindiQuyoshdagi eng kuchli chaqnashni u boshlanishidan avval «koʻrish»ga muvaffaq boʻlindiKecha, 17:54Neft sanoatida inqilob: Rossiyada toʻxtovsiz burgʻulash texnologiyasi ishlab chiqildiNeft sanoatida inqilob: Rossiyada toʻxtovsiz burgʻulash texnologiyasi ishlab chiqildiKecha, 16:56Koinot bilan aloqa yanada tezlashadi: Luch-5VM sunʼiy yoʻldoshlari yaratilmoqdaKoinot bilan aloqa yanada tezlashadi: Luch-5VM sunʼiy yoʻldoshlari yaratilmoqdaKecha, 16:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus