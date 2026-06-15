Polshada dahshatli topilma: 32 nafar tug‘ilmagan bola qoldiqlari aniqlandi

·0·Dunyo
Polshada dahshatli topilma: 32 nafar tug‘ilmagan bola qoldiqlari aniqlandi

Polshada jamoatchilikni larzaga solgan voqea yuz berdi. Mamlakatning Jeshuv shahri yaqinida joylashgan Luturij qishlog‘ida qurilish ishlari olib borilayotgan paytda 32 nafar tug‘ilmagan bolaga tegishli qoldiqlar topildi.

Ma’lum qilinishicha, hududda yangi turar joy majmuasi qurish uchun yer tayyorlanayotgan bo‘lgan. Qazish ishlari davomida topilgan ushbu holat darhol huquqni muhofaza qiluvchi organlar e’tiborini tortgan.

Hozirda mazkur ish yuzasidan tergov harakatlari boshlangan. 57 yoshli patologoanatom shifokor Magdalena gumonlanuvchi sifatida qo‘lga olingan. Prokuratura unga “marhumlar qoldiqlarini tahqirlash” hamda “tibbiy materiallarni belgilanmagan joyda saqlash” kabi moddalar bo‘yicha ayblov qo‘yilishi mumkinligini ma’lum qilgan.

Mutaxassislar holat sabablarini aniqlash va qoldiqlarning kelib chiqishini o‘rganish bo‘yicha ekspertizalar o‘tkazmoqda. Bu voqea Polsha jamiyatida jiddiy muhokamalarga sabab bo‘ldi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rafa Mir zo‘rlash jinoyati sabab 8,5 yilga ozodlikdan mahrum etildi...Rafa Mir zo‘rlash jinoyati sabab 8,5 yilga ozodlikdan mahrum etildi...Bugun, 15:46Hindistondagi shok holat: erkak 5 yildan beri tik holda yashamoqda (Video)Hindistondagi shok holat: erkak 5 yildan beri tik holda yashamoqda (Video)Bugun, 14:09Politsiya adashib 9 yoshli qizaloqni otib qo‘ydiPolitsiya adashib 9 yoshli qizaloqni otib qo‘ydiBugun, 13:21Britaniya 16 yoshgacha bo‘lgan bolalarga ijtimoiy tarmoqlarni cheklaydiBritaniya 16 yoshgacha bo‘lgan bolalarga ijtimoiy tarmoqlarni cheklaydiBugun, 13:14Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldiAngliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldiBugun, 13:09Lavrov: “Barcha jahon urushlarini Yevropa boshlagan”Lavrov: “Barcha jahon urushlarini Yevropa boshlagan”Bugun, 13:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi