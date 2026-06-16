Iliya Topuriya Jastin Geyjidan uchragan mag‘lubiyatidan so‘ng ilk bayonotini berdi
Aralash jang san’atlari (MMA) olamida yaqindagina Vashingtonda bo‘lib o‘tgan va katta shov-shuvlarga sabab bo‘lgan «UFC Freedom 250» turnirining aks-sadosi haligacha tingani yo‘q. Ushbu musobaqaning markaziy jangida yengil vazn toifasida sobiq UFC kamari sohibi, mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan Iliya Topuriya kutilmaganda amerikalik tajribali «haylat» — Jastin Geyjiga imkoniyatni boy berib qo‘ygan edi. Oktagondagi dahshatli va ayovsiz to‘qnashuv davomida o‘ta og‘ir va jiddiy shikastlanib, to‘g‘ridan to‘g‘ri shifoxonaga olib ketilgan mashhur sportchi nihoyat sog‘lig‘ini tiklab, mazkur omadsizlik yuzasidan ilk bor muxlislariga rasmiy munosabatini bildirdi.
«Hech qanday bahona yo‘q, bu sportning tabiati»
Kasalxona karavotidan turib o‘zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali bayonot bergan Iliya Topuriya oktagonda yuz bergan dahshatli jarohat tafsilotlarini yashirib o‘tirmadi, biroq mag‘lubiyatni mardlarcha tan oldi.
Dahshatli jarohat omillari: Topuriyaning ta’kidlashicha, raqibi Jastin Geyji ilk raundning o‘zidayoq uning o‘ng ko‘ziga jiddiy shikast yetkazgan, ikkinchi raundda esa ushbu nozik nuqtaga yana bir bor dahshatli zarba bergan.
Tayyorgarlik darajasi: Jangchi mag‘lubiyatiga sog‘lig‘ini bahona qilmasligini, musobaqadan avval o‘z hayotidagi eng mukammal va yuqori saviyadagi mashg‘ulot yig‘inlarini o‘tkazganini hamda oktagonga ruhan va jismonan 100 foiz shay holatda tushganini alohida qayd etdi.
Quyidagi rasmiy sport tahlili jadvali orqali Iliya Topuriyaning faoliyatidagi ilk omadsizlik va uning revansh borasidagi qat’iy rejalari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Musobaqa va shov-shuvli turnir
Oktagondagi raqib va natija
Jang davomida olingan jiddiy jarohat
Topuriyaning faoliyatidagi maqomi
Sportchining kelgusi bosh maqsadi
Bayonotning asosiy mazmuni
UFC Freedom 250
(Vashington shahri)
Jastin Geyji
(4-raunddan so‘ng g‘alaba)
O‘ng ko‘zidan jiddiy jarohat olish
Faoliyatidagi ilk mag‘lubiyat
(Rekord buzildi)
Geyji bilan majburiy revansh jangi
Bahona izlamaydi, kuchliroq bo‘lib qaytadi
«Shon-shuhrat va og‘riq doimo yonma-yon yuradi»
Iliya Topuriya MMA olamida yengilmas degan nomga ega edi va ushbu muvaffaqiyatsizlik uning porloq faoliyatidagi eng birinchi rasmiy mag‘lubiyat sifatida yilnomalarga muhrlandi. Shunga qaramay, sobiq chempion ruhan sinib qolmaganini va oktagonga yanada xavfliroq timsolda qaytishini ma’lum qildi.
Iliya Topuriyaning shifoxonadan turib qilgan his-tuyg‘ularga boy murojaati:
«Jastin, sen o‘sha kuni birinchi raundning o‘zidayoq meni o‘ng ko‘zimdan mahrum qilib qo‘yding. So‘ngra, ikkinchi raundda ham aynan o‘sha og‘riqli nuqtaga aniq va kuchli zarba yo‘llashni uddalading. Men bugun o‘zimni oqlash uchun hech qanday bahona izlamoqchi emasman. Men ushbu jangga qadar faoliyatimdagi eng yaxshi, eng mukammal mashg‘ulot yig‘inlaridan birini o‘tagan edim. Oktagonga butun diqqat-e’tiborimni jamlab, maksimal darajada tayyorgarlik ko‘rgandim va jangga to‘liq tayyor edim. Ammo biz sevgan ushbu sportning tabiati va qonuniyatlari shunaqa — unda shon-shuhrat va achchiq og‘riq hamisha bir-biriga ergashib, yonma-yon yuradi. Men hozir mag‘lub bo‘ldim, lekin butkul singanim yo‘q. Endi yaxshilab dam olaman va sog‘lig‘imni qayta tiklayman. So‘ng, yashil maydonga, oktagon ichiga yanada kuchliroq, yanada donoroq va raqiblar uchun ancha xavfliroq jangchi bo‘lib qaytib kelaman. Menga ishonavering... Jastin Geyji bilan o‘rtamizdagi bu qonli hikoya hali o‘z yakuniga yetgani yo‘q. Bizda albatta dahshatli revansh jangi bo‘ladi!»
UFC olamidagi eng shiddatli va qonli to‘qnashuvlar, dunyo yulduzlarining maydon tashqarisidagi hayoti, janglardan so‘ng beriladigan eksklyuziv intervyular va sport olamiga oid eng ishonchli qaynoq xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…