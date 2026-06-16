Iliya Topuriya Jastin Geyjidan uchragan mag‘lubiyatidan so‘ng ilk bayonotini berdi

·123·Sport
Iliya Topuriya Jastin Geyjidan uchragan mag‘lubiyatidan so‘ng ilk bayonotini berdi

Aralash jang san’atlari (MMA) olamida yaqindagina Vashingtonda bo‘lib o‘tgan va katta shov-shuvlarga sabab bo‘lgan «UFC Freedom 250» turnirining aks-sadosi haligacha tingani yo‘q. Ushbu musobaqaning markaziy jangida yengil vazn toifasida sobiq UFC kamari sohibi, mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan Iliya Topuriya kutilmaganda amerikalik tajribali «haylat» — Jastin Geyjiga imkoniyatni boy berib qo‘ygan edi. Oktagondagi dahshatli va ayovsiz to‘qnashuv davomida o‘ta og‘ir va jiddiy shikastlanib, to‘g‘ridan to‘g‘ri shifoxonaga olib ketilgan mashhur sportchi nihoyat sog‘lig‘ini tiklab, mazkur omadsizlik yuzasidan ilk bor muxlislariga rasmiy munosabatini bildirdi.

«Hech qanday bahona yo‘q, bu sportning tabiati»

Kasalxona karavotidan turib o‘zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali bayonot bergan Iliya Topuriya oktagonda yuz bergan dahshatli jarohat tafsilotlarini yashirib o‘tirmadi, biroq mag‘lubiyatni mardlarcha tan oldi.

  • Dahshatli jarohat omillari: Topuriyaning ta’kidlashicha, raqibi Jastin Geyji ilk raundning o‘zidayoq uning o‘ng ko‘ziga jiddiy shikast yetkazgan, ikkinchi raundda esa ushbu nozik nuqtaga yana bir bor dahshatli zarba bergan.

  • Tayyorgarlik darajasi: Jangchi mag‘lubiyatiga sog‘lig‘ini bahona qilmasligini, musobaqadan avval o‘z hayotidagi eng mukammal va yuqori saviyadagi mashg‘ulot yig‘inlarini o‘tkazganini hamda oktagonga ruhan va jismonan 100 foiz shay holatda tushganini alohida qayd etdi.

Quyidagi rasmiy sport tahlili jadvali orqali Iliya Topuriyaning faoliyatidagi ilk omadsizlik va uning revansh borasidagi qat’iy rejalari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Musobaqa va shov-shuvli turnir

Oktagondagi raqib va natija

Jang davomida olingan jiddiy jarohat

Topuriyaning faoliyatidagi maqomi

Sportchining kelgusi bosh maqsadi

Bayonotning asosiy mazmuni

UFC Freedom 250


(Vashington shahri)

Jastin Geyji


(4-raunddan so‘ng g‘alaba)

O‘ng ko‘zidan jiddiy jarohat olish

Faoliyatidagi ilk mag‘lubiyat


(Rekord buzildi)

Geyji bilan majburiy revansh jangi

Bahona izlamaydi, kuchliroq bo‘lib qaytadi

«Shon-shuhrat va og‘riq doimo yonma-yon yuradi»

Iliya Topuriya MMA olamida yengilmas degan nomga ega edi va ushbu muvaffaqiyatsizlik uning porloq faoliyatidagi eng birinchi rasmiy mag‘lubiyat sifatida yilnomalarga muhrlandi. Shunga qaramay, sobiq chempion ruhan sinib qolmaganini va oktagonga yanada xavfliroq timsolda qaytishini ma’lum qildi.

Iliya Topuriyaning shifoxonadan turib qilgan his-tuyg‘ularga boy murojaati:

«Jastin, sen o‘sha kuni birinchi raundning o‘zidayoq meni o‘ng ko‘zimdan mahrum qilib qo‘yding. So‘ngra, ikkinchi raundda ham aynan o‘sha og‘riqli nuqtaga aniq va kuchli zarba yo‘llashni uddalading. Men bugun o‘zimni oqlash uchun hech qanday bahona izlamoqchi emasman. Men ushbu jangga qadar faoliyatimdagi eng yaxshi, eng mukammal mashg‘ulot yig‘inlaridan birini o‘tagan edim. Oktagonga butun diqqat-e’tiborimni jamlab, maksimal darajada tayyorgarlik ko‘rgandim va jangga to‘liq tayyor edim. Ammo biz sevgan ushbu sportning tabiati va qonuniyatlari shunaqa — unda shon-shuhrat va achchiq og‘riq hamisha bir-biriga ergashib, yonma-yon yuradi. Men hozir mag‘lub bo‘ldim, lekin butkul singanim yo‘q. Endi yaxshilab dam olaman va sog‘lig‘imni qayta tiklayman. So‘ng, yashil maydonga, oktagon ichiga yanada kuchliroq, yanada donoroq va raqiblar uchun ancha xavfliroq jangchi bo‘lib qaytib kelaman. Menga ishonavering... Jastin Geyji bilan o‘rtamizdagi bu qonli hikoya hali o‘z yakuniga yetgani yo‘q. Bizda albatta dahshatli revansh jangi bo‘ladi!»

UFC olamidagi eng shiddatli va qonli to‘qnashuvlar, dunyo yulduzlarining maydon tashqarisidagi hayoti, janglardan so‘ng beriladigan eksklyuziv intervyular va sport olamiga oid eng ishonchli qaynoq xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Iliya TopuriaJustin GaethjeUFCVashington
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yoshko Gvardiol «Siti» klubi bilan uzoq muddatli yangi shartnoma imzoladiYoshko Gvardiol «Siti» klubi bilan uzoq muddatli yangi shartnoma imzoladiBugun, 20:08Rodri raqib taktikasidan norozi: Ispaniya JCh-2026 debyutida ochko yoʻqotdiRodri raqib taktikasidan norozi: Ispaniya JCh-2026 debyutida ochko yoʻqotdiBugun, 19:53Anvar Anvarov Shveysariyadagi xalqaro turnirda oltin medalni qo‘lga kiritdiAnvar Anvarov Shveysariyadagi xalqaro turnirda oltin medalni qo‘lga kiritdiBugun, 19:52Joze Mourinyo Real Madrid yarim himoyasini kuchaytirish uchun Dortmund yulduzini tanladiJoze Mourinyo Real Madrid yarim himoyasini kuchaytirish uchun Dortmund yulduzini tanladiBugun, 19:13Manchester Siti Yoshko Gvardiol bilan shartnomani 2031-yilgacha uzaytirmoqdaManchester Siti Yoshko Gvardiol bilan shartnomani 2031-yilgacha uzaytirmoqdaBugun, 19:13Ispaniya va Kabo-Verde bahsi 40 yoshli Vozinya uchun unutilmas kechaga aylandiIspaniya va Kabo-Verde bahsi 40 yoshli Vozinya uchun unutilmas kechaga aylandiKecha, 18:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi