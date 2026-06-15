Xitoy maktabida dahshatli fojia oldi olindi

·116·Dunyo
Xitoy maktabida dahshatli fojia oldi olindi

Xitoydagi maktablardan birida sodir bo‘lishi mumkin bo‘lgan og‘ir hodisa o‘qituvchining hushyorligi tufayli barvaqt bartaraf etildi. Ma’lum qilinishicha, ikki nafar o‘quvchi qiz uchinchi qizni bino tomidan itarib yuborishga uringan.

Vaziyatni sezgan o‘qituvchi qizlarning shubhali ravishda tomga ko‘tarilayotganini payqab, darhol ularning ortidan borgan. Uning tezkor harakati tufayli fojia sodir bo‘lishidan avval holat nazoratga olingan va qizning hayoti saqlab qolingan.

Hodisa maktab jamoasi va ota-onalar orasida jiddiy tashvish uyg‘otdi. Mutaxassislar bunday holatlar bolalar o‘rtasidagi munosabatlar, ruhiy bosim va xavfsizlik masalalariga yanada jiddiy e’tibor qaratish zarurligini ta’kidlamoqda.

Ushbu voqea ta’lim muassasalarida nafaqat bilim berish, balki o‘quvchilarning ruhiy holati va xavfsizligini ta’minlash ham qanchalik muhim ekanini yana bir bor ko‘rsatdi.

Xitoy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Itamar Ben-Gvir AQSH va Eron o‘rtasidagi kelishuvga keskin e’tiroz bildirdiItamar Ben-Gvir AQSH va Eron o‘rtasidagi kelishuvga keskin e’tiroz bildirdiBugun, 16:58“Tolibon” yangi qoida: telefon ishlatganlar ishdan haydaladi“Tolibon” yangi qoida: telefon ishlatganlar ishdan haydaladiBugun, 16:45Starmer 16 yoshgacha bo‘lgan bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni taqiqlashini e’lon qildiStarmer 16 yoshgacha bo‘lgan bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni taqiqlashini e’lon qildiBugun, 16:155 oy davomida yuvilmagan shim: tajriba kutilmagan natija berdi5 oy davomida yuvilmagan shim: tajriba kutilmagan natija berdiBugun, 15:52Polshada dahshatli topilma: 32 nafar tug‘ilmagan bola qoldiqlari aniqlandiPolshada dahshatli topilma: 32 nafar tug‘ilmagan bola qoldiqlari aniqlandiBugun, 15:47Rafa Mir zo‘rlash jinoyati sabab 8,5 yilga ozodlikdan mahrum etildi...Rafa Mir zo‘rlash jinoyati sabab 8,5 yilga ozodlikdan mahrum etildi...Bugun, 15:46
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi