Xitoy maktabida dahshatli fojia oldi olindi
Xitoydagi maktablardan birida sodir bo‘lishi mumkin bo‘lgan og‘ir hodisa o‘qituvchining hushyorligi tufayli barvaqt bartaraf etildi. Ma’lum qilinishicha, ikki nafar o‘quvchi qiz uchinchi qizni bino tomidan itarib yuborishga uringan.
Vaziyatni sezgan o‘qituvchi qizlarning shubhali ravishda tomga ko‘tarilayotganini payqab, darhol ularning ortidan borgan. Uning tezkor harakati tufayli fojia sodir bo‘lishidan avval holat nazoratga olingan va qizning hayoti saqlab qolingan.
Hodisa maktab jamoasi va ota-onalar orasida jiddiy tashvish uyg‘otdi. Mutaxassislar bunday holatlar bolalar o‘rtasidagi munosabatlar, ruhiy bosim va xavfsizlik masalalariga yanada jiddiy e’tibor qaratish zarurligini ta’kidlamoqda.
Ushbu voqea ta’lim muassasalarida nafaqat bilim berish, balki o‘quvchilarning ruhiy holati va xavfsizligini ta’minlash ham qanchalik muhim ekanini yana bir bor ko‘rsatdi.
…