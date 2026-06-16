Yoshko Gvardiol «Siti» klubi bilan uzoq muddatli yangi shartnoma imzoladi
Angliya Premer-ligasi grandi va amaldagi transfer bozorining eng faol ishtirokchilaridan biri bo‘lmish «Manchester Siti» jamoasi o‘z tarkibidagi eng qimmatbaho va iqtidorli yulduzlarni saqlab qolishda davom etmoqda. «Shaharliklar»ning mudofaa chizig‘i vakili, Xorvatiya milliy terma jamoasi yetakchisi Yoshko Gvardiol Manchester klubi bilan amaldagi mehnat shartnomasini rasman uzaytirdi. Futbol olamining eng nufuzli insayderi va taniqli jurnalisti Fabritsio Romano o‘zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali ushbu quvonchli va shov-shuvli transfer yangiligini keng jamoatchilikka e’lon qildi.
«Etihad»da Gvardiol davri: Xorvatiyalik yulduz 2031 yilgacha Manchesterda qoladi
Rahbariyat va futbolchi o‘rtasida olib borilgan muvaffaqiyatli muzokaralardan so‘ng, tomonlar uzoq muddatli porloq kelajakni ko‘zlagan holda yangi bitimga imzo chekishdi.
Shartnoma muddati: Yangi imzolangan rasmiy mehnat shartnomasiga ko‘ra, xorvatiyalik mahoratli himoyachi 2031 yilning yoziga qadar «Manchester Siti» sharafini himoya qiladigan bo‘ldi.
Klubdagi maqomi: «Shaharliklar» rahbariyati va murabbiylar shtabi Enso Mareska boshchiligida Yoshko Gvardiolni shunchaki oddiy o‘yinchi emas, balki jamoaning bugungi va kelajakdagi eng asosiy, poydevor futbolchilaridan biri sifatida ko‘rmoqda.
Quyidagi rasmiy sport tahlili jadvali orqali Yoshko Gvardiolning «Manchester Siti» tarkibidagi dahshatli statistikasi va uning transfer qiymati bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Futbolchining ismi va vatani
Jamoaga kelgan sanasi
Yangi shartnomaning yakuniy muddati
Klub safida o‘tkazilgan jami o‘yinlar
Urilgan gollar va golli uzatmalar
Bozordagi ayni paytdagi qiymati
Yoshko Gvardiol
(Xorvatiya)
2023 yilning yozidan
(Leypsig klubidan so‘ng)
2031 yilning yozigacha
(Uzoq muddatli mehnat bitimi)
122 ta uchrashuv
(Barcha turnirlarda)
• 13 ta gol
• 10 ta assist
70 million yevro
(Transfermarkt talqini)
Millionlab muxlislar yoqimtoyi va Transfermarkt bahosi
Eslatib o‘tamiz, iqtidorli himoyachi «Etihad» stadioniga 2023 yilning yozgi transfer oynasi vaqtida ko‘chib o‘tgan edi. Ushbu qisqa davr mobaynida u ingliz jamoasi tarkibiga mukammal tarzda kirishib ketdi va muxlislarning haqiqiy yoqimtoyiga aylandi. Gvardiol «Manchester Siti» libosida jami 122 ta rasmiy bahsda maydonga tushib, himoyachi bo‘lishiga qaramay, raqiblar darvozasini 13 marotaba aniq nishonga oldi. Bundan tashqari, u o‘z jamoadoshlariga 10 ta golli pas uzatib, universal o‘yinchi ekanligini yana bir bor isbotladi.
Jahon futbolidagi yuksak e’tirof:
Nufuzli «Transfermarkt» portali taqdim etgan eng so‘nggi hisobotlarga ko‘ra, 24 yoshli xorvatiyalik himoyachining transfer bozoridagi ayni paytdagi sof qiymati naqd 180°C haroratdagi qaynoq transferlar kabi baholanib, 70 million yevroni tashkil etmoqda. Shartnomaning 2031 yilgacha uzaytirilishi uning bahosini yanada yuqoriga ko‘tarishi shubhasizdir.
Angliya Premer-ligasining eng so‘nggi insaydlari, «Manchester Siti» va Enso Mareskaning yangi taktik rejalari, Yevrokuboklardagi shiddatli bahslar hamda jahon futboliga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…