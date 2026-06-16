Yoshko Gvardiol «Siti» klubi bilan uzoq muddatli yangi shartnoma imzoladi

·23·Sport
Yoshko Gvardiol «Siti» klubi bilan uzoq muddatli yangi shartnoma imzoladi

Angliya Premer-ligasi grandi va amaldagi transfer bozorining eng faol ishtirokchilaridan biri bo‘lmish «Manchester Siti» jamoasi o‘z tarkibidagi eng qimmatbaho va iqtidorli yulduzlarni saqlab qolishda davom etmoqda. «Shaharliklar»ning mudofaa chizig‘i vakili, Xorvatiya milliy terma jamoasi yetakchisi Yoshko Gvardiol Manchester klubi bilan amaldagi mehnat shartnomasini rasman uzaytirdi. Futbol olamining eng nufuzli insayderi va taniqli jurnalisti Fabritsio Romano o‘zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali ushbu quvonchli va shov-shuvli transfer yangiligini keng jamoatchilikka e’lon qildi.

«Etihad»da Gvardiol davri: Xorvatiyalik yulduz 2031 yilgacha Manchesterda qoladi

Rahbariyat va futbolchi o‘rtasida olib borilgan muvaffaqiyatli muzokaralardan so‘ng, tomonlar uzoq muddatli porloq kelajakni ko‘zlagan holda yangi bitimga imzo chekishdi.

  • Shartnoma muddati: Yangi imzolangan rasmiy mehnat shartnomasiga ko‘ra, xorvatiyalik mahoratli himoyachi 2031 yilning yoziga qadar «Manchester Siti» sharafini himoya qiladigan bo‘ldi.

  • Klubdagi maqomi: «Shaharliklar» rahbariyati va murabbiylar shtabi Enso Mareska boshchiligida Yoshko Gvardiolni shunchaki oddiy o‘yinchi emas, balki jamoaning bugungi va kelajakdagi eng asosiy, poydevor futbolchilaridan biri sifatida ko‘rmoqda.

Quyidagi rasmiy sport tahlili jadvali orqali Yoshko Gvardiolning «Manchester Siti» tarkibidagi dahshatli statistikasi va uning transfer qiymati bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Futbolchining ismi va vatani

Jamoaga kelgan sanasi

Yangi shartnomaning yakuniy muddati

Klub safida o‘tkazilgan jami o‘yinlar

Urilgan gollar va golli uzatmalar

Bozordagi ayni paytdagi qiymati

Yoshko Gvardiol


(Xorvatiya)

2023 yilning yozidan


(Leypsig klubidan so‘ng)

2031 yilning yozigacha


(Uzoq muddatli mehnat bitimi)

122 ta uchrashuv


(Barcha turnirlarda)

13 ta gol


10 ta assist

70 million yevro


(Transfermarkt talqini)

Millionlab muxlislar yoqimtoyi va Transfermarkt bahosi

Eslatib o‘tamiz, iqtidorli himoyachi «Etihad» stadioniga 2023 yilning yozgi transfer oynasi vaqtida ko‘chib o‘tgan edi. Ushbu qisqa davr mobaynida u ingliz jamoasi tarkibiga mukammal tarzda kirishib ketdi va muxlislarning haqiqiy yoqimtoyiga aylandi. Gvardiol «Manchester Siti» libosida jami 122 ta rasmiy bahsda maydonga tushib, himoyachi bo‘lishiga qaramay, raqiblar darvozasini 13 marotaba aniq nishonga oldi. Bundan tashqari, u o‘z jamoadoshlariga 10 ta golli pas uzatib, universal o‘yinchi ekanligini yana bir bor isbotladi.

Jahon futbolidagi yuksak e’tirof:

Nufuzli «Transfermarkt» portali taqdim etgan eng so‘nggi hisobotlarga ko‘ra, 24 yoshli xorvatiyalik himoyachining transfer bozoridagi ayni paytdagi sof qiymati naqd 180°C haroratdagi qaynoq transferlar kabi baholanib, 70 million yevroni tashkil etmoqda. Shartnomaning 2031 yilgacha uzaytirilishi uning bahosini yanada yuqoriga ko‘tarishi shubhasizdir.

Angliya Premer-ligasining eng so‘nggi insaydlari, «Manchester Siti» va Enso Mareskaning yangi taktik rejalari, Yevrokuboklardagi shiddatli bahslar hamda jahon futboliga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Yoshko GvardiolManchester CityXorvatiyaFabrizio RomanoEnzo Maresca
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Feyenoordda katta oʻzgarishlar: Arne Slotning yordamchilari Rotterdamga qaytmoqdaFeyenoordda katta oʻzgarishlar: Arne Slotning yordamchilari Rotterdamga qaytmoqdaBugun, 20:35Iliya Topuriya Jastin Geyjidan uchragan mag‘lubiyatidan so‘ng ilk bayonotini berdiIliya Topuriya Jastin Geyjidan uchragan mag‘lubiyatidan so‘ng ilk bayonotini berdiBugun, 19:59Rodri raqib taktikasidan norozi: Ispaniya JCh-2026 debyutida ochko yoʻqotdiRodri raqib taktikasidan norozi: Ispaniya JCh-2026 debyutida ochko yoʻqotdiBugun, 19:53Anvar Anvarov Shveysariyadagi xalqaro turnirda oltin medalni qo‘lga kiritdiAnvar Anvarov Shveysariyadagi xalqaro turnirda oltin medalni qo‘lga kiritdiBugun, 19:52Joze Mourinyo Real Madrid yarim himoyasini kuchaytirish uchun Dortmund yulduzini tanladiJoze Mourinyo Real Madrid yarim himoyasini kuchaytirish uchun Dortmund yulduzini tanladiBugun, 19:13Manchester Siti Yoshko Gvardiol bilan shartnomani 2031-yilgacha uzaytirmoqdaManchester Siti Yoshko Gvardiol bilan shartnomani 2031-yilgacha uzaytirmoqdaBugun, 19:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi