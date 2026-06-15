“Tolibon” yangi qoida: telefon ishlatganlar ishdan haydaladi

·19·Dunyo
“Tolibon” yangi qoida: telefon ishlatganlar ishdan haydaladi

Afg‘onistondagi “Tolibon” hukumati cheklovlar doirasida maktablarda smartfonlardan foydalanishni taqiqladi. Yangi qoidaga muvofiq, yonida smartfon borligi aniqlangan o‘qituvchilar hamda ta’lim sohasi xodimlari ishdan bo‘shatilishi mumkin. Bu haqda Kabul Now nashri ma’lum qildi.

Nashr qo‘lga kiritgan audioyozuvda ta’lim sohasi mas’ullaridan biri bu haqda gapirgan. U 13 iyundan boshlab o‘qituvchilar va barcha ta’lim tizimi xodimlari uchun mobil telefonlardan foydalanish taqiqlanganini bildirgan. Manbalarga ko‘ra, ushbu audioyozuv Balx viloyatidagi ta’lim xodimlaridan biriga tegishli.

Uning aytishicha, “Tolibon” vakillari smartfonga ega bo‘lgan shaxslar sudga topshirilishini ma’lum qilgan. Shuningdek, ularning telefonlari sindirib tashlanishi aytilgan. Bunday shaxslar egallab turgan lavozimlaridan ham ozod etilishi ehtimol qilinmoqda.

O‘tgan hafta “Tolibon” yetakchisi Haybatulloh Oxundzoda maxsus buyruq chiqarib, harakat a’zolari hamda hukumat xodimlari uchun smartfonlardan foydalanishni taqiqlagan edi. Harbiy sudlarga yuborilgan ko‘rsatmalarda ushbu qoidani buzganlar “jinoyatchi” sifatida baholanishi ta’kidlangan.

Ularga nisbatan jazo choralari ko‘rilishi uchun ishlar harbiy sudlarga yo‘naltiriladi. Shu taqiqdan so‘ng harakat a’zolari ijtimoiy tarmoqlarda o‘z smartfonlarini sindirib tashlayotgani aks etgan videolarni ham joylashtirgan.

Taqiq sabablari va oqibatlari

Yangi tartib “Tolibon” rahbariyatining ichki intizomni kuchaytirishga qaratilgan harakati sifatida baholanmoqda. Ular bu orqali guruh a’zolari o‘rtasidagi axborot oqimini nazorat qilishni maqsad qilgan.

Smartfonlardan foydalanishni cheklash asosan xavfsizlik masalalari bilan izohlanmoqda. “Tolibon” ma’lumotlarning sizib chiqishi hamda ijtimoiy tarmoqlar orqali ruxsat etilmagan kontent tarqalishidan xavotirda.

Biroq smartfonlardan foydalanishga cheklovlar Afg‘onistonni xalqaro dunyodan yanada uzib qo‘yishi mumkin. Zero, mamlakat hozirda jiddiy siyosiy va iqtisodiy muammolar bilan yuzma-yuz kelmoqda. Smartfonlar esa bugungi kunda muloqot, axborot olish, ta’lim va kasbiy rivojlanishning eng muhim vositalaridan biri hisoblanadi.

TolibonAfganistonKabul NowBalkhHibatullah Akhundzada
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Itamar Ben-Gvir AQSH va Eron o‘rtasidagi kelishuvga keskin e’tiroz bildirdiItamar Ben-Gvir AQSH va Eron o‘rtasidagi kelishuvga keskin e’tiroz bildirdiBugun, 16:58Starmer 16 yoshgacha bo‘lgan bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni taqiqlashini e’lon qildiStarmer 16 yoshgacha bo‘lgan bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni taqiqlashini e’lon qildiBugun, 16:15Xitoy maktabida dahshatli fojia oldi olindiXitoy maktabida dahshatli fojia oldi olindiBugun, 16:015 oy davomida yuvilmagan shim: tajriba kutilmagan natija berdi5 oy davomida yuvilmagan shim: tajriba kutilmagan natija berdiBugun, 15:52Polshada dahshatli topilma: 32 nafar tug‘ilmagan bola qoldiqlari aniqlandiPolshada dahshatli topilma: 32 nafar tug‘ilmagan bola qoldiqlari aniqlandiBugun, 15:47Rafa Mir zo‘rlash jinoyati sabab 8,5 yilga ozodlikdan mahrum etildi...Rafa Mir zo‘rlash jinoyati sabab 8,5 yilga ozodlikdan mahrum etildi...Bugun, 15:46
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi