Zilzila mo‘jizasi: 18 kunlik chaqaloq 32 soatdan keyin qutqarildi

·30·Dunyo
Zilzila mo‘jizasi: 18 kunlik chaqaloq 32 soatdan keyin qutqarildi

Venesuelada yuz bergan dahshatli zilziladan keyin qidiruv-qutqaruv ishlari tinimsiz davom etmoqda. Qutqaruvchilar vayronalar ostidan 18 kunlik chaqaloqni oradan 32 soat o‘tib sog‘-salomat olib chiqishga muvaffaq bo‘ldi.

Qutqaruv amaliyoti aks etgan videolar ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, ko‘plab insonlarni hayajonga soldi. Chaqaloqning tirik qolishi tabiiy ofat fonidagi eng quvonchli va umid baxsh etuvchi voqealardan biri sifatida baholanmoqda.

So‘nggi ma’lumotlarga ko‘ra, kuchli zilzila oqibatida halok bo‘lganlar soni 920 nafarga yetgan. Yuzlab odamlar jarohat olgan, yana ko‘plab fuqarolar bedarak yo‘qolganlar ro‘yxatida qolmoqda.

Ayni paytda qutqaruvchilar vayronalar ostida tirik qolganlarni izlash ishlarini davom ettirmoqda. Mutaxassislar har bir daqiqa muhimligini ta’kidlab, qidiruv ishlari tun-u kun to‘xtovsiz olib borilayotganini ma’lum qilmoqda.

Venezuela
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tramp surati tushirilgan yangi AQSH pasporti namoyish etildiTramp surati tushirilgan yangi AQSH pasporti namoyish etildiBugun, 13:40Rossiyada korrupsiyaviy jinoyatlar uchun mansabdorlarni o‘limga hukm qilish taklif etildiRossiyada korrupsiyaviy jinoyatlar uchun mansabdorlarni o‘limga hukm qilish taklif etildiBugun, 13:26Gruziya parlamentida mushtlashuv: bahorgi sessiya janjal bilan yopildiGruziya parlamentida mushtlashuv: bahorgi sessiya janjal bilan yopildiBugun, 13:2240 soniya ichida ikki zilzila: Venesuelada dahshatli oqibatlar40 soniya ichida ikki zilzila: Venesuelada dahshatli oqibatlarBugun, 13:18Dior va Chanel sumkalari uchun 7 yil: Janubiy Koreyaning sobiq birinchi xonim qamaldiDior va Chanel sumkalari uchun 7 yil: Janubiy Koreyaning sobiq birinchi xonim qamaldiBugun, 13:13Bugun Yer yaqinidan ulkan asteroid uchib o‘tadi: xavf bormi?Bugun Yer yaqinidan ulkan asteroid uchib o‘tadi: xavf bormi?Bugun, 12:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi