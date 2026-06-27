Gruziya parlamentida mushtlashuv: bahorgi sessiya janjal bilan yopildi
Gruziya parlamentining bahorgi sessiyasi janjal va mushtlashuv bilan yakunlandi.
Yakuniy yalpi majlis hukumatning yillik hisobotiga bag‘ishlandi. Unda Bosh vazir Irakli Kobaxidze deputatlarga hukumatning o‘tgan davrdagi faoliyati yuzasidan ma’lumot berdi.
Biroq majlis oxirida parlament zalida keskin tortishuv yuzaga keldi. Hukmron “Gruziya orzusi” partiyasi vakillari va “Gruziya uchun” fraksiyasi a’zolari o‘rtasidagi bahs tez orada jismoniy to‘qnashuvga aylandi.
Deputatlar o‘rtasida mushtlashuv boshlanib, vaziyat bir muddat nazoratdan chiqdi. Shunga qaramay, hodisadan so‘ng parlamentning bahorgi sessiyasi davlat madhiyasi ijro etilishi bilan rasman yopildi.
Ma’lumotlarga ko‘ra, parlamentning kuzgi sessiyasi 1 sentyabr kuni boshlanadi. Hozircha favqulodda sessiya chaqirilishi rejalashtirilmagan.
…