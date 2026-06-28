Saudiyada neft kompaniyasi vertolyoti quladi: 14 kishi halok bo‘ldi

·37·Dunyo
Saudiyada neft kompaniyasi vertolyoti quladi: 14 kishi halok bo‘ldi

Saudiya Arabistonining sharqiy qismida joylashgan Ras Tanura shahrida mamlakatning davlat neft kompaniyasi Saudi Aramcoga tegishli vertolyot halokatga uchradi. Fojiali hodisa oqibatida havo kemasi bortida bo‘lgan 14 kishining barchasi halok bo‘ldi. Bu haqda mamlakat Energetika vazirligi ma’lumotlariga tayanib, TASS agentligi xabar berdi.

Vazirlik tarqatgan rasmiy ma’lumotga ko‘ra, aviahalokat 28 iyun, yakshanba kuni Ras Tanura hududida sodir bo‘lgan. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, halok bo‘lganlarning barchasi Saudiya Arabistoni fuqarolari hisoblanadi.

Rasmiy bayonotda ta’kidlanishicha, Saudi Aramco kompaniyasiga tegishli vertolyot noma’lum sabablarga ko‘ra qulagan va hodisa oqibatida bortda bo‘lgan 14 nafar insonning barchasi hayotdan ko‘z yumgan.

Hozirda vakolatli davlat idoralari aviahalokatning kelib chiqish sabablarini aniqlash yuzasidan keng ko‘lamli tergov ishlarini boshlagan. Mutaxassislar texnik nosozlik, inson omili yoki boshqa ehtimoliy sabablarni o‘rganmoqda. Hozircha halokatning aniq sababi haqida rasmiy xulosa e’lon qilinmagan.

Ras Tanura Saudiya Arabistonining strategik ahamiyatga ega sanoat shaharlaridan biri hisoblanadi. Fors ko‘rfazi sohilida joylashgan mazkur hududda Saudi Aramco kompaniyasining yirik neftni qayta ishlash majmuasi hamda dunyodagi eng katta dengiz orqali neft yuklash terminallaridan biri faoliyat yuritadi. Shu bois bu yer mamlakat energetika sohasining muhim markazlaridan biri sifatida e’tirof etiladi.

Ayni paytda rasmiylar halokat yuzasidan barcha holatlarni sinchiklab o‘rganayotganini ma’lum qildi. Tergov natijalari e’lon qilinishi bilan aviahalokatning aniq sabablari ham ma’lum bo‘lishi kutilmoqda.

Saudi-ArabistonSaudi AramcoTASSRas Tanura
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

150 yillik sir ochildi: qishloqdagi g‘alati inshoot nima bo‘lib chiqdi?150 yillik sir ochildi: qishloqdagi g‘alati inshoot nima bo‘lib chiqdi?Bugun, 21:54Suriyada o‘zbekistonlik jangari o‘ldirildi: nimalar ma’lum?Suriyada o‘zbekistonlik jangari o‘ldirildi: nimalar ma’lum?Bugun, 19:16«Tramp mening otam» degan ayol endi uchrashuv so‘ramoqda«Tramp mening otam» degan ayol endi uchrashuv so‘ramoqdaBugun, 18:52Suriyada o‘zbekistonlik jangari qurolli hujum oqibatida halok bo‘ldiSuriyada o‘zbekistonlik jangari qurolli hujum oqibatida halok bo‘ldiBugun, 17:43To‘y arafasidagi xiyonat: qiz sevgan yigiti bilan bo‘lajak erini jarlikka itarib o‘ldirdiTo‘y arafasidagi xiyonat: qiz sevgan yigiti bilan bo‘lajak erini jarlikka itarib o‘ldirdiBugun, 17:33Yevropa Ittifoqi Venesuelaga 5 million yevro yordam ajratdiYevropa Ittifoqi Venesuelaga 5 million yevro yordam ajratdiBugun, 17:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi