Saudiyada neft kompaniyasi vertolyoti quladi: 14 kishi halok bo‘ldi
Saudiya Arabistonining sharqiy qismida joylashgan Ras Tanura shahrida mamlakatning davlat neft kompaniyasi Saudi Aramcoga tegishli vertolyot halokatga uchradi. Fojiali hodisa oqibatida havo kemasi bortida bo‘lgan 14 kishining barchasi halok bo‘ldi. Bu haqda mamlakat Energetika vazirligi ma’lumotlariga tayanib, TASS agentligi xabar berdi.
Vazirlik tarqatgan rasmiy ma’lumotga ko‘ra, aviahalokat 28 iyun, yakshanba kuni Ras Tanura hududida sodir bo‘lgan. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, halok bo‘lganlarning barchasi Saudiya Arabistoni fuqarolari hisoblanadi.
Rasmiy bayonotda ta’kidlanishicha, Saudi Aramco kompaniyasiga tegishli vertolyot noma’lum sabablarga ko‘ra qulagan va hodisa oqibatida bortda bo‘lgan 14 nafar insonning barchasi hayotdan ko‘z yumgan.
Hozirda vakolatli davlat idoralari aviahalokatning kelib chiqish sabablarini aniqlash yuzasidan keng ko‘lamli tergov ishlarini boshlagan. Mutaxassislar texnik nosozlik, inson omili yoki boshqa ehtimoliy sabablarni o‘rganmoqda. Hozircha halokatning aniq sababi haqida rasmiy xulosa e’lon qilinmagan.
Ras Tanura Saudiya Arabistonining strategik ahamiyatga ega sanoat shaharlaridan biri hisoblanadi. Fors ko‘rfazi sohilida joylashgan mazkur hududda Saudi Aramco kompaniyasining yirik neftni qayta ishlash majmuasi hamda dunyodagi eng katta dengiz orqali neft yuklash terminallaridan biri faoliyat yuritadi. Shu bois bu yer mamlakat energetika sohasining muhim markazlaridan biri sifatida e’tirof etiladi.
Ayni paytda rasmiylar halokat yuzasidan barcha holatlarni sinchiklab o‘rganayotganini ma’lum qildi. Tergov natijalari e’lon qilinishi bilan aviahalokatning aniq sabablari ham ma’lum bo‘lishi kutilmoqda.
…