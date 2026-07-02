Muqaddas Sa’dullayeva turmush o‘rtog‘i haqida kutilmagan gaplarni aytdi

·26·Madaniyat
Muqaddas Sa’dullayeva turmush o‘rtog‘i haqida kutilmagan gaplarni aytdi

Turmushga chiqqanidan keyin kino sohasidan biroz uzoqlashgan aktrisa Muqaddas Sa’dullayeva oilaviy hayoti, turmush o‘rtog‘i bilan munosabatlari, qizining kelajagi, xonanda Rayhonga bo‘lgan muxlisligi hamda aktrisa Shahzoda Muhammedova bilan do‘stligi haqida samimiy fikrlarini bildirdi.

Turmush o‘rtog‘i romantik emasdi, ammo vaqt o‘tib o‘zgargan

Shlyapa kiygan erkak va qizil beret kiygan ayol studiyada yonma-yon jilmayib turibdi.

Aktrisaning aytishicha, u farzandlariga mehribon ona bo‘lishga harakat qiladi. Biroq har qanday ona kabi ba’zi paytlarda sabri tugab, ularni qattiqroq tarbiyalashga ham to‘g‘ri keladi. Uning so‘zlariga ko‘ra, turmush o‘rtog‘i qattiqqo‘l inson emas, ammo bolalar otasining bir qarashi bilangina tinchlanib qoladi.

Muqaddas Sa’dullayeva oilasida mehr va erkalash bilan katta bo‘lganini eslab, turmushga chiqqanining dastlabki yillarida bu borada qiynalganini ham yashirmadi.

— Oilamda meni juda erkalab katta qilishgan. Turmush o‘rtog‘imning oilasida esa mehr va munosabat boshqacharoq bo‘lgan. Avvaliga kam erkalashardi, bu esa menga og‘ir botardi. Keyinchalik turmush o‘rtog‘im menga mehr va e’tibor muhimligini tushundi. Hozir kech bo‘lsa-da, meni erkalab turadi, — dedi aktrisa.

«Qizim aktrisa bo‘lishini istardim»

Suhbat davomida aktrisa qizi Sa’diya haqida ham to‘xtalib o‘tdi. Uning aytishicha, qizi ijtimoiy tarmoqlarda turli videolar suratga olishni yaxshi ko‘radi va san’atga qiziqishi sezilib turadi.

— Qizimning iqtidori bor. Hozircha u kichik, shuning uchun qiziqishlariga to‘sqinlik qilmaymiz. Agar kinolarga taklif qilishsa, hozir qatnashishiga qarshi emasmiz. Lekin katta bo‘lganida dadasi rozi bo‘lmasligi mumkin. Men esa aktrisa bo‘lishini xohlardim. Men ko‘rmagan imkoniyatlarni u ko‘rsin. Biroq hozirning o‘zida u dizayner bo‘lishni ham orzu qilyapti, — dedi Muqaddas Sa’dullayeva.

Shahzoda Muhammedova bilan do‘stligi qanday boshlangan?

Bayramona libosdagi uch ayol sahnada jilmayib turibdi.

Aktrisa Shahzoda Muhammedova bilan tanishuv tarixi ham qiziq kechganini aytib berdi.

Uning so‘zlariga ko‘ra, ota-onasi uni shifokor bo‘lishini istagan. Ammo qondan qo‘rqqani uchun psixologiya yo‘nalishida tahsil olgan. Bir kuni onasi film suratga olish jarayoniga taklif qilinganida, nabira rolini Shahzoda Muhammedova ijro etayotganini bilib, uni ko‘rish va tanishishni juda xohlagan.

— Onam meni ham syomkaga olib borgan. U yerda «Shahzoda, bu mening qizim Muqaddas, ikkalangiz dugona bo‘linglar», deb tanishtirgan. Shu kundan beri qalin dugonamiz. Shu paytgacha hech qachon qattiq urishmaganmiz. Faqat oilalarimiz bilan band bo‘lganimiz uchun ba’zan uzoq vaqt ko‘risholmay qolamiz, — dedi u.

«Rayhonni yoshligimdan yaxshi ko‘raman»

Muqaddas Sa’dullayeva Instagram sahifasidagi videolaridan birida eng sevimli xonandasi Rayhon ekanini ham aytgan.

Qora kostyumdagi erkak va oq libosdagi hijobli ayol bino ichida yonma-yon turibdi.

Aktrisaning ta’kidlashicha, turmush o‘rtog‘i uning qiziqishlari va hissiyotlarini hurmat qiladi hamda bu borada hech qanday qarshilik bildirmaydi.

— Turmush o‘rtog‘im mening ichki hissiyotlarimga qarshi emas. Nega buni ommaga aytyapsan, deb ham aytmaydi. Yoshligimdan Rayhonni ham, Shahzodani ham juda yaxshi ko‘raman. Qo‘shiqlarini ham yoddan bilaman. Turmush o‘rtog‘im ham buni tushunadi. Hamma o‘z oilasi bilan baxtli yashasin, — dedi Muqaddas Sa’dullayeva.

Mukaddas SadullayevaRayhonShaxzoda MuhammademovaSadia
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ulug‘bek Qodirov kutilgan “Xonimey” qo‘shig‘ini taqdim etdi (video)Ulug‘bek Qodirov kutilgan “Xonimey” qo‘shig‘ini taqdim etdi (video)Bugun, 14:10Saida Mirziyoyeva Versaldagi tarixiy kechadan yozdi (foto)Saida Mirziyoyeva Versaldagi tarixiy kechadan yozdi (foto)Kecha, 18:59Xorazm san’ati og‘ir judolikka uchradi: xonanda Sunnat Salayev vafot etdiXorazm san’ati og‘ir judolikka uchradi: xonanda Sunnat Salayev vafot etdi30.06, 16:02Shahlo Salayeva va Veysel Dulger Navoiyda unutilmas konsert taqdim etdi (video)Shahlo Salayeva va Veysel Dulger Navoiyda unutilmas konsert taqdim etdi (video)30.06, 14:15Maykl Jeksonning jiyani ilk bor Toshkentga tashrif buyuradiMaykl Jeksonning jiyani ilk bor Toshkentga tashrif buyuradi30.06, 13:33Sevinch Mo‘minova bugun 44 yoshni qarshi oldiSevinch Mo‘minova bugun 44 yoshni qarshi oldi30.06, 13:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...