Moskva viloyatiga dronlarning yopirilma hujumi: Zelenskiy bayonot berdi

·0·Dunyo
Moskva viloyatiga dronlarning yopirilma hujumi: Zelenskiy bayonot berdi

Podolsk, 2026 yil 20 iyul
Ukraina 20 iyulga o‘tar kechasi Moskva oblastiga dronlar bilan navbatdagi ommaviy hujumni amalga oshirdi. So‘nggi ma’lumotlarga ko‘ra, kamida 10 kishi turli darajadagi jarohatlar olgan, bir nechta yirik logistika va energetika obyektlarida yong‘in chiqqan.

Zamin.uz tungi hujum tafsilotlari, jabrlanganlar va tomonlarning rasmiy bayonotlari bo‘yicha so‘nggi ma’lumotlarni taqdim etadi.

Jabrlanganlar va zarba oqibatlari

Moskva viloyati gubernatori Andrey Vorobevning ma’lum qilishicha, hujum oqibatida bir nechta xususiy uylar va fuqarolik infratuzilmasi obyektlari shikastlangan:

  • Domodedovo shahri: Eng ko‘p jabrlangan hudud — 7 kishi. Ulardan 6 nafari (jumladan, Xitoyning 3 nafar fuqarosi) shifoxonaga yotqizilgan. Jabrlanganlarda oskolkali jarohatlar, ortqa omurtqa sinishi va tizza jarohatlari qayd etilgan. Dronlardan biri M-4 trassasiga qulagan.

  • Podolsk okrugi: Ikki ayol jarohat olib, ularga voqea joyida tibbiy yordam ko‘rsatilgan.

  • Odinsovo okrugi: 11 yoshli qizcha kuchli stress tashxisi bilan ro‘yxatga olingan.

Neft bazasi va Putinning do‘stiga aloqador logistika markazidagi yong‘inlar

Ijtimoiy tarmoqlar va media tahlillariga ko‘ra, dronlar asosan logistika va yoqilg‘i infratuzilmalarini nishonga olgan:

  1. Neft bazasidagi Yong‘in: Astra va «Agentstvo» nashrlarining tahliliga ko‘ra, Podolsk tarkibidagi Lvovskiy mikrorayonida joylashgan neft bazasiga dron tushib, kuchli yong‘in kelib chiqqan.

  2. «Yujnie vrata» va Wildberries: Domodedovodagi «Yujnie vrata» industrial parkida ham Yong‘in sodir bo‘lgan. Mazkur kompleks tarkibida Wildberries, «Lemana Pro», Alibaba Group va boshqa kompaniyalarning yirik omborlari joylashgan.

  3. Roldugin fondiga aloqadorlik: Ma’lumotlarga ko‘ra, «Yujnie vrata» parki operatori Instone Development kompaniyasi hisoblanadi. 2026 yil boshida ushbu kompaniyaning asosiy egasi sifatida RF prezidenti Vladimir Putin boshchilik qiladigan va uning yaqin do‘sti Sergey Rolduginga tegishli «Talant i uspex» fondi qayd etilgan.

Eslatma: Bu ukrain dronlarining so‘nggi uch kun ichidagi Moskva oblastiga ikkinchi ommaviy hujumi bo‘ldi. 18 iyulga o‘tar kechasi Elektrostal shahridagi Wildberries'ning mamlakatdagi eng yirik logistika markazi zarba ostida qolgan edi.

Hujum ko‘lami bo‘yicha qisqacha ma’lumotnoma

Ko‘rsatkich

Tafsilotlar

Umumiy dronlar soni

400 dan ortiq (Moskva yo‘nalishida uchirilgan)

Urib tushirilganlar

85 ta dron bevosita Moskvaga yaqinlashganda yo‘q qilingan

Nishonga olingan hududlar

Domodedovo, Podolsk, Odinsovo, Elektrostal

Jabrlanganlar

10 kishi (3 nafari Xitoy fuqarosi)

Nishon masofasi

Ukraina chegarasidan 400 km dan ortiq

Sobyanin va Zelenskiyning bayonotlari

Moskva shahri meri Sergey Sobyanin 19 iyul soat 20:30 dan 20 iyul ertalabki soat 05:00 gacha bo‘lgan oraliqda 400 dan ortiq dron qayd etilganini, ularning katta qismi uzoq masofadayoq zararsizlantirilganini bildirdi.

Ukraina prezidenti Volodimir Zelenskiy esa mazkur amaliyotga quyidagicha izoh berdi:

Volodimir Zelenskiy: «Moskva regioni. Logistika obyektlari va neft bazasiga uzoq masofali sanksiyalarimizning natijalari bor. Chegaramizdan nishonlargacha bo‘lgan masofa 400 kilometrdan ortiq. Shuningdek, Qora dengiz akvatoriyasida yashirin flotning ikkita tankeri va to‘rtta yuk kemasi nishonga olindi. Rossiyaning shaharlarimizga bergan har bir zarbasiga munosib javob beramiz. Bu urushni yakunlash faqat Rossiyaga bosimni kuchaytirish orqali amalga oshirilishi mumkin».

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Saudiya Arabistoni 1 yillik ko‘p martalik Umra vizasini joriy etdiSaudiya Arabistoni 1 yillik ko‘p martalik Umra vizasini joriy etdiBugun, 23:25Ovqat yetkazib yurgan kuryer kutilmaganda mashhur yozuvchiga aylandiOvqat yetkazib yurgan kuryer kutilmaganda mashhur yozuvchiga aylandiBugun, 21:23Argentina mag‘lubiyatidan so‘ng Buyenos-Ayresda tartibsizliklar boshlandiArgentina mag‘lubiyatidan so‘ng Buyenos-Ayresda tartibsizliklar boshlandiBugun, 20:05Oddiy dori ayol tanasini ko‘k rangga aylantirib yubordiOddiy dori ayol tanasini ko‘k rangga aylantirib yubordiBugun, 18:16Saudiya Umra ziyoratchilari uchun muhim yangilikni e’lon qildiSaudiya Umra ziyoratchilari uchun muhim yangilikni e’lon qildiBugun, 17:56Koreyalik olimlar 10 soniyada o‘zi kiyiladigan kiyim yaratdiKoreyalik olimlar 10 soniyada o‘zi kiyiladigan kiyim yaratdiBugun, 17:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?
Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?