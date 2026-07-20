Moskva viloyatiga dronlarning yopirilma hujumi: Zelenskiy bayonot berdi
Podolsk, 2026 yil 20 iyul
Ukraina 20 iyulga o‘tar kechasi Moskva oblastiga dronlar bilan navbatdagi ommaviy hujumni amalga oshirdi. So‘nggi ma’lumotlarga ko‘ra, kamida 10 kishi turli darajadagi jarohatlar olgan, bir nechta yirik logistika va energetika obyektlarida yong‘in chiqqan.
Zamin.uz tungi hujum tafsilotlari, jabrlanganlar va tomonlarning rasmiy bayonotlari bo‘yicha so‘nggi ma’lumotlarni taqdim etadi.
Jabrlanganlar va zarba oqibatlari
Moskva viloyati gubernatori Andrey Vorobevning ma’lum qilishicha, hujum oqibatida bir nechta xususiy uylar va fuqarolik infratuzilmasi obyektlari shikastlangan:
Domodedovo shahri: Eng ko‘p jabrlangan hudud — 7 kishi. Ulardan 6 nafari (jumladan, Xitoyning 3 nafar fuqarosi) shifoxonaga yotqizilgan. Jabrlanganlarda oskolkali jarohatlar, ortqa omurtqa sinishi va tizza jarohatlari qayd etilgan. Dronlardan biri M-4 trassasiga qulagan.
Podolsk okrugi: Ikki ayol jarohat olib, ularga voqea joyida tibbiy yordam ko‘rsatilgan.
Odinsovo okrugi: 11 yoshli qizcha kuchli stress tashxisi bilan ro‘yxatga olingan.
Neft bazasi va Putinning do‘stiga aloqador logistika markazidagi yong‘inlar
Ijtimoiy tarmoqlar va media tahlillariga ko‘ra, dronlar asosan logistika va yoqilg‘i infratuzilmalarini nishonga olgan:
Neft bazasidagi Yong‘in: Astra va «Agentstvo» nashrlarining tahliliga ko‘ra, Podolsk tarkibidagi Lvovskiy mikrorayonida joylashgan neft bazasiga dron tushib, kuchli yong‘in kelib chiqqan.
«Yujnie vrata» va Wildberries: Domodedovodagi «Yujnie vrata» industrial parkida ham Yong‘in sodir bo‘lgan. Mazkur kompleks tarkibida Wildberries, «Lemana Pro», Alibaba Group va boshqa kompaniyalarning yirik omborlari joylashgan.
Roldugin fondiga aloqadorlik: Ma’lumotlarga ko‘ra, «Yujnie vrata» parki operatori Instone Development kompaniyasi hisoblanadi. 2026 yil boshida ushbu kompaniyaning asosiy egasi sifatida RF prezidenti Vladimir Putin boshchilik qiladigan va uning yaqin do‘sti Sergey Rolduginga tegishli «Talant i uspex» fondi qayd etilgan.
Eslatma: Bu ukrain dronlarining so‘nggi uch kun ichidagi Moskva oblastiga ikkinchi ommaviy hujumi bo‘ldi. 18 iyulga o‘tar kechasi Elektrostal shahridagi Wildberries'ning mamlakatdagi eng yirik logistika markazi zarba ostida qolgan edi.
Hujum ko‘lami bo‘yicha qisqacha ma’lumotnoma
Ko‘rsatkich
Tafsilotlar
Umumiy dronlar soni
400 dan ortiq (Moskva yo‘nalishida uchirilgan)
Urib tushirilganlar
85 ta dron bevosita Moskvaga yaqinlashganda yo‘q qilingan
Nishonga olingan hududlar
Domodedovo, Podolsk, Odinsovo, Elektrostal
Jabrlanganlar
10 kishi (3 nafari Xitoy fuqarosi)
Nishon masofasi
Ukraina chegarasidan 400 km dan ortiq
Sobyanin va Zelenskiyning bayonotlari
Moskva shahri meri Sergey Sobyanin 19 iyul soat 20:30 dan 20 iyul ertalabki soat 05:00 gacha bo‘lgan oraliqda 400 dan ortiq dron qayd etilganini, ularning katta qismi uzoq masofadayoq zararsizlantirilganini bildirdi.
Ukraina prezidenti Volodimir Zelenskiy esa mazkur amaliyotga quyidagicha izoh berdi:
Volodimir Zelenskiy: «Moskva regioni. Logistika obyektlari va neft bazasiga uzoq masofali sanksiyalarimizning natijalari bor. Chegaramizdan nishonlargacha bo‘lgan masofa 400 kilometrdan ortiq. Shuningdek, Qora dengiz akvatoriyasida yashirin flotning ikkita tankeri va to‘rtta yuk kemasi nishonga olindi. Rossiyaning shaharlarimizga bergan har bir zarbasiga munosib javob beramiz. Bu urushni yakunlash faqat Rossiyaga bosimni kuchaytirish orqali amalga oshirilishi mumkin».
…