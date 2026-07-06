Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi

·94·Dunyo
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi

Olimlar Yer sayyorasida hayot yana qancha vaqt davom etishi mumkinligi bo‘yicha yangi ilmiy hisob-kitoblarni taqdim etdi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, hozirgi shakldagi biosfera avval taxmin qilinganidan ancha uzoq — taxminan 1,8 milliard yil davomida saqlanib qolishi mumkin.

JGR Atmospheres ilmiy jurnalida chop etilgan tadqiqotda ta’kidlanishicha, Yerdagi o‘simliklar va fotosintez jarayoni avvalgi nazariyalarda ko‘rsatilganidan ko‘ra ancha barqaror ekani aniqlangan. Bu esa hayot uchun asos bo‘lgan ekotizimlar yana milliardlab yillar faoliyat yuritishi mumkinligini anglatadi.

Olimlarning qayd etishicha, Quyosh tabiiy evolyutsiya jarayonida asta-sekin yorqinlashib va qizib bormoqda. Bugungi kunda u 4,5 milliard yil avvalgiga nisbatan taxminan uchdan bir qismiga ko‘proq energiya tarqatmoqda. Mutaxassislar hisob-kitoblariga ko‘ra, Quyosh yana qariyb 5 milliard yil davomida qizib boradi, shundan keyin esa o‘z hayot siklining keyingi bosqichiga o‘tadi.

Qiziq jihati shundaki, 1982 yilda britaniyalik olim Jeyms Lavlok fotosintezga asoslangan hayot Yerda yana atigi 100 million yil saqlanib qolishini taxmin qilgan edi. Yangi tadqiqot esa bu muddatni qariyb 18 baravar uzaytirib, 1,8 milliard yil deb baholamoqda.

Biroq barcha olimlar ham bu ssenariy amalga oshishiga ishonmaydi. Astrobiolog Jeykob Xak-Mistraning fikricha, inson faoliyati natijasida atmosferaga chiqarilayotgan issiqxona gazlari global isishni tezlashtirib, biosfera uchun xavfni ancha ertaroq yuzaga keltirishi mumkin.

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, agar global iqlim o‘zgarishi hozirgi sur’atlarda davom etsa, Yerdagi tabiiy muhit 6–7 ming yil ichidayoq jiddiy xavf ostida qolishi ehtimoldan xoli emas.

Tadqiqot mualliflari eslatishicha, Yerdagi hayotning asosi fotosintez hisoblanadi. Agar harorat o‘ta yuqori darajaga yetsa, bu jarayon to‘xtaydi. Natijada o‘simliklar yo‘qoladi, oziq-ovqat zanjiri buziladi va hozirgi ko‘rinishdagi hayot mavjud bo‘la olmaydi.

Shu bilan birga, ilmiy jamoa Yer taqdiri tabiiy kosmik jarayonlar bilan bir qatorda, insoniyatning iqlimga munosabatiga ham bevosita bog‘liq ekanini ta’kidlamoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kosmik hojatxonani tozalagan qiz Mars loyihasiga rahbar bo‘ldiKosmik hojatxonani tozalagan qiz Mars loyihasiga rahbar bo‘ldiKecha, 22:26Sunami laqabli it 26 insonni vayronalar ostidan tirik topdiSunami laqabli it 26 insonni vayronalar ostidan tirik topdiKecha, 21:58Venesuelada zilzila qurbonlari soni 3 mingga yaqinlashdiVenesuelada zilzila qurbonlari soni 3 mingga yaqinlashdiKecha, 21:52Nega Mujtabo Xomanaiy otasining dafn marosimida qatnashmadi?Nega Mujtabo Xomanaiy otasining dafn marosimida qatnashmadi?Kecha, 21:15Qoya bag‘ridagi sirli g‘or haligacha olimlarni hayratga solmoqdaQoya bag‘ridagi sirli g‘or haligacha olimlarni hayratga solmoqdaKecha, 20:40Ronaldu zilzilada oilasidan ayrilgan bolaga videomurojaat yo‘lladiRonaldu zilzilada oilasidan ayrilgan bolaga videomurojaat yo‘lladiKecha, 18:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi