Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda

·0·Dunyo
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda

So‘nggi vaqtlarda dunyo bo‘ylab ommalashgan NeeDoh sensor o‘yinchoqlari bolalar uchun jiddiy xavf tug‘dirishi mumkinligi ma’lum qilindi. Shifokorlar ushbu o‘yinchoqlarni isitish, muzlatish yoki mikroto‘lqinli pechga qo‘yish og‘ir kuyish jarohatlariga sabab bo‘layotganini aytmoqda.

Mutaxassislarning tushuntirishicha, NeeDoh ichidagi yopishqoq massa yuqori harorat ta’sirida bosim hosil qilib, o‘yinchoqning portlashiga olib kelishi mumkin. Natijada qaynoq massa yuz, qo‘l va tananing boshqa qismlarini qattiq kuydiradi. Ishlab chiqaruvchi qutilarda uni isitmaslik va muzlatmaslik haqida ogohlantirish bergan bo‘lsa-da, ijtimoiy tarmoqlardagi xavfli chellenjlar sabab bolalar bu qoidalarga amal qilmayapti.

Binafsha rangli NeeDoh Nice Cube antistress o‘yinchog‘i va uning qutisi.

AQSHning Missuri shtatida yetti yoshli qizaloq mikroto‘lqinli pechda qizdirilgan o‘yinchoq portlashi oqibatida og‘ir kuyish jarohatlari olgan va unga teri ko‘chirib o‘tkazish operatsiyasi o‘tkazilgan. Buyuk Britaniya, Chikago va Nyu-Meksikoda ham shunga o‘xshash holatlar qayd etilgan.

Shifokorlar bunday jarohatlar chandiqlar, ko‘rish qobiliyatining pasayishi va boshqa og‘ir asoratlarga olib kelishi mumkinligini ta’kidlab, ota-onalarni bolalarni internetdagi xavfli chellenjlardan ogohlantirishga chaqirdi. Shuningdek, NeeDoh va shunga o‘xshash o‘yinchoqlarni hech qachon qizdirmaslik, muzlatmaslik yoki issiq joyda qoldirmaslik tavsiya etildi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avstraliyada graffitichi ko‘prik minorasiga ulkan qush rasmini chizdiAvstraliyada graffitichi ko‘prik minorasiga ulkan qush rasmini chizdiBugun, 21:52Xitoyda dahshatli tornado: 12-qavatdan erkak divani bilan uchib ketdiXitoyda dahshatli tornado: 12-qavatdan erkak divani bilan uchib ketdiBugun, 21:07Ajrashgandan keyin taqiladigan «ajralish uzuklari» trendga aylandiAjrashgandan keyin taqiladigan «ajralish uzuklari» trendga aylandiBugun, 17:59Fransiyada Ebola aniqlangan ilk bemor sog‘ayib, shifoxonadan chiqdiFransiyada Ebola aniqlangan ilk bemor sog‘ayib, shifoxonadan chiqdiBugun, 16:40Makron turgan mehmonxona yaqinida portlashlar yuz berdiMakron turgan mehmonxona yaqinida portlashlar yuz berdiBugun, 16:29Quruqlikda yashaydigan g‘aroyib baliq haqida eshitgansizmi?Quruqlikda yashaydigan g‘aroyib baliq haqida eshitgansizmi?Bugun, 16:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi