Saudiya Arabistoni 1 yillik ko‘p martalik Umra vizasini joriy etdi
Saudiya Arabistoni Haj va Umra vazirligi ziyoratchilar uchun qulaylik yaratish maqsadida berilgan kundan boshlab 365 kun (1 yil) davomida amal qiladigan yangi ko‘p martalik Umra vizasini e’lon qildi. Ushbu viza egalariga yil davomida umumiy hisobda 90 kungacha Qirollik hududida bo‘lish va bir necha bor kirish-chiqish imkoniyati beriladi.
Zamin.uz yangi vizaning tartib-qoidalari, foydalanish shartlari va o‘zbekistonlik ziyoratchilar uchun yaratilgan imkoniyatlarni taqdim etadi.
90 kunlik muddat qanday hisoblanadi?
Yangi ko‘p martalik vizada belgilangan 90 kunlik qolish muddati jamlanib boruvchi tartibda hisoblanadi. Bu shuni anglatadiki:
Ziyoratchi Saudiyaga har safar tashrif buyurganida, u yerda o‘tkazgan kunlari soni umumiy 90 kunlik limitdan chegirib tashlanadi.
Limit tugagunga qadar ziyoratchi yil davomida bir necha bor Qirollikka kirib-chiqishi mumkin.
Haj va Umra vazirligi: «Mazkur viza safarlarni rejalashtirishda moslashuvchanlikni oshiradi hamda ziyoratchining butun safari davomida raqamli va amaliy xizmatlar integratsiyasini qo‘llab-quvvatlaydi».
Vizadan foydalanishning 3 ta asosiy sharti
Yangi viza tizimidan foydalanish uchun ziyoratchilar quyidagi belgilangan qoidalarga qat’iy rioya etishlari talab etiladi:
Xizmatlar paketini sotib olish: Har bir tashrif oldidan «Nusuk» platformasidagi rasmiy tasdiqlangan provayderdan xizmatlar paketi xarid qilinishi kerak. Paket davomiyligi vizada qolgan kunlar sonidan oshmasligi shart.
«Nusuk» orqali ruxsatnoma olish: Saudiya Arabistoniga kirishga faqat ziyoratchi kelishidan oldin «Nusuk» ilovasi orqali rasmiy Umra ruxsatnomasini rasmiylashtirgandan so‘ng ruxsat beriladi.
Vizani vaqtincha faolsizlantirish va qayta yoqish: Bir yillik viza ziyoratchi Saudiyadan har safar chiqib ketgach vaqtincha faolsizlantiriladi. Ziyoratchi yuqoridagi shartlarni bajarib, yangi Umra ruxsatnomasini olgach, viza avtomatik ravishda qayta faollashadi.
Yangi Umra vizasi bo‘yicha qisqacha ma’lumotnoma
Ko‘rsatkich
Tafsilotlar
Amal qilish muddati
365 kun (1 yil)
Maksimal qolish muddati
Umumiy hisobda 90 kun (jamlanib boruvchi)
Taqiqlangan davr
Har yili bo‘ladigan Haj mavsumida (2 hafta davomida) amal qilmaydi
Viza narxi
Saudiya rasmiylari tomonidan hozircha ma’lum qilinmagan
Rasmiy platforma
«Nusuk» mobil ilovasi va veb-sayti
O‘zbekistonliklar uchun mavjud imkoniyatlar
Ma’lumot uchun, Saudiya Arabistoni 2023 yil 6 avgustdan boshlab O‘zbekiston va Markaziy Osiyodagi boshqa davlatlar fuqarolari uchun onlayn viza (e-Visa) olish imkoniyatini yo‘lga qo‘ygan edi.
Hozirda o‘zbekistonliklar sayyohlik va Umra vizalarini mustaqil ravishda onlayn rasmiylashtirib, Saudiya Arabistoniga safar qilishlari mumkin.
…