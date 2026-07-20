Saudiya Arabistoni 1 yillik ko‘p martalik Umra vizasini joriy etdi

·0·Dunyo
Saudiya Arabistoni 1 yillik ko‘p martalik Umra vizasini joriy etdi

Saudiya Arabistoni Haj va Umra vazirligi ziyoratchilar uchun qulaylik yaratish maqsadida berilgan kundan boshlab 365 kun (1 yil) davomida amal qiladigan yangi ko‘p martalik Umra vizasini e’lon qildi. Ushbu viza egalariga yil davomida umumiy hisobda 90 kungacha Qirollik hududida bo‘lish va bir necha bor kirish-chiqish imkoniyati beriladi.

Zamin.uz yangi vizaning tartib-qoidalari, foydalanish shartlari va o‘zbekistonlik ziyoratchilar uchun yaratilgan imkoniyatlarni taqdim etadi.

90 kunlik muddat qanday hisoblanadi?

Yangi ko‘p martalik vizada belgilangan 90 kunlik qolish muddati jamlanib boruvchi tartibda hisoblanadi. Bu shuni anglatadiki:

  • Ziyoratchi Saudiyaga har safar tashrif buyurganida, u yerda o‘tkazgan kunlari soni umumiy 90 kunlik limitdan chegirib tashlanadi.

  • Limit tugagunga qadar ziyoratchi yil davomida bir necha bor Qirollikka kirib-chiqishi mumkin.

Haj va Umra vazirligi: «Mazkur viza safarlarni rejalashtirishda moslashuvchanlikni oshiradi hamda ziyoratchining butun safari davomida raqamli va amaliy xizmatlar integratsiyasini qo‘llab-quvvatlaydi».

Vizadan foydalanishning 3 ta asosiy sharti

Yangi viza tizimidan foydalanish uchun ziyoratchilar quyidagi belgilangan qoidalarga qat’iy rioya etishlari talab etiladi:

  1. Xizmatlar paketini sotib olish: Har bir tashrif oldidan «Nusuk» platformasidagi rasmiy tasdiqlangan provayderdan xizmatlar paketi xarid qilinishi kerak. Paket davomiyligi vizada qolgan kunlar sonidan oshmasligi shart.

  2. «Nusuk» orqali ruxsatnoma olish: Saudiya Arabistoniga kirishga faqat ziyoratchi kelishidan oldin «Nusuk» ilovasi orqali rasmiy Umra ruxsatnomasini rasmiylashtirgandan so‘ng ruxsat beriladi.

  3. Vizani vaqtincha faolsizlantirish va qayta yoqish: Bir yillik viza ziyoratchi Saudiyadan har safar chiqib ketgach vaqtincha faolsizlantiriladi. Ziyoratchi yuqoridagi shartlarni bajarib, yangi Umra ruxsatnomasini olgach, viza avtomatik ravishda qayta faollashadi.

Yangi Umra vizasi bo‘yicha qisqacha ma’lumotnoma

Ko‘rsatkich

Tafsilotlar

Amal qilish muddati

365 kun (1 yil)

Maksimal qolish muddati

Umumiy hisobda 90 kun (jamlanib boruvchi)

Taqiqlangan davr

Har yili bo‘ladigan Haj mavsumida (2 hafta davomida) amal qilmaydi

Viza narxi

Saudiya rasmiylari tomonidan hozircha ma’lum qilinmagan

Rasmiy platforma

«Nusuk» mobil ilovasi va veb-sayti

O‘zbekistonliklar uchun mavjud imkoniyatlar

Ma’lumot uchun, Saudiya Arabistoni 2023 yil 6 avgustdan boshlab O‘zbekiston va Markaziy Osiyodagi boshqa davlatlar fuqarolari uchun onlayn viza (e-Visa) olish imkoniyatini yo‘lga qo‘ygan edi.

Hozirda o‘zbekistonliklar sayyohlik va Umra vizalarini mustaqil ravishda onlayn rasmiylashtirib, Saudiya Arabistoniga safar qilishlari mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ovqat yetkazib yurgan kuryer kutilmaganda mashhur yozuvchiga aylandiOvqat yetkazib yurgan kuryer kutilmaganda mashhur yozuvchiga aylandiBugun, 21:23Argentina mag‘lubiyatidan so‘ng Buyenos-Ayresda tartibsizliklar boshlandiArgentina mag‘lubiyatidan so‘ng Buyenos-Ayresda tartibsizliklar boshlandiBugun, 20:05Oddiy dori ayol tanasini ko‘k rangga aylantirib yubordiOddiy dori ayol tanasini ko‘k rangga aylantirib yubordiBugun, 18:16Saudiya Umra ziyoratchilari uchun muhim yangilikni e’lon qildiSaudiya Umra ziyoratchilari uchun muhim yangilikni e’lon qildiBugun, 17:56Koreyalik olimlar 10 soniyada o‘zi kiyiladigan kiyim yaratdiKoreyalik olimlar 10 soniyada o‘zi kiyiladigan kiyim yaratdiBugun, 17:37Rossiyada yana bir fizik olim davlatga xiyonatda ayblandiRossiyada yana bir fizik olim davlatga xiyonatda ayblandiBugun, 14:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?
Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?