Sobiq eri ayolni 5 kun uyda asirlikda saqladi
Braziliyaning Goyas shtatida 24 yoshli Emiliane Tamira sobiq eri tomonidan besh kun davomida asirlikda saqlangani aytilmoqda. Emiliane 17 avgust kuni bedarak yo‘qolganidan so‘ng, politsiya uni qidirishga kirishgan va 21 avgust kuni Águas Lindas de Goiás shahrida ijaraga olingan uydan topgan. Bu haqda VTV News xabar berdi.
Huquq-tartibot xodimlari ayolni karavotga zanjir, arqon va kishanlar bilan bog‘langan holda topgan, uning yuzida esa og‘iz va nafas olishni cheklovchi niqob bo‘lgan. Jabrlanuvchining so‘zlariga ko‘ra, sobiq hamrohi uni dori vositalari ta’sirida ushlab turgan va qo‘llarini faqat ovqatlanishi uchun qisqa vaqtga bo‘shatgan.
Emiliane, shuningdek, asirlik paytida og‘zi va ko‘zlari sohasida kimyoviy moddadan kuyish jarohatlari olganini ma’lum qilgan. Bu ma’lumot hozircha asosan uning shaxsiy ko‘rsatmalariga tayanadi va tergov doirasida tekshirilmoqda.
Politsiya ma’lumotlariga ko‘ra, gumonlanuvchi Aylton Rodriges sobiq ayolini ushlab turish uchun uyni oldindan ijaraga olgan va u yerda oziq-ovqat hamda boshqa zarur buyumlarni jamlagan.
Tergovchilar uning g‘ayriodatiy xatti-harakatlariga e’tibor qaratgan, keyin esa ijaraga olingan uyni aniqlab, u yerga borgan. Gumonlanuvchi politsiyaning to‘xtash haqidagi buyrug‘iga bo‘ysunmay, avtomobilda qochishga uringan va keyinroq qo‘lga olingan. Undan 9 millimetrli pistolet ham musodara qilingan.
Politsiyaga ko‘ra, Aylton ayolni dorilab, keyin ijaraga olingan uyga olib borganini tan olgan. Emilianening aytishicha, juftlik qariyb olti yil birga yashagan va 2025 yil dekabrida munosabatlarini tugatgan.
Ayol sobiq eri ajrashishni qabul qila olmagani va uning hayoti ustidan nazoratni saqlab qolishga uringanini bildirgan; tergovda ham jinoyatning ehtimoliy sabablari, jumladan, munosabatlarni tiklashga majburlash maqsadi o‘rganilmoqda.
Aylton Rodriges hozir hibsda, sud uning qamoqda qolishini belgilagan, ish bo‘yicha tergov esa davom etmoqda.
…