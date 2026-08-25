Sobiq eri ayolni 5 kun uyda asirlikda saqladi

·120·Dunyo
Sobiq eri ayolni 5 kun uyda asirlikda saqladi

Braziliyaning Goyas shtatida 24 yoshli Emiliane Tamira sobiq eri tomonidan besh kun davomida asirlikda saqlangani aytilmoqda. Emiliane 17 avgust kuni bedarak yo‘qolganidan so‘ng, politsiya uni qidirishga kirishgan va 21 avgust kuni Águas Lindas de Goiás shahrida ijaraga olingan uydan topgan. Bu haqda VTV News xabar berdi.

Huquq-tartibot xodimlari ayolni karavotga zanjir, arqon va kishanlar bilan bog‘langan holda topgan, uning yuzida esa og‘iz va nafas olishni cheklovchi niqob bo‘lgan. Jabrlanuvchining so‘zlariga ko‘ra, sobiq hamrohi uni dori vositalari ta’sirida ushlab turgan va qo‘llarini faqat ovqatlanishi uchun qisqa vaqtga bo‘shatgan.

Emiliane, shuningdek, asirlik paytida og‘zi va ko‘zlari sohasida kimyoviy moddadan kuyish jarohatlari olganini ma’lum qilgan. Bu ma’lumot hozircha asosan uning shaxsiy ko‘rsatmalariga tayanadi va tergov doirasida tekshirilmoqda.

Politsiya ma’lumotlariga ko‘ra, gumonlanuvchi Aylton Rodriges sobiq ayolini ushlab turish uchun uyni oldindan ijaraga olgan va u yerda oziq-ovqat hamda boshqa zarur buyumlarni jamlagan.

Tergovchilar uning g‘ayriodatiy xatti-harakatlariga e’tibor qaratgan, keyin esa ijaraga olingan uyni aniqlab, u yerga borgan. Gumonlanuvchi politsiyaning to‘xtash haqidagi buyrug‘iga bo‘ysunmay, avtomobilda qochishga uringan va keyinroq qo‘lga olingan. Undan 9 millimetrli pistolet ham musodara qilingan.

Politsiyaga ko‘ra, Aylton ayolni dorilab, keyin ijaraga olingan uyga olib borganini tan olgan. Emilianening aytishicha, juftlik qariyb olti yil birga yashagan va 2025 yil dekabrida munosabatlarini tugatgan.

Ayol sobiq eri ajrashishni qabul qila olmagani va uning hayoti ustidan nazoratni saqlab qolishga uringanini bildirgan; tergovda ham jinoyatning ehtimoliy sabablari, jumladan, munosabatlarni tiklashga majburlash maqsadi o‘rganilmoqda.

Aylton Rodriges hozir hibsda, sud uning qamoqda qolishini belgilagan, ish bo‘yicha tergov esa davom etmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fransiyada cho‘chqa ovoziga taqlid qilish chempionati o‘tkazildiFransiyada cho‘chqa ovoziga taqlid qilish chempionati o‘tkazildiBugun, 16:47Singapur har bir tug‘ilgan bola uchun 55 ming dollar ajratadiSingapur har bir tug‘ilgan bola uchun 55 ming dollar ajratadiBugun, 16:38Eron telekanali Donald Trampning 20 yoshli o‘g‘li Barron Trampni nishonga oldiEron telekanali Donald Trampning 20 yoshli o‘g‘li Barron Trampni nishonga oldiBugun, 16:26Zelenskiydan kutilmagan burilish: Yangi tinchlik reja va bufer zona taklif etmoqda!Zelenskiydan kutilmagan burilish: Yangi tinchlik reja va bufer zona taklif etmoqda!Bugun, 16:10Xitoyda Mercedes-Benz avtomobili birinchi qavat chetida osilib qoldiXitoyda Mercedes-Benz avtomobili birinchi qavat chetida osilib qoldiBugun, 15:57Shvetsiyada yo‘lovchilar avtobusni halokatdan saqlab qoldiShvetsiyada yo‘lovchilar avtobusni halokatdan saqlab qoldiBugun, 15:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi