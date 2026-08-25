Kaliforniyada itlar serfing bo‘yicha chempionatda barchani hayratda qoldirdi

·38·Dunyo
Kaliforniyada itlar serfing bo‘yicha chempionatda barchani hayratda qoldirdi

Kaliforniyaning shimoliy sohillarida har yili o‘tkaziladigan Jahon itlar serfing chempionati yana bir bor tomoshabinlarga ko‘tarinki kayfiyat ulashdi. Turli zot va hajmdagi itlar Tinch okeani to‘lqinlarida serfing qilib, yuzlab mehmonlarning e’tiborini o‘ziga qaratdi.

10 marta tashkil etilgan musobaqa San-Fransiskodan taxminan 22 kilometr janubda joylashgan Tinch okeani sohilida bo‘lib o‘tdi. Unda kichik spaniyellardan tortib yirik labradorlargacha bo‘lgan turli zot vakillari ishtirok etib, serfingdagi mahoratini namoyish qildi.

Hakamlar itlarni taxta ustida qancha vaqt tura olgani, qanday kattalikdagi to‘lqinlarni zabt etgani va serfing jarayonida o‘zini qanchalik ishonchli tutganiga qarab baholadi.

Musobaqaning 10-yilligi munosabati bilan tadbir doirasida nafaqat qiziqarli bellashuvlar, balki uy hayvonlarini asrab olish aksiyasi ham o‘tkazildi. Shuningdek, mahalliy hayvonlarni himoya qilish tashkilotlari uchun mablag‘ yig‘ish tashabbuslari ham tashkil etildi.

Rang-barang qutqaruv jiletlarini kiygan itlar o‘z egalari yordamida to‘lqinlarga olib chiqildi. Ular serfing taxtalarida sohil tomon harakatlanar ekan, har bir muvaffaqiyatli chiqishdan so‘ng tomoshabinlar olqishi va quvnoq hayqiriqlariga sazovor bo‘ldi.

Hantington-sohilida yashovchi Sofiya Sedlovski o‘zining miniatyura pincheri Rasti haqida ham qiziq voqeani so‘zlab berdi. U kuchukchalik paytida Rastini dastlab faqat suratga tushirish uchun serfing taxtasiga chiqargan. Ammo it taxtadan tushishni istamagan va keyinchalik birinchi to‘lqinni muvaffaqiyatli zabt etib, barchani hayratda qoldirgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yangi kuchlar: Shimoliy Koreyadan 400 nafar dron operatori va sapyorlar frontga jalb etilmoqdaYangi kuchlar: Shimoliy Koreyadan 400 nafar dron operatori va sapyorlar frontga jalb etilmoqdaBugun, 11:26Zelenskiyning qiyofadoshi qamoqdan frontga ketmoqda: Sarukyanning kutilmagan qarori...Zelenskiyning qiyofadoshi qamoqdan frontga ketmoqda: Sarukyanning kutilmagan qarori...Bugun, 11:2136 yoshli FIDE menejeri to‘satdan vafot etdi36 yoshli FIDE menejeri to‘satdan vafot etdiBugun, 11:12«Raketalar uchirilmasdan yo‘q qilinadi»: Britaniya Bosh vaziri Kiyevda maxfiy kelishuvni ochiqladi«Raketalar uchirilmasdan yo‘q qilinadi»: Britaniya Bosh vaziri Kiyevda maxfiy kelishuvni ochiqladiBugun, 11:03Tokioda sushi tarqatadigan noodatiy avtobus ishga tushadiTokioda sushi tarqatadigan noodatiy avtobus ishga tushadiBugun, 10:44BMTda keskin burilish: 50 davlat Rossiyani qoraladi, ammo 143 ta davlat uni qo‘llamadi!BMTda keskin burilish: 50 davlat Rossiyani qoraladi, ammo 143 ta davlat uni qo‘llamadi!Bugun, 10:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi