O‘zbekistonning davlat qarzi 48,3 mlrd dollarga yetdi

·22·Iqtisodiyot
O‘zbekistonning davlat qarzi 48,3 mlrd dollarga yetdi

2026 yilning birinchi yarmi yakuniga ko‘ra, O‘zbekistonning davlat qarzi 48,31 mlrd AQSH dollariga yetdi. Bu o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 4,82 mlrd dollarga ko‘p. Bu haqda Bankir telegram kanali xabar berdi.

Davlat qarzining yalpi ichki mahsulotga nisbati 27 foizni tashkil qilgan. Qarz tarkibida tashqi majburiyatlar asosiy ulushga ega bo‘lib, uning 84 foizi yoki 40,71 mlrd dollari tashqi qarz hisobiga to‘g‘ri keladi.

O‘zbekistonning eng yirik kreditorlari orasida Jahon banki va Osiyo taraqqiyot banki yetakchi o‘rinda turibdi. Jahon banki oldidagi qarz 9,12 mlrd dollarni, Osiyo taraqqiyot banki bo‘yicha esa 8,17 mlrd dollarni tashkil etgan.

Shu tariqa, davlat qarzining katta qismi xalqaro moliya institutlari va tashqi qarz manbalari hissasiga to‘g‘ri kelmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ko‘pchilik bilmaydigan yashirin shartlar: eng yuqori foizli omonatlar qaysi banklarda?Ko‘pchilik bilmaydigan yashirin shartlar: eng yuqori foizli omonatlar qaysi banklarda?Bugun, 17:1426 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda26 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqdaBugun, 11:0125 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi25 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindiKecha, 17:4920 ming xonadonga yetgulik tok: Bo‘stonliqda yangi shamol stansiyasi ish boshladi20 ming xonadonga yetgulik tok: Bo‘stonliqda yangi shamol stansiyasi ish boshladiKecha, 15:07Raqamli so‘m muomalaga chiqariladimi? Markaziy bank raisi muhim qadamni e’lon qildiRaqamli so‘m muomalaga chiqariladimi? Markaziy bank raisi muhim qadamni e’lon qildiKecha, 14:5825 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda25 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqdaKecha, 10:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Chegaralar yopildi: O‘zbekiston va Pokiston Afg‘onistonni chetlab o‘tadigan yo‘lni tanladi
Chegaralar yopildi: O‘zbekiston va Pokiston Afg‘onistonni chetlab o‘tadigan yo‘lni tanladi
4 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
4 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
10 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
10 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
25 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
18 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
18 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda