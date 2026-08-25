Eron telekanali Donald Trampning 20 yoshli o‘g‘li Barron Trampni nishonga oldi

·48·Dunyo
Eron telekanali Donald Trampning 20 yoshli o‘g‘li Barron Trampni nishonga oldi

AQSH Maxfiy xizmati Eron davlat telekanalida namoyish etilgan, ehtimol, prezident Donald Trampning 20 yoshli kenja o‘g‘li Barron Trampga tahdidlarni o‘z ichiga olgan videolavha yuzasidan tekshiruv boshladi. Bu haqda Nur.kz xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, fevral oyida Eron bilan AQSH va Isroil o‘rtasidagi urush boshlanganidan keyin Eronning marhum oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomanaiy va uning oila a’zolari o‘ldirilgan. Shundan so‘ng radikal qarashlarga ega Eron OAVlari prezident Tramp va uning oila a’zolariga tahdid mazmunidagi materiallarni bir necha bor tarqatgan.

Birinchi xonim Melaniya Trampga nisbatan bunday tahdidlar avval ham bildirilgan. Biroq bu safar prezidentning kenja o‘g‘li Barron Tramp ommaviy ravishda tahdid obyektiga aylangani aytilmoqda.

AQSH Maxfiy xizmati vakili Neyt Xerring videolavha haqida xabarlari borligini tasdiqladi. «Maxfiy xizmat ushbu videoyazuvdan xabardor va qo‘riqlovimizdagi shaxslarga tahdid sifatida qabul qilinishi mumkin bo‘lgan barcha holatlarni tekshirmoqda», — dedi u.

Shu bilan birga, Xerring operativ xavfsizlik nuqtayi nazaridan prezident va uning oilasi muhofazasi bilan bog‘liq razvedka ma’lumotlarini muhokama qilmasliklarini ta’kidladi.

Jiddiy nigoh bilan qarab turgan yosh yigitning yaqin tasviri.

“Channel 3” telekanalida namoyish etilgan uch daqiqalik videolavhada zo‘ravonlikka chaqiriqlar, shuningdek, AQSH prezidentining o‘g‘li tez-tez bo‘lib turadigani ma’lum bo‘lgan joylarning sahnalashtirilgan tasvirlari aks ettirilgan.

Videoning yakunida esa diktor odamlar «10 million dollarlik mukofotni qo‘lga kiritishni intiqlik bilan kutayotgani» haqida bayonot bergan. Hozircha AQSH Maxfiy xizmati videodagi tahdidning qay darajada real ekanini aniqlamoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fransiyada cho‘chqa ovoziga taqlid qilish chempionati o‘tkazildiFransiyada cho‘chqa ovoziga taqlid qilish chempionati o‘tkazildiBugun, 16:47Singapur har bir tug‘ilgan bola uchun 55 ming dollar ajratadiSingapur har bir tug‘ilgan bola uchun 55 ming dollar ajratadiBugun, 16:38Zelenskiydan kutilmagan burilish: Yangi tinchlik reja va bufer zona taklif etmoqda!Zelenskiydan kutilmagan burilish: Yangi tinchlik reja va bufer zona taklif etmoqda!Bugun, 16:10Xitoyda Mercedes-Benz avtomobili birinchi qavat chetida osilib qoldiXitoyda Mercedes-Benz avtomobili birinchi qavat chetida osilib qoldiBugun, 15:57Sobiq eri ayolni 5 kun uyda asirlikda saqladiSobiq eri ayolni 5 kun uyda asirlikda saqladiBugun, 15:36Shvetsiyada yo‘lovchilar avtobusni halokatdan saqlab qoldiShvetsiyada yo‘lovchilar avtobusni halokatdan saqlab qoldiBugun, 15:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi