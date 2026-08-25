Zelenskiydan kutilmagan burilish: Yangi tinchlik reja va bufer zona taklif etmoqda!

·66·Dunyo
Zelenskiydan kutilmagan burilish: Yangi tinchlik reja va bufer zona taklif etmoqda!

Ukrainadagi harbiy mojaroni diplomatik yo‘l bilan to‘xtatish bo‘yicha xalqaro maydonda yangi harakatlar boshlandi. Buyuk Britaniyaning nufuzli The Times nashri xabar berishicha, Ukraina Prezidenti Vladimir Zelenskiy AQSH Prezidenti Donald Tramp ma’muriyati va Yevropa davlatlari bilan hamkorlikda urushni to‘xtatishga qaratilgan yangi tinchlik rejasi varianti ishlab chiqilayotganini ma’lum qildi.

Kiyev tomoni Moskvaning harbiy harakatlarni davom ettirish borasidagi qat’iy bayonotlariga qaramasdan, ushbu strategik hujjat ustidagi ishlar to‘xtamaganini bildirmoqda.

Yangi tinchlik rejasi nimalarni nazarda tutadi?

Ishlab chiqilayotgan hujjatning asosiy shartlari frontdagi keskinlikni kamaytirishga qaratilgan:

  • O‘t ochishni to‘xtatish: Barcha turdagi qurollardan hujumlarni to‘liq va bir vaqtda to‘xtatish;

  • Qo‘shinlarni ortga tortish: Rossiya va Ukraina qurolli bo‘linmalarini hozirgi to‘qnashuv chizig‘idan belgilangan masofaga uzoqlashtirish;

  • Bufer zonasi: Ikki tomon o‘rtasida to‘g‘ridan to‘g‘ri harbiy to‘qnashuvlarning oldini oluvchi maxsus xavfsizlik hududini shakllantirish.

Vladimir Zelenskiy hujjat hali yakuniy ko‘rinishga ega emasligini va Vashingtonning yangi takliflari kutilayotganini ta’kidladi:

«Bizga ma’lum bo‘lishicha, Amerika tomonidan yana bir nechta g‘oyalar mavjud. Ular o‘z takliflarini taqdim etish uchun qulay fursat kutishmoqda. Biz ushbu tashabbuslarni kutyapmiz», — dedi Ukraina rahbari.

Vatikan missiyasi va Moskvadagi uchrashuv

Diplomatik harakatlar nafaqat Kiyev va Vashington, balki Vatikan tomonidan ham faollashgan:

  • Diplomatik tashrif: Rossiyaga Vatikanning maxsus diplomati Pol Richard Gallaxer tashrif buyurdi;

  • Lavrov bilan muzokaralar: 26 avgust kuni Vatikan elchisining Rossiya Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan rasmiy uchrashuvi bo‘lib o‘tishi rejalashtirilgan. Unda tomonlarga tinchlikka erishish bo‘yicha yangi takliflar paketi taqdim etilishi kutilmoqda.

Shunga qaramay, The Times nashri Moskva bunga qadar G‘arb va Kiyev tomonidan bildirilgan shunga o‘xshash tashabbuslarni bir necha bor rad etganini eslatib o‘tgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fransiyada cho‘chqa ovoziga taqlid qilish chempionati o‘tkazildiFransiyada cho‘chqa ovoziga taqlid qilish chempionati o‘tkazildiBugun, 16:47Singapur har bir tug‘ilgan bola uchun 55 ming dollar ajratadiSingapur har bir tug‘ilgan bola uchun 55 ming dollar ajratadiBugun, 16:38Eron telekanali Donald Trampning 20 yoshli o‘g‘li Barron Trampni nishonga oldiEron telekanali Donald Trampning 20 yoshli o‘g‘li Barron Trampni nishonga oldiBugun, 16:26Xitoyda Mercedes-Benz avtomobili birinchi qavat chetida osilib qoldiXitoyda Mercedes-Benz avtomobili birinchi qavat chetida osilib qoldiBugun, 15:57Sobiq eri ayolni 5 kun uyda asirlikda saqladiSobiq eri ayolni 5 kun uyda asirlikda saqladiBugun, 15:36Shvetsiyada yo‘lovchilar avtobusni halokatdan saqlab qoldiShvetsiyada yo‘lovchilar avtobusni halokatdan saqlab qoldiBugun, 15:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi