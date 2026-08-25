Zelenskiydan kutilmagan burilish: Yangi tinchlik reja va bufer zona taklif etmoqda!
Ukrainadagi harbiy mojaroni diplomatik yo‘l bilan to‘xtatish bo‘yicha xalqaro maydonda yangi harakatlar boshlandi. Buyuk Britaniyaning nufuzli The Times nashri xabar berishicha, Ukraina Prezidenti Vladimir Zelenskiy AQSH Prezidenti Donald Tramp ma’muriyati va Yevropa davlatlari bilan hamkorlikda urushni to‘xtatishga qaratilgan yangi tinchlik rejasi varianti ishlab chiqilayotganini ma’lum qildi.
Kiyev tomoni Moskvaning harbiy harakatlarni davom ettirish borasidagi qat’iy bayonotlariga qaramasdan, ushbu strategik hujjat ustidagi ishlar to‘xtamaganini bildirmoqda.
Yangi tinchlik rejasi nimalarni nazarda tutadi?
Ishlab chiqilayotgan hujjatning asosiy shartlari frontdagi keskinlikni kamaytirishga qaratilgan:
O‘t ochishni to‘xtatish: Barcha turdagi qurollardan hujumlarni to‘liq va bir vaqtda to‘xtatish;
Qo‘shinlarni ortga tortish: Rossiya va Ukraina qurolli bo‘linmalarini hozirgi to‘qnashuv chizig‘idan belgilangan masofaga uzoqlashtirish;
Bufer zonasi: Ikki tomon o‘rtasida to‘g‘ridan to‘g‘ri harbiy to‘qnashuvlarning oldini oluvchi maxsus xavfsizlik hududini shakllantirish.
Vladimir Zelenskiy hujjat hali yakuniy ko‘rinishga ega emasligini va Vashingtonning yangi takliflari kutilayotganini ta’kidladi:
«Bizga ma’lum bo‘lishicha, Amerika tomonidan yana bir nechta g‘oyalar mavjud. Ular o‘z takliflarini taqdim etish uchun qulay fursat kutishmoqda. Biz ushbu tashabbuslarni kutyapmiz», — dedi Ukraina rahbari.
Vatikan missiyasi va Moskvadagi uchrashuv
Diplomatik harakatlar nafaqat Kiyev va Vashington, balki Vatikan tomonidan ham faollashgan:
Diplomatik tashrif: Rossiyaga Vatikanning maxsus diplomati Pol Richard Gallaxer tashrif buyurdi;
Lavrov bilan muzokaralar: 26 avgust kuni Vatikan elchisining Rossiya Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan rasmiy uchrashuvi bo‘lib o‘tishi rejalashtirilgan. Unda tomonlarga tinchlikka erishish bo‘yicha yangi takliflar paketi taqdim etilishi kutilmoqda.
Shunga qaramay, The Times nashri Moskva bunga qadar G‘arb va Kiyev tomonidan bildirilgan shunga o‘xshash tashabbuslarni bir necha bor rad etganini eslatib o‘tgan.
…