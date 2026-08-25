Roskosmos rahbari Oy insoniyat uchun zaxira uyga aylanishi mumkinligini aytdi

·15·Texno
Roskosmos rahbari Oy insoniyat uchun zaxira uyga aylanishi mumkinligini aytdi

Insoniyat kelajakda Oyni oʻzlashtirishi va undan soʻng Marsni kolonizatsiya qilishga kirishishi ehtimoli yuqori, deb hisoblaydi Roskosmos rahbari Dmitriy Bakanov. Uning fikricha, hozirgi avlod insonlarning uzoq vaqt davomida boʻlishi uchun zarur boʻlgan doimiy infratuzilmani yaratgan holda ilk oylik missiyalarning guvohi boʻlishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

«Yunashev LIVE» Telegram-kanaliga bergan intervyusida Bakanov Oyni nafaqat ilmiy obyekt, balki Yerda yuzaga kelishi mumkin boʻlgan miqyosdagi tabiiy yoki texnogen falokatlar holatida insoniyat uchun potentsial zaxira makon sifatida ham koʻrib chiqishini bildirdi. U bunday ssenariy uchun sariqdan tashqarida insonning avtonom tarzda yashay olish imkoniyati zarurligini ta'kidladi.

Oy va Marsni oʻzlashtirish bosqichlari

«Kim biladi, Yerda nima boʻladi? Qanday texnogen va tabiiy falokatlar boʻladi? Har doim insoniyat «koʻchib oʻtishi» mumkin boʻlgan zaxira variant boʻlishi kerak. Va buni kosmosdan boshqa iloji yoʻq. Birinchi bosqich – bu Oy», – deya qayd etdi Dmitriy Bakanov.

ixbt.com ma'lumotiga koʻra, birinchi bosqich Oydagi hayotni ta'minlash texnologiyalarini oʻzlashtirish boʻlishi kerak. Xususan, mutaxassislar odamlarni Yerning doimiy koʻmagisiz uzoq vaqt davomida havo, suv, energiya va boshqa resurslar bilan ta'minlashni oʻrganishlari lozim. Keyinchalik bu yanada avtonom yopiq ekologik tizimlarni yaratishga olib kelishi mumkin.

Rossiya kelajakdagi oylik infratuzilmaga bogʻliq loyihalarda allaqachon ishtirok etmoqda. 2025-yilning may oyida Roskosmos va Xitoy milliy kosmik ma'muriyati Xalqaro ilmiy oy stansiyasi uchun elektr stansiyasini qurish boʻyicha hamkorlik memorandumini imzolagan edi.

Kosmik infratuzilma va kelajak istiqbollari

Oy ortidan kosmosni oʻzlashtirishning navbatdagi yirik yoʻnalishi sifatida Mars koʻrsatilmoqda. Shu bilan birga, Roskosmos rahbari hozirgi texnologik daraja boshqa osmon jismlarini toʻlaqonli kolonizatsiya qilishga hali imkon bermasligini tan oladi. Uning baholashicha, kosmik texnologiyalarning rivojlanishi oxir-oqibat bunday loyihalarni amalga oshirish imkonini berishi kerak.

Suhbat davomida Roskosmos rahbari Fransuz Gvianasidagi Kuru kosmodromida «Soyuz» rusumli raketalar uchun moʻljallangan the start kompleksining demontaj qilinishiga ham izoh berdi. Bakanov inshootni demontaj qilish qarorini gʻalati deb atab, kompleks oʻnlab muvaffaqiyatli parvozlarni ta'minlagani va ishlaydigan infratuzilma obyekti boʻlganini eslatib oʻtdi.

Biroq, uning soʻzlariga koʻra, Kuru ekspluatatsiyasining toʻxtatilishi Rossiyani «Soyuz» raketalarini uchirish imkoniyatidan mahrum qilmaydi. Ushbu oilaga mansub raketalar Bayqoʻnur, Plesetsk va Vostochniy kabi uchta kosmodromdan parvoz qilishda davom etmoqda, shuning uchun mamlakat mavjud ishga tushirish infratuzilmasiga tayanishni davom ettiradi.

RoskosmosOyMarsKosmosTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyada «Voronej» raketasi uchun yangi NK-3 dvigateli yaratildiRossiyada «Voronej» raketasi uchun yangi NK-3 dvigateli yaratildiBugun, 16:55Samsung Galaxy S25 Ultra flagmaniga Virtual Reflector funksiyasi qoʻshiladiSamsung Galaxy S25 Ultra flagmaniga Virtual Reflector funksiyasi qoʻshiladiBugun, 13:26Huawei Pura X View smartfoni 7-sentabr kuni sotuvga chiqadiHuawei Pura X View smartfoni 7-sentabr kuni sotuvga chiqadiBugun, 12:26Jahon okeani suvi soʻnggi 47 yildagi eng yuqori haroratga yetdiJahon okeani suvi soʻnggi 47 yildagi eng yuqori haroratga yetdiBugun, 11:53Samsung Galaxy S27 Ultra dizaynda tub oʻzgarishlarga uchraydiSamsung Galaxy S27 Ultra dizaynda tub oʻzgarishlarga uchraydiBugun, 11:27Xitoyda ot o‘rnini bosishi mumkin bo‘lgan robot yaratildiXitoyda ot o‘rnini bosishi mumkin bo‘lgan robot yaratildiKecha, 21:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi