Roskosmos rahbari Oy insoniyat uchun zaxira uyga aylanishi mumkinligini aytdi
Insoniyat kelajakda Oyni oʻzlashtirishi va undan soʻng Marsni kolonizatsiya qilishga kirishishi ehtimoli yuqori, deb hisoblaydi Roskosmos rahbari Dmitriy Bakanov. Uning fikricha, hozirgi avlod insonlarning uzoq vaqt davomida boʻlishi uchun zarur boʻlgan doimiy infratuzilmani yaratgan holda ilk oylik missiyalarning guvohi boʻlishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
«Yunashev LIVE» Telegram-kanaliga bergan intervyusida Bakanov Oyni nafaqat ilmiy obyekt, balki Yerda yuzaga kelishi mumkin boʻlgan miqyosdagi tabiiy yoki texnogen falokatlar holatida insoniyat uchun potentsial zaxira makon sifatida ham koʻrib chiqishini bildirdi. U bunday ssenariy uchun sariqdan tashqarida insonning avtonom tarzda yashay olish imkoniyati zarurligini ta'kidladi.
Oy va Marsni oʻzlashtirish bosqichlari«Kim biladi, Yerda nima boʻladi? Qanday texnogen va tabiiy falokatlar boʻladi? Har doim insoniyat «koʻchib oʻtishi» mumkin boʻlgan zaxira variant boʻlishi kerak. Va buni kosmosdan boshqa iloji yoʻq. Birinchi bosqich – bu Oy», – deya qayd etdi Dmitriy Bakanov.
ixbt.com ma'lumotiga koʻra, birinchi bosqich Oydagi hayotni ta'minlash texnologiyalarini oʻzlashtirish boʻlishi kerak. Xususan, mutaxassislar odamlarni Yerning doimiy koʻmagisiz uzoq vaqt davomida havo, suv, energiya va boshqa resurslar bilan ta'minlashni oʻrganishlari lozim. Keyinchalik bu yanada avtonom yopiq ekologik tizimlarni yaratishga olib kelishi mumkin.
Rossiya kelajakdagi oylik infratuzilmaga bogʻliq loyihalarda allaqachon ishtirok etmoqda. 2025-yilning may oyida Roskosmos va Xitoy milliy kosmik ma'muriyati Xalqaro ilmiy oy stansiyasi uchun elektr stansiyasini qurish boʻyicha hamkorlik memorandumini imzolagan edi.
Kosmik infratuzilma va kelajak istiqbollariOy ortidan kosmosni oʻzlashtirishning navbatdagi yirik yoʻnalishi sifatida Mars koʻrsatilmoqda. Shu bilan birga, Roskosmos rahbari hozirgi texnologik daraja boshqa osmon jismlarini toʻlaqonli kolonizatsiya qilishga hali imkon bermasligini tan oladi. Uning baholashicha, kosmik texnologiyalarning rivojlanishi oxir-oqibat bunday loyihalarni amalga oshirish imkonini berishi kerak.
Suhbat davomida Roskosmos rahbari Fransuz Gvianasidagi Kuru kosmodromida «Soyuz» rusumli raketalar uchun moʻljallangan the start kompleksining demontaj qilinishiga ham izoh berdi. Bakanov inshootni demontaj qilish qarorini gʻalati deb atab, kompleks oʻnlab muvaffaqiyatli parvozlarni ta'minlagani va ishlaydigan infratuzilma obyekti boʻlganini eslatib oʻtdi.
Biroq, uning soʻzlariga koʻra, Kuru ekspluatatsiyasining toʻxtatilishi Rossiyani «Soyuz» raketalarini uchirish imkoniyatidan mahrum qilmaydi. Ushbu oilaga mansub raketalar Bayqoʻnur, Plesetsk va Vostochniy kabi uchta kosmodromdan parvoz qilishda davom etmoqda, shuning uchun mamlakat mavjud ishga tushirish infratuzilmasiga tayanishni davom ettiradi.
…