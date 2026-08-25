«Manchester Siti»dan «Tottenxem»ga: Savino uchun 85 million funt to‘lov!

·21·Sport
«Manchester Siti»dan «Tottenxem»ga: Savino uchun 85 million funt to‘lov!

Angliya futbolida katta shov-shuvga sabab bo‘lgan navbatdagi transfer amalga oshdi. «Manchester Siti» yarim hujumchisi Savino faoliyatini endi Londonning «Tottenxem» klubida davom ettiradi.

Transferning umumiy qiymati bonuslar bilan birga 85 million funtga yetishi mumkin. Ammo bu kelishuvning eng qiziqarli tomoni — Savino «Manchester Siti»da atigi ikki mavsumdan so‘ng jamoasini almashtirdi.

1. Savino uchun qancha mablag‘ to‘landi?

Ma’lumotlarga ko‘ra, «Tottenxem» braziliyalik futbolchi uchun 75 million funt to‘laydi.

Shartnomada yana 10 million funtgacha bo‘lgan bonuslar ham ko‘zda tutilgan.

To‘lov turi

Miqdori

Asosiy transfer qiymati

75 mln funt

Bonuslar

10 mln funt

Umumiy ehtimoliy qiymat

85 mln funt

Shu tariqa, kelishuv qo‘shimcha shartlar bajarilgan taqdirda 85 million funtlik transferga aylanishi mumkin.

2. Savino «Manchester Siti»da qanday o‘yin ko‘rsatdi?

Savino 2024 yil yozidan beri «Manchester Siti» sharafini himoya qilib kelayotgan edi.

U «shaharliklar» safida jami 84 ta uchrashuv o‘tkazdi. Bu o‘yinlarda braziliyalik yarim hujumchi:

  • 7 ta gol urdi;

  • 13 ta golli uzatmani amalga oshirdi;

  • jami 20 ta golli harakatda ishtirok etdi.

Savino «Manchester Siti»dagi qisqa faoliyati davomida 84 ta o‘yinda maydonga tushib, 20 ta golli harakat qayd etdi.

3. Nega bu transfer e’tibor markazida?

Savinoning «Tottenxem»ga o‘tishi Premer-ligadagi oddiy transferlardan biri emas. Bir chempionatning ikki yirik klubi o‘rtasidagi bunday qimmatbaho kelishuv yangi mavsumdagi kuchlar nisbatiga ham ta’sir qilishi mumkin.

«Tottenxem» katta mablag‘ evaziga hujum chizig‘ini kuchaytirmoqda. Savino esa yangi jamoada ko‘proq mas’uliyat va muhim rol olishi kutilmoqda.

4. Endi Savinoni qanday sinovlar kutmoqda?

«Manchester Siti»da kuchli raqobat sharoitida to‘p tepgan futbolchi uchun «Tottenxem»da yangi imkoniyat ochilmoqda.

Endi eng katta savol — Savino uchun sarflangan 75 million funt o‘zini oqlaydimi?

Braziliyalik futbolchi «Manchester Siti»dagi 84 uchrashuvlik tajribasini London klubida yanada yuqori bosqichga olib chiqishga harakat qiladi. Agar bonuslar ham ishga tushsa, bu transferning qiymati 85 million funtga yetadi.

Shu tariqa, Savinoning «Siti»dagi sahifasi yopildi. Endi uning «Tottenxem»dagi yangi sinovi boshlanmoqda — va 85 million funtlik kelishuvga arzish-arzimasligi maydonda hal bo‘ladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Milan Jek Grilish transferi boʻyicha Manchester Siti ga murojaat qildiMilan Jek Grilish transferi boʻyicha Manchester Siti ga murojaat qildiBugun, 16:55Erling Xolandning Manchester Sitidan ketishi muqarrarErling Xolandning Manchester Sitidan ketishi muqarrarBugun, 16:50«Kattaqo‘rg‘on»da iste’fo: Rossiyalik bosh murabbiy natija sabab haydaldi!«Kattaqo‘rg‘on»da iste’fo: Rossiyalik bosh murabbiy natija sabab haydaldi!Bugun, 14:30Mark Kukurelya «Real»ga ko‘chib o‘tganidan so‘ng ilk bayonotini berdi...Mark Kukurelya «Real»ga ko‘chib o‘tganidan so‘ng ilk bayonotini berdi...Bugun, 14:21Braziliyadan yangi yulduz: «Manchester Siti» uni 40 mln yevroga sotib olmoqdaBraziliyadan yangi yulduz: «Manchester Siti» uni 40 mln yevroga sotib olmoqdaBugun, 14:06Husanov—Gexi tandemi va Mareskaning «bomba» taktikasi: «Siti»da katta o‘zgarishlarHusanov—Gexi tandemi va Mareskaning «bomba» taktikasi: «Siti»da katta o‘zgarishlarBugun, 13:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Krishtianu Ronaldu Xarri Keyn uchun ogohlantirishga aylandi
Krishtianu Ronaldu Xarri Keyn uchun ogohlantirishga aylandi