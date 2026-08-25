«Manchester Siti»dan «Tottenxem»ga: Savino uchun 85 million funt to‘lov!
Angliya futbolida katta shov-shuvga sabab bo‘lgan navbatdagi transfer amalga oshdi. «Manchester Siti» yarim hujumchisi Savino faoliyatini endi Londonning «Tottenxem» klubida davom ettiradi.
Transferning umumiy qiymati bonuslar bilan birga 85 million funtga yetishi mumkin. Ammo bu kelishuvning eng qiziqarli tomoni — Savino «Manchester Siti»da atigi ikki mavsumdan so‘ng jamoasini almashtirdi.
1. Savino uchun qancha mablag‘ to‘landi?
Ma’lumotlarga ko‘ra, «Tottenxem» braziliyalik futbolchi uchun 75 million funt to‘laydi.
Shartnomada yana 10 million funtgacha bo‘lgan bonuslar ham ko‘zda tutilgan.
To‘lov turi
Miqdori
Asosiy transfer qiymati
75 mln funt
Bonuslar
10 mln funt
Umumiy ehtimoliy qiymat
85 mln funt
Shu tariqa, kelishuv qo‘shimcha shartlar bajarilgan taqdirda 85 million funtlik transferga aylanishi mumkin.
2. Savino «Manchester Siti»da qanday o‘yin ko‘rsatdi?
Savino 2024 yil yozidan beri «Manchester Siti» sharafini himoya qilib kelayotgan edi.
U «shaharliklar» safida jami 84 ta uchrashuv o‘tkazdi. Bu o‘yinlarda braziliyalik yarim hujumchi:
7 ta gol urdi;
13 ta golli uzatmani amalga oshirdi;
jami 20 ta golli harakatda ishtirok etdi.
Savino «Manchester Siti»dagi qisqa faoliyati davomida 84 ta o‘yinda maydonga tushib, 20 ta golli harakat qayd etdi.
3. Nega bu transfer e’tibor markazida?
Savinoning «Tottenxem»ga o‘tishi Premer-ligadagi oddiy transferlardan biri emas. Bir chempionatning ikki yirik klubi o‘rtasidagi bunday qimmatbaho kelishuv yangi mavsumdagi kuchlar nisbatiga ham ta’sir qilishi mumkin.
«Tottenxem» katta mablag‘ evaziga hujum chizig‘ini kuchaytirmoqda. Savino esa yangi jamoada ko‘proq mas’uliyat va muhim rol olishi kutilmoqda.
4. Endi Savinoni qanday sinovlar kutmoqda?
«Manchester Siti»da kuchli raqobat sharoitida to‘p tepgan futbolchi uchun «Tottenxem»da yangi imkoniyat ochilmoqda.
Endi eng katta savol — Savino uchun sarflangan 75 million funt o‘zini oqlaydimi?
Braziliyalik futbolchi «Manchester Siti»dagi 84 uchrashuvlik tajribasini London klubida yanada yuqori bosqichga olib chiqishga harakat qiladi. Agar bonuslar ham ishga tushsa, bu transferning qiymati 85 million funtga yetadi.
Shu tariqa, Savinoning «Siti»dagi sahifasi yopildi. Endi uning «Tottenxem»dagi yangi sinovi boshlanmoqda — va 85 million funtlik kelishuvga arzish-arzimasligi maydonda hal bo‘ladi.
…