Braziliyadan yangi yulduz: «Manchester Siti» uni 40 mln yevroga sotib olmoqda

·23·Sport
Braziliyadan yangi yulduz: «Manchester Siti» uni 40 mln yevroga sotib olmoqda

Angliya Premer-ligasi grandi «Manchester Siti» yozgi transfer bozoridagi faolligini davom ettirmoqda. Buyuk Britaniyaning nufuzli The Athletic nashri tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, «shaharliklar» Braziliyaning «Palmeyras» klubi hujumchisi Allan Eliasni sotib olish bo‘yicha so‘nggi muzokaralarni olib bormoqda.

22 yoshli istiqbolli futbolchi yaqin kunlarda Manchesterga yetib kelishi va tibbiy ko‘rikdan so‘ng rasmiy shartnomaga qo‘l qo‘yishi kutilmoqda.

40 million yevro va shartnoma tafsilotlari

Iqtidorli braziliyalik forvard transferi bo‘yicha quyidagi shartlar kelishilmoqda:

  • Moliyaviy qiymat: «Manchester Siti» futbolchi uchun bonuslar bilan birgalikda jami 40 million yevro atrofida mablag‘ sarflaydi;

  • Shartnoma shartlari: Hozirda klub va futbolchi agenti o‘rtasida shartnoma muddati va shaxsiy bandlar bo‘yicha yakuniy detallar aniqlashtirilmoqda;

  • Kelishuv bosqichi: Tomonlar o‘rtasidagi kelishuv yaqin soatlarda rasman yakunlanishi rejalashtirilgan.

Enso Mareska davri: Mavsum starti va hujumdagi yangilanish

Yozgi tanaffusda «Manchester Siti» bosh murabbiyligiga tayinlangan italiyalik mutaxassis Enso Mareska yangilangan tarkib bilan mavsumni muvaffaqiyatli boshladi:

  • 1-turdagi irodali g‘alaba: Premer-liganing ochilish bahsida «shaharliklar» safarda «Bornmut» ustidan 2:1 hisobida irodali g‘alabani rasmiylashtirdi;

  • Keyingi sinov: 2-turda Mareska shogirdlari Londonning «Kristal Pelas» jamoasiga qarshi maydonga tushadi;

  • Taktik ehtiyoj: Murabbiylar shtabi Allan Elias orqali jamoaning oldingi chizig‘idagi tezlik, dribling va raqobatni sezilarli darajada oshirishni maqsad qilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Kattaqo‘rg‘on»da iste’fo: Rossiyalik bosh murabbiy natija sabab haydaldi!«Kattaqo‘rg‘on»da iste’fo: Rossiyalik bosh murabbiy natija sabab haydaldi!Bugun, 14:30Mark Kukurelya «Real»ga ko‘chib o‘tganidan so‘ng ilk bayonotini berdi...Mark Kukurelya «Real»ga ko‘chib o‘tganidan so‘ng ilk bayonotini berdi...Bugun, 14:21Husanov—Gexi tandemi va Mareskaning «bomba» taktikasi: «Siti»da katta o‘zgarishlarHusanov—Gexi tandemi va Mareskaning «bomba» taktikasi: «Siti»da katta o‘zgarishlarBugun, 13:31Dunyoda yagona: O‘zbekiston Superligasi sayyoramizdagi eng noyob chempionat deb topildi!Dunyoda yagona: O‘zbekiston Superligasi sayyoramizdagi eng noyob chempionat deb topildi!Bugun, 13:17«Oyoq harakati»: Britaniya nashri O‘zbekiston boksining dunyoni zabt etish sirini ochdi!«Oyoq harakati»: Britaniya nashri O‘zbekiston boksining dunyoni zabt etish sirini ochdi!Bugun, 13:09100% yakkakurashlar: Husanov «Man Siti» safida chinakam benefis ko‘rsatdi!100% yakkakurashlar: Husanov «Man Siti» safida chinakam benefis ko‘rsatdi!Bugun, 13:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Krishtianu Ronaldu Xarri Keyn uchun ogohlantirishga aylandi
Krishtianu Ronaldu Xarri Keyn uchun ogohlantirishga aylandi