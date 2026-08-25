Braziliyadan yangi yulduz: «Manchester Siti» uni 40 mln yevroga sotib olmoqda
Angliya Premer-ligasi grandi «Manchester Siti» yozgi transfer bozoridagi faolligini davom ettirmoqda. Buyuk Britaniyaning nufuzli The Athletic nashri tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, «shaharliklar» Braziliyaning «Palmeyras» klubi hujumchisi Allan Eliasni sotib olish bo‘yicha so‘nggi muzokaralarni olib bormoqda.
22 yoshli istiqbolli futbolchi yaqin kunlarda Manchesterga yetib kelishi va tibbiy ko‘rikdan so‘ng rasmiy shartnomaga qo‘l qo‘yishi kutilmoqda.
40 million yevro va shartnoma tafsilotlari
Iqtidorli braziliyalik forvard transferi bo‘yicha quyidagi shartlar kelishilmoqda:
Moliyaviy qiymat: «Manchester Siti» futbolchi uchun bonuslar bilan birgalikda jami 40 million yevro atrofida mablag‘ sarflaydi;
Shartnoma shartlari: Hozirda klub va futbolchi agenti o‘rtasida shartnoma muddati va shaxsiy bandlar bo‘yicha yakuniy detallar aniqlashtirilmoqda;
Kelishuv bosqichi: Tomonlar o‘rtasidagi kelishuv yaqin soatlarda rasman yakunlanishi rejalashtirilgan.
Enso Mareska davri: Mavsum starti va hujumdagi yangilanish
Yozgi tanaffusda «Manchester Siti» bosh murabbiyligiga tayinlangan italiyalik mutaxassis Enso Mareska yangilangan tarkib bilan mavsumni muvaffaqiyatli boshladi:
1-turdagi irodali g‘alaba: Premer-liganing ochilish bahsida «shaharliklar» safarda «Bornmut» ustidan 2:1 hisobida irodali g‘alabani rasmiylashtirdi;
Keyingi sinov: 2-turda Mareska shogirdlari Londonning «Kristal Pelas» jamoasiga qarshi maydonga tushadi;
Taktik ehtiyoj: Murabbiylar shtabi Allan Elias orqali jamoaning oldingi chizig‘idagi tezlik, dribling va raqobatni sezilarli darajada oshirishni maqsad qilgan.
…