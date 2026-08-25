«Kattaqo‘rg‘on»da iste’fo: Rossiyalik bosh murabbiy natija sabab haydaldi!

·31·Sport
«Kattaqo‘rg‘on»da iste’fo: Rossiyalik bosh murabbiy natija sabab haydaldi!

O‘zbekiston Pro-ligasida yuqori o‘rinlar va Superliga yo‘llanmasi uchun kurashayotgan «Kattaqo‘rg‘on» jamoasida kutilmagan murabbiy o‘zgarishi ro‘y bermoqda. Eurasia Football tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, klub rahbariyati ketma-ket qayd etilgan ikkita mag‘lubiyatdan so‘ng 56 yoshli rossiyalik bosh murabbiy Yuriy Utkulbayev bilan xayrlashishga qaror qildi.

Hozirda tomonlar amaldagi mehnat shartnomasini muddatidan oldin bekor qilish va kompensatsiya miqdorini kelishish bo‘yicha yakuniy muzokaralarni olib bormoqda. Mutaxassis allaqachon jamoadan chetlashgan va mashg‘ulotlarni boshqarmayapti.

Iste’foga nima sabab bo‘ldi?

Klub rahbariyatining keskin qaroriga so‘nggi turlardagi salbiy natijalar va ko‘rsatilgan o‘yin sifati sabab bo‘ldi:

  • «Sho‘rtan»dan uchralgan mag‘lubiyat: 15 avgust kuni «Kattaqo‘rg‘on» safarda to‘g‘ridan to‘g‘ri asosiy raqobatchilaridan biri hisoblangan «Sho‘rtan»ga 85-daqiqada o‘tkazib yuborilgan gol tufayli 0:1 hisobida imkoniyatni boy berdi;

  • O‘z maydonidagi muvaffaqiyatsizlik: 21 avgustda jamoa o‘z muxlislari qarshisida «G‘azalkent»ga 2:4 hisobida yutqazdi;

  • O‘yin uslubidan norozilik: Klub rahbariyati Utkulbayevdan hujumkor va ishonchli futbol kutgan edi. Biroq ochiq o‘yin ko‘rsatishga urinish himoyadagi parokandalikka va o‘z darvozasidan to‘rtta to‘p olib chiqishga sabab bo‘ldi.

Utkulbayevning «Kattaqo‘rg‘on»dagi statistikasi

Qozonning «Rubin» klubi tizimida ko‘p yillar faoliyat yuritgan mutaxassis may oyi oxirida Yorqin Nazarov o‘rniga tayinlangan edi. Uning boshqaruvidagi 9 ta Pro-liga uchrashuvida quyidagi natijalar qayd etildi:

  • 5 ta g‘alaba, 1 ta durang, 3 ta mag‘lubiyat;

  • Mumkin bo‘lgan 27 ochkodan 16 ochko jamg‘arildi;

  • O‘zbekiston kubogi doirasidagi yagona bahsda esa jamoa «Paxtakor»ga 0:3 hisobida yutqazib, musobaqani tark etgan edi.

Superligaga chiqish imkoniyati va «Orol»ga qarshi hal qiluvchi jang

Murabbiy iste’fosiga qaramay, «Kattaqo‘rg‘on»ning turnir jadvalidagi holati hali ham ancha yuqori:

  • 3-o‘rin: Jamoa 16 ta turdan so‘ng 30 ochko jamg‘arib, 3-pog‘onada bormoqda;

  • Reglament imkoniyatlari: Pro-liga g‘olibi to‘g‘ridan to‘g‘ri Superligaga yo‘l oladi. 2–5-o‘rinlarni egallagan klublar esa o‘zaro pley-off o‘ynab, Superliga vakili bilan o‘tish (stik) bahsida qatnashish huquqiga ega bo‘ladi;

  • Oldindagi katta sinov: Eng qizig‘i, yangi murabbiy tayinlovi arafasida «Kattaqo‘rg‘on»ni mavsumdagi eng og‘ir uchrashuv — chempionat peshqadami, 39 ochkoga ega Nukusning «Orol» klubiga qarshi bahs kutmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mark Kukurelya «Real»ga ko‘chib o‘tganidan so‘ng ilk bayonotini berdi...Mark Kukurelya «Real»ga ko‘chib o‘tganidan so‘ng ilk bayonotini berdi...Bugun, 14:21Braziliyadan yangi yulduz: «Manchester Siti» uni 40 mln yevroga sotib olmoqdaBraziliyadan yangi yulduz: «Manchester Siti» uni 40 mln yevroga sotib olmoqdaBugun, 14:06Husanov—Gexi tandemi va Mareskaning «bomba» taktikasi: «Siti»da katta o‘zgarishlarHusanov—Gexi tandemi va Mareskaning «bomba» taktikasi: «Siti»da katta o‘zgarishlarBugun, 13:31Dunyoda yagona: O‘zbekiston Superligasi sayyoramizdagi eng noyob chempionat deb topildi!Dunyoda yagona: O‘zbekiston Superligasi sayyoramizdagi eng noyob chempionat deb topildi!Bugun, 13:17«Oyoq harakati»: Britaniya nashri O‘zbekiston boksining dunyoni zabt etish sirini ochdi!«Oyoq harakati»: Britaniya nashri O‘zbekiston boksining dunyoni zabt etish sirini ochdi!Bugun, 13:09100% yakkakurashlar: Husanov «Man Siti» safida chinakam benefis ko‘rsatdi!100% yakkakurashlar: Husanov «Man Siti» safida chinakam benefis ko‘rsatdi!Bugun, 13:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Krishtianu Ronaldu Xarri Keyn uchun ogohlantirishga aylandi
Krishtianu Ronaldu Xarri Keyn uchun ogohlantirishga aylandi