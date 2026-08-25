«Kattaqo‘rg‘on»da iste’fo: Rossiyalik bosh murabbiy natija sabab haydaldi!
O‘zbekiston Pro-ligasida yuqori o‘rinlar va Superliga yo‘llanmasi uchun kurashayotgan «Kattaqo‘rg‘on» jamoasida kutilmagan murabbiy o‘zgarishi ro‘y bermoqda. Eurasia Football tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, klub rahbariyati ketma-ket qayd etilgan ikkita mag‘lubiyatdan so‘ng 56 yoshli rossiyalik bosh murabbiy Yuriy Utkulbayev bilan xayrlashishga qaror qildi.
Hozirda tomonlar amaldagi mehnat shartnomasini muddatidan oldin bekor qilish va kompensatsiya miqdorini kelishish bo‘yicha yakuniy muzokaralarni olib bormoqda. Mutaxassis allaqachon jamoadan chetlashgan va mashg‘ulotlarni boshqarmayapti.
Iste’foga nima sabab bo‘ldi?
Klub rahbariyatining keskin qaroriga so‘nggi turlardagi salbiy natijalar va ko‘rsatilgan o‘yin sifati sabab bo‘ldi:
«Sho‘rtan»dan uchralgan mag‘lubiyat: 15 avgust kuni «Kattaqo‘rg‘on» safarda to‘g‘ridan to‘g‘ri asosiy raqobatchilaridan biri hisoblangan «Sho‘rtan»ga 85-daqiqada o‘tkazib yuborilgan gol tufayli 0:1 hisobida imkoniyatni boy berdi;
O‘z maydonidagi muvaffaqiyatsizlik: 21 avgustda jamoa o‘z muxlislari qarshisida «G‘azalkent»ga 2:4 hisobida yutqazdi;
O‘yin uslubidan norozilik: Klub rahbariyati Utkulbayevdan hujumkor va ishonchli futbol kutgan edi. Biroq ochiq o‘yin ko‘rsatishga urinish himoyadagi parokandalikka va o‘z darvozasidan to‘rtta to‘p olib chiqishga sabab bo‘ldi.
Utkulbayevning «Kattaqo‘rg‘on»dagi statistikasi
Qozonning «Rubin» klubi tizimida ko‘p yillar faoliyat yuritgan mutaxassis may oyi oxirida Yorqin Nazarov o‘rniga tayinlangan edi. Uning boshqaruvidagi 9 ta Pro-liga uchrashuvida quyidagi natijalar qayd etildi:
5 ta g‘alaba, 1 ta durang, 3 ta mag‘lubiyat;
Mumkin bo‘lgan 27 ochkodan 16 ochko jamg‘arildi;
O‘zbekiston kubogi doirasidagi yagona bahsda esa jamoa «Paxtakor»ga 0:3 hisobida yutqazib, musobaqani tark etgan edi.
Superligaga chiqish imkoniyati va «Orol»ga qarshi hal qiluvchi jang
Murabbiy iste’fosiga qaramay, «Kattaqo‘rg‘on»ning turnir jadvalidagi holati hali ham ancha yuqori:
3-o‘rin: Jamoa 16 ta turdan so‘ng 30 ochko jamg‘arib, 3-pog‘onada bormoqda;
Reglament imkoniyatlari: Pro-liga g‘olibi to‘g‘ridan to‘g‘ri Superligaga yo‘l oladi. 2–5-o‘rinlarni egallagan klublar esa o‘zaro pley-off o‘ynab, Superliga vakili bilan o‘tish (stik) bahsida qatnashish huquqiga ega bo‘ladi;
Oldindagi katta sinov: Eng qizig‘i, yangi murabbiy tayinlovi arafasida «Kattaqo‘rg‘on»ni mavsumdagi eng og‘ir uchrashuv — chempionat peshqadami, 39 ochkoga ega Nukusning «Orol» klubiga qarshi bahs kutmoqda.
…