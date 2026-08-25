Mark Kukurelya «Real»ga ko‘chib o‘tganidan so‘ng ilk bayonotini berdi...
Ispaniya va Yevropa futbolida yozning eng kutilmagan transferlaridan biri rasman amalga oshdi. Londonning «Chelsi» klubi hamda Ispaniya milliy terma jamoasi himoyachisi Mark Kukurelya Madridning «Real» klubi a’zosiga aylandi. 24 avgust kuni «qirollik klubi» 28 yoshli futbolchini ommaga rasman tanishtirdi.
Madridliklar safiga kelib qo‘shilgan tajribali qanot himoyachisi shartnoma imzolanganidan so‘ng o‘z his-tuyg‘ularini yashirmadi va klub ishqibozlariga samimiy murojaat yo‘lladi.
«Oilam uchun o‘ziga xos kun»: Kukurelyaning ilk so‘zlari
«Qirollik klubi» libosini kiygan ispaniyalik futbolchi o‘z quvonchini quyidagicha ifoda etdi:
«Salom, madridistlar! Men juda baxtiyorman, bu kun men va oilam uchun juda o‘ziga xos. „Santyago Bernabeu“da sizlar bilan uchrashishni sabrsizlik bilan kutyapman. Hala Madrid!», — dedi Kukurelya.
Himoyachi Madrid superklubi safida katta sovrinlar uchun kurashishga tayyor ekanini bildirdi.
«Chelsi»dan Madridga: Chap qanotdagi yangi raqobat
Mark Kukurelyaning transferi «Real Madrid»ning chap qanot mudofaasini kuchaytirish rejasida muhim qadam bo‘ldi:
Londondagi tajriba: Ispaniyalik himoyachi «Chelsi» safida va Ispaniya milliy terma jamoasida xalqaro miqyosdagi eng barqaror qanot vakillaridan biri sifatida o‘zini ko‘rsatdi;
Madriddagi yangi bosqich: «Qirollik klubi» rahbariyati himoya chizig‘idagi ishonchlilik va tezkorlikni oshirish maqsadida aynan Kukurelya variantida to‘xtaldi;
Muxlislar intiqligi: Endilikda madridlik ishqibozlar futbolchining «Santyago Bernabeu»dagi debyut uchrashuvini katta qiziqish bilan kutmoqda.
…