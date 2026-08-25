Mark Kukurelya «Real»ga ko‘chib o‘tganidan so‘ng ilk bayonotini berdi...

·22·Sport
Mark Kukurelya «Real»ga ko‘chib o‘tganidan so‘ng ilk bayonotini berdi...

Ispaniya va Yevropa futbolida yozning eng kutilmagan transferlaridan biri rasman amalga oshdi. Londonning «Chelsi» klubi hamda Ispaniya milliy terma jamoasi himoyachisi Mark Kukurelya Madridning «Real» klubi a’zosiga aylandi. 24 avgust kuni «qirollik klubi» 28 yoshli futbolchini ommaga rasman tanishtirdi.

Madridliklar safiga kelib qo‘shilgan tajribali qanot himoyachisi shartnoma imzolanganidan so‘ng o‘z his-tuyg‘ularini yashirmadi va klub ishqibozlariga samimiy murojaat yo‘lladi.

«Oilam uchun o‘ziga xos kun»: Kukurelyaning ilk so‘zlari

«Qirollik klubi» libosini kiygan ispaniyalik futbolchi o‘z quvonchini quyidagicha ifoda etdi:

«Salom, madridistlar! Men juda baxtiyorman, bu kun men va oilam uchun juda o‘ziga xos. „Santyago Bernabeu“da sizlar bilan uchrashishni sabrsizlik bilan kutyapman. Hala Madrid!», — dedi Kukurelya.

Himoyachi Madrid superklubi safida katta sovrinlar uchun kurashishga tayyor ekanini bildirdi.

«Chelsi»dan Madridga: Chap qanotdagi yangi raqobat

Mark Kukurelyaning transferi «Real Madrid»ning chap qanot mudofaasini kuchaytirish rejasida muhim qadam bo‘ldi:

  • Londondagi tajriba: Ispaniyalik himoyachi «Chelsi» safida va Ispaniya milliy terma jamoasida xalqaro miqyosdagi eng barqaror qanot vakillaridan biri sifatida o‘zini ko‘rsatdi;

  • Madriddagi yangi bosqich: «Qirollik klubi» rahbariyati himoya chizig‘idagi ishonchlilik va tezkorlikni oshirish maqsadida aynan Kukurelya variantida to‘xtaldi;

  • Muxlislar intiqligi: Endilikda madridlik ishqibozlar futbolchining «Santyago Bernabeu»dagi debyut uchrashuvini katta qiziqish bilan kutmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Kattaqo‘rg‘on»da iste’fo: Rossiyalik bosh murabbiy natija sabab haydaldi!«Kattaqo‘rg‘on»da iste’fo: Rossiyalik bosh murabbiy natija sabab haydaldi!Bugun, 14:30Braziliyadan yangi yulduz: «Manchester Siti» uni 40 mln yevroga sotib olmoqdaBraziliyadan yangi yulduz: «Manchester Siti» uni 40 mln yevroga sotib olmoqdaBugun, 14:06Husanov—Gexi tandemi va Mareskaning «bomba» taktikasi: «Siti»da katta o‘zgarishlarHusanov—Gexi tandemi va Mareskaning «bomba» taktikasi: «Siti»da katta o‘zgarishlarBugun, 13:31Dunyoda yagona: O‘zbekiston Superligasi sayyoramizdagi eng noyob chempionat deb topildi!Dunyoda yagona: O‘zbekiston Superligasi sayyoramizdagi eng noyob chempionat deb topildi!Bugun, 13:17«Oyoq harakati»: Britaniya nashri O‘zbekiston boksining dunyoni zabt etish sirini ochdi!«Oyoq harakati»: Britaniya nashri O‘zbekiston boksining dunyoni zabt etish sirini ochdi!Bugun, 13:09100% yakkakurashlar: Husanov «Man Siti» safida chinakam benefis ko‘rsatdi!100% yakkakurashlar: Husanov «Man Siti» safida chinakam benefis ko‘rsatdi!Bugun, 13:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Krishtianu Ronaldu Xarri Keyn uchun ogohlantirishga aylandi
Krishtianu Ronaldu Xarri Keyn uchun ogohlantirishga aylandi