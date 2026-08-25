Xitoyda Mercedes-Benz avtomobili birinchi qavat chetida osilib qoldi
Xitoyning Xebey provinsiyasidagi Xandan shahrida joylashgan savdo markazida Mercedes-Benz namoyish avtomobili bilan bog‘liq noodatiy hodisa sodir bo‘ldi.
23 avgust kuni savdo markazining birinchi qavatida turgan avtomobil kutilmaganda orqaga harakatlanib, eskalator va shisha panjaraga urilib ketgan. Zarba oqibatida panjara oynasi singan, avtomobil esa birinchi qavat chetiga ilinib qolgan. Uning orqa g‘ildiraklaridan biri pastki qavat ustida osilib turgan.
Hodisa aks etgan videolarda avtomobil pastga tushib ketishiga oz qolgani ko‘rinadi. Agar eskalator va panjara uni ushlab qolmaganida, mashina savdo markazining quyi qavatiga qulab tushishi mumkin edi.
Singan shisha va panjara qismlari pastki qavatga tushib, u yerdagi muzqaymoq do‘koniga zarar yetkazgan. Mahalliy OAV xabarlariga ko‘ra, do‘kon xodimlaridan birining oyog‘i jarohatlangan va u qo‘shimcha tibbiy ko‘rikdan o‘tkazilishi kerak bo‘lgan. Do‘kon jihozlarining bir qismi ham shikastlangani sababli savdo faoliyati vaqtincha to‘xtatilgan.
Ayni paytda avtomobil nima sababdan orqaga harakatlangani bo‘yicha rasmiy xulosa berilmagan. Avtomobil Xandan shahridagi avtomobil dileriga tegishli namoyish avtomobili bo‘lgani xabar qilingan. Savdo markazi va tegishli idoralar hodisa sabablarini aniqlash bilan shug‘ullangan.
Savdo markazi ma’muriyati keyinchalik zararlangan panjara ta’mirlangani va majmua odatdagidek ishlayotganini ma’lum qilgan.
…