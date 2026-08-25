Vnukovoga qo‘ngan samolyot siri oshkor bo‘ldi: MRB direktori nima uchun Moskvaga keldi?
25 avgust kuni ertalab Moskvaning «Vnukovo» aeroportiga AQSH Harbiy-havo kuchlarining Boeing C-17 Globemaster III og‘ir harbiy-transport samolyoti qo‘nishi xalqaro geosiyosatda katta rezonans uyg‘otdi. Vashington yaqinidagi Endryus harbiy bazasidan Riga orqali yetib kelgan bort poytaxtga qo‘ngach, Flightradar24 monitoring tizimidan g‘oyib bo‘ldi.
Oradan bir necha soat o‘tib, CBS telekanalining katta muxbiri Jennifer Jeykobs ushbu samolyot bortida AQSH Markaziy razvedka boshqarmasi direktori Jon Retkliff bo‘lgani va u muhim muzokaralar uchun Moskvaga kelganini ochiqladi. Rossiyalik harbiy tahlilchi va muxbir Aleksandr Kos AQSH bosh razvedkachisining bu kutilmagan va sirli tashrifi ortida turgan 5 ta asosiy sababni tahlil qildi.
MRB rahbari nima uchun Moskvada? 5 ta asosiy versiya
Xalqaro ekspertlar va harbiy doiralar tashrif maqsadi bo‘yicha quyidagi ehtimollarni ilgari surmoqda:
1. Mahbuslarni ayirboshlash amaliyoti: MRB rahbarining og‘ir harbiy transport kemasida kelishi tasodif emas. Bir yarim yil avval Mark Fogel va Aleksandr Vinnik almashinuvi chog‘ida ham aynan shunday samolyotdan foydalanilgan;
2. Sammit va «katta uchrashuv»ga tayyorgarlik: Ukraina bo‘yicha maxsus vakillar Stiv Uitkoff va Jared Kushnerning tashriflari bir necha oydan beri kechiktirilayotgan edi. Ularning o‘rniga to‘satdan bosh razvedkachining kelishi oliy darajadagi muzokaralarga zamin tayyorlash bo‘lishi mumkin;
3. Maxsus xizmatlar rahbarlari uchrashuvi: Jon Retkliffning Rossiya Tashqi razvedka xizmati rahbari Sergey Narishkin bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri idoralararo yopiq muloqoti;
4. «Qo‘zg‘atuvchi» muammolarni yechish: Diplomatik mulklar taqdiri, elchixonalar faoliyatini tiklash va to‘g‘ridan to‘g‘ri aviaqatnovlarni qayta yo‘lga qo‘yish masalalarini e’lon qilinmagan formatda muhokama qilish;
5. Og‘zaki maxfiy ogohlantirish (Ultimatum): MRB direktori diplomatik nota tashuvchi oddiy chopar emas. U ochiq aloqa liniyalariga ishonilmagan va eng muhim gapni qarshi tomonning «ko‘ziga qarab» yetkazish lozim bo‘lgan vaziyatlarda uchib keladi.
2021 yilgi Berns tashrifi takrorlanmoqda: Tarixdan saboq
Aleksandr Kos ushbu tashrifni 2021 yilning kuzidagi voqealarga qiyoslamoqda. O‘shanda MRB rahbari Uilyam Berns Moskvaga uchib kelib, Rossiyani Ukraina chegarasidagi qo‘shinlar to‘planishi va keng ko‘lamli harbiy harakatlar ehtimolidan ochiq ogohlantirgan edi. Oradan ko‘p o‘tmay voqealar keskin tus olgandi.
Ayni paytda Moskvada diplomatik faollik eng yuqori cho‘qqiga chiqqan:
Vatikan missiyasi: Vatikan diplomati Pol Richard Gallaxer Rossiya TIV rahbari Sergey Lavrov bilan uchrashib, yangi takliflarni taqdim etdi;
Kiyevning tinchlik rejasi: Vladimir Zelenskiy bufer zona va qo‘shinlarni ortga tortishni nazarda tutuvchi yangi tashabbusni e’lon qildi.
Biroq, The Times ta’kidlaganidek, Moskva bungacha ham ko‘plab shartlarni rad etib kelgan. MRB direktorining Moskvaga sirli parvozi parda ortida juda katta geosiyosiy jarayon kechayotganidan darak bermoqda.
…