Vnukovoga qo‘ngan samolyot siri oshkor bo‘ldi: MRB direktori nima uchun Moskvaga keldi?

·35·Dunyo
Vnukovoga qo‘ngan samolyot siri oshkor bo‘ldi: MRB direktori nima uchun Moskvaga keldi?

25 avgust kuni ertalab Moskvaning «Vnukovo» aeroportiga AQSH Harbiy-havo kuchlarining Boeing C-17 Globemaster III og‘ir harbiy-transport samolyoti qo‘nishi xalqaro geosiyosatda katta rezonans uyg‘otdi. Vashington yaqinidagi Endryus harbiy bazasidan Riga orqali yetib kelgan bort poytaxtga qo‘ngach, Flightradar24 monitoring tizimidan g‘oyib bo‘ldi.

Oradan bir necha soat o‘tib, CBS telekanalining katta muxbiri Jennifer Jeykobs ushbu samolyot bortida AQSH Markaziy razvedka boshqarmasi direktori Jon Retkliff bo‘lgani va u muhim muzokaralar uchun Moskvaga kelganini ochiqladi. Rossiyalik harbiy tahlilchi va muxbir Aleksandr Kos AQSH bosh razvedkachisining bu kutilmagan va sirli tashrifi ortida turgan 5 ta asosiy sababni tahlil qildi.

MRB rahbari nima uchun Moskvada? 5 ta asosiy versiya

Xalqaro ekspertlar va harbiy doiralar tashrif maqsadi bo‘yicha quyidagi ehtimollarni ilgari surmoqda:

  • 1. Mahbuslarni ayirboshlash amaliyoti: MRB rahbarining og‘ir harbiy transport kemasida kelishi tasodif emas. Bir yarim yil avval Mark Fogel va Aleksandr Vinnik almashinuvi chog‘ida ham aynan shunday samolyotdan foydalanilgan;

  • 2. Sammit va «katta uchrashuv»ga tayyorgarlik: Ukraina bo‘yicha maxsus vakillar Stiv Uitkoff va Jared Kushnerning tashriflari bir necha oydan beri kechiktirilayotgan edi. Ularning o‘rniga to‘satdan bosh razvedkachining kelishi oliy darajadagi muzokaralarga zamin tayyorlash bo‘lishi mumkin;

  • 3. Maxsus xizmatlar rahbarlari uchrashuvi: Jon Retkliffning Rossiya Tashqi razvedka xizmati rahbari Sergey Narishkin bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri idoralararo yopiq muloqoti;

  • 4. «Qo‘zg‘atuvchi» muammolarni yechish: Diplomatik mulklar taqdiri, elchixonalar faoliyatini tiklash va to‘g‘ridan to‘g‘ri aviaqatnovlarni qayta yo‘lga qo‘yish masalalarini e’lon qilinmagan formatda muhokama qilish;

  • 5. Og‘zaki maxfiy ogohlantirish (Ultimatum): MRB direktori diplomatik nota tashuvchi oddiy chopar emas. U ochiq aloqa liniyalariga ishonilmagan va eng muhim gapni qarshi tomonning «ko‘ziga qarab» yetkazish lozim bo‘lgan vaziyatlarda uchib keladi.

2021 yilgi Berns tashrifi takrorlanmoqda: Tarixdan saboq

Aleksandr Kos ushbu tashrifni 2021 yilning kuzidagi voqealarga qiyoslamoqda. O‘shanda MRB rahbari Uilyam Berns Moskvaga uchib kelib, Rossiyani Ukraina chegarasidagi qo‘shinlar to‘planishi va keng ko‘lamli harbiy harakatlar ehtimolidan ochiq ogohlantirgan edi. Oradan ko‘p o‘tmay voqealar keskin tus olgandi.

Ayni paytda Moskvada diplomatik faollik eng yuqori cho‘qqiga chiqqan:

  • Vatikan missiyasi: Vatikan diplomati Pol Richard Gallaxer Rossiya TIV rahbari Sergey Lavrov bilan uchrashib, yangi takliflarni taqdim etdi;

  • Kiyevning tinchlik rejasi: Vladimir Zelenskiy bufer zona va qo‘shinlarni ortga tortishni nazarda tutuvchi yangi tashabbusni e’lon qildi.

Biroq, The Times ta’kidlaganidek, Moskva bungacha ham ko‘plab shartlarni rad etib kelgan. MRB direktorining Moskvaga sirli parvozi parda ortida juda katta geosiyosiy jarayon kechayotganidan darak bermoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dunyo okeanida tarixiy harorat rekordi yana yangilandiDunyo okeanida tarixiy harorat rekordi yana yangilandiBugun, 22:58«Biz sekin-asta yutqazyapmiz»: Ukraina sobiq Mudofaa vaziridan kutilmagan iqror!«Biz sekin-asta yutqazyapmiz»: Ukraina sobiq Mudofaa vaziridan kutilmagan iqror!Bugun, 22:54Attraksionda boshi pastga osilgan qizlarga 275 ming dollardan kompensatsiya to‘lanadiAttraksionda boshi pastga osilgan qizlarga 275 ming dollardan kompensatsiya to‘lanadiBugun, 22:493400 ta o‘pich izi tushirilgan mashina egasi jarimaga tortildi3400 ta o‘pich izi tushirilgan mashina egasi jarimaga tortildiBugun, 21:16Olimlar dengiz tubida yuradigan akulani topishdi (video)Olimlar dengiz tubida yuradigan akulani topishdi (video)Bugun, 20:52NASA noyob teleskopni koinotga uchirishga tayyorlanmoqdaNASA noyob teleskopni koinotga uchirishga tayyorlanmoqdaBugun, 20:47
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi