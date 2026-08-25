G‘uzorda yillar davomida tazyiq ostida yashagan o‘qituvchi ayol vafot etdi

·112·Jamiyat
G‘uzorda yillar davomida tazyiq ostida yashagan o‘qituvchi ayol vafot etdi

Qashqadaryo viloyatining G‘uzor tumanida yillar davomida turmush o‘rtog‘ining tazyiqi va zo‘ravonligi ostida yashab kelgan o‘qituvchi ayol vafot etgan. Holat yuzasidan sud erkakka 7 yil 6 oylik qamoq jazosini tayinlagan.

Sud hujjatlarida keltirilishicha, ayol 2019 yilda 30 yoshli erkak bilan qonuniy nikohdan o‘tgan. Oilada ikki nafar voyaga yetmagan farzand bo‘lgan.

Ma’lum bo‘lishicha, ayol maktabda o‘qituvchi, shuningdek, bog‘chada yo‘riqchi vazifasida ishlab kelgan. Uy-ro‘zg‘or yumushlaridan ortmasa-da, turmush o‘rtog‘i uni dalada yantoq chopishga ham majburlagan. Erkak muntazam ravishda xotinini kaltaklab, haqorat qilgan va unga tan jarohatlari yetkazgan.

Sud hujjatlariga ko‘ra, erkak xotini kreditga olgan telefonini devorga urib sindirgan. Buning oqibatida ayol attestatsiya jarayoniga tayyorgarlik ko‘rish imkoniyatidan mahrum bo‘lgan.

Shuningdek, erkak xotinining ish haqini uning ixtiyorida qoldirmagan. Ayolning maoshi uning o‘zi va qaynonasining plastik kartalariga o‘tkazib kelingan. Tazyiq va cheklovlar bir necha yil davom etgan. Ayol o‘zini bu holatlardan himoya qila olmagan.

Sud hujjatlarida qayd etilishicha, 2025 yil 26 oktyabr kuni soat taxminan 06:30 da ayol yashash xonadonidagi avtomobil saqlash xonasida o‘z joniga qasd qilgan va vafot etgan. Jinoyat ishlari bo‘yicha G‘uzor tuman sudining hukmi bilan erkak aybdor deb topilib, unga 7 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Farg‘onada Lacetti boshqaruvdan chiqib, ustun va daraxtga urildiFarg‘onada Lacetti boshqaruvdan chiqib, ustun va daraxtga urildiBugun, 23:02Sergelidagi kaltaklash videosi ortidan tekshiruv boshlandi: janjalga nima sabab bo‘lgan?Sergelidagi kaltaklash videosi ortidan tekshiruv boshlandi: janjalga nima sabab bo‘lgan?Bugun, 16:50Andijonda bir oilada 4 nafar egizak dunyoga keldiAndijonda bir oilada 4 nafar egizak dunyoga keldiBugun, 13:17Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildiBloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildiBugun, 09:18Shirinlik ortidagi holat: Pryanik qanday sharoitda tayyorlanmoqda?Shirinlik ortidagi holat: Pryanik qanday sharoitda tayyorlanmoqda?Bugun, 06:17Farzandlarini ko‘rishga kelgan erkak sobiq xotining uyida kaltaklangani aytilmoqdaFarzandlarini ko‘rishga kelgan erkak sobiq xotining uyida kaltaklangani aytilmoqdaBugun, 06:03
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi