Boake «Andijon»ni qutqardi, OKMK uyida ochko yo‘qotdi: 19-tur tafsilotlari

·0·Sport
Boake «Andijon»ni qutqardi, OKMK uyida ochko yo‘qotdi: 19-tur tafsilotlari

O‘zbekiston Superligasida 19-turning navbatdagi uchrashuvlari muxlislarga haqiqiy keskinlik va kutilmagan natijalarni taqdim etdi. Andijondagi to‘qnashuvda bahs taqdiri so‘nggi daqiqalarda hal bo‘lgan bo‘lsa, Olmaliqda qahramonlik ko‘rsatgan mehmonlar raqibini ochko yo‘qotishga majbur qildi.

Ikkala bahs ham turnir jadvalining o‘rta va quyi pog‘onalaridagi kurashni yanada qizg‘in pallaga olib chiqdi.

«Bobur Arena»da Boake benefisi: «Andijon» — «Xorazm» 1:0

«Andijon» o‘z maydonida Urganchning «Xorazm» klubini qabul qildi. Uchrashuv mezbonlarning 1:0 hisobidagi dramatik g‘alabasi bilan yakun topdi:

  • Zaxiradan tushgan qahramon: «Burgutlar» ustozi tomonidan 73-daqiqada maydonga tushirilgan legioner Martin Boake oradan 14 daqiqa o‘tib — 87-daqiqada raqib darvozasini ishg‘ol etib, uchrashuv qahramoniga aylandi;

  • Jadvaldagi holat: Ushbu qimmatli g‘alaba evaziga «Andijon» o‘z ochkolarini 27 taga yetkazib, 7-pog‘onani mustahkamladi. Imkoniyatni boy bergan «Xorazm» esa 20 ochko bilan 11-o‘rinda qolmoqda.

Uchrashuv qaydnomasi:

  • «Andijon»: Potapov, Andronikashvili, Xoldorxonov (Sulaymonov, 62), Ashortia (Turg‘unboyev, 74), Iminov (Cheran, 62), Komilov, Chalasan, Temirov, To‘xtaxo‘jayev, Mahamadjonov, Turdimurodov (Boake, 73);

  • «Xorazm»: Ergashev, Azimov (Nugumanov, 64), Shiryayev, Lohan, Ortiqboyev, Hamidjonov (Izzatov, 72), Rom, Pirmuhammadov, Hoshimov, Abduhamidov, Sabino.

17-daqiqadagi qizil kartochka va Olmaliqdagi fidoyilik: OKMK — «Surxon» 0:0

Turning yana bir markaziy bahsida Mirjalol Qosimov boshchiligidagi OKMK o‘z maydonida Termizning «Surxon» jamoasini yenga olmadi:

  • Erta chetlatish: Bahsning hali 17-daqiqasidayoq «Surxon» futbolchisi Shukurillayev maydondan chetlatilib, termizliklarni 70 daqiqadan ortiq vaqt davomida 10 kishi bo‘lib himoyalanishga majbur qildi;

  • Irodali durang: Son jihatdan kamchilikda qolganiga qaramay, mehmonlar raqibning barcha ketma-ket hujumlarini bartaraf etib, 0:0 hisobidagi muhim 1 ochkoni saqlab qoldi;

  • Ochkolar taqsimoti: OKMK 29 ochko bilan 5-o‘rinni band etib turgan bo‘lsa, «Surxon» 20 ochko bilan 13-pog‘onada bormoqda.

Uchrashuv qaydnomasi:

  • OKMK: Abdunabiyev, Ahmadaliyev, Karimov, Toirov, Muqimjonov, Qosimov, Papava, Sentoku, Abdurazzaqov, Xolmurodov, Sobirjonov;

  • «Surxon»: Boymurodov, Shamsiyev, Tursunov, Sherbo‘tayev, Friday, Ramazonov, O‘ktamov, Qodirov, Tornike, Shukrullayev, Shaydulov.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Savio endi Londonda: De Dzerbi uni «Tottenhem»ga o‘tishi haqida gapirdi!Savio endi Londonda: De Dzerbi uni «Tottenhem»ga o‘tishi haqida gapirdi!Bugun, 20:322026 yilgi «Oltin to‘p» uchun asosiy favoritlar ma’lum bo‘ldi2026 yilgi «Oltin to‘p» uchun asosiy favoritlar ma’lum bo‘ldiBugun, 20:29«Siti»ga rozilik berdi: Romano «Chelsi» yulduzining qarorini e’lon qildi«Siti»ga rozilik berdi: Romano «Chelsi» yulduzining qarorini e’lon qildiBugun, 20:25O‘zbekiston boks terma jamoasi Yaponiya safariga qanday shaylanmoqda?O‘zbekiston boks terma jamoasi Yaponiya safariga qanday shaylanmoqda?Bugun, 20:17Lamine Yamal sevgilisi bilan birga yashay boshladiLamine Yamal sevgilisi bilan birga yashay boshladiBugun, 19:32«Man Siti» ham harakatga tushdi: Gakpo transferi atrofida nimalar bo‘lmoqda?«Man Siti» ham harakatga tushdi: Gakpo transferi atrofida nimalar bo‘lmoqda?Bugun, 19:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Krishtianu Ronaldu Xarri Keyn uchun ogohlantirishga aylandi
Krishtianu Ronaldu Xarri Keyn uchun ogohlantirishga aylandi