Boake «Andijon»ni qutqardi, OKMK uyida ochko yo‘qotdi: 19-tur tafsilotlari
O‘zbekiston Superligasida 19-turning navbatdagi uchrashuvlari muxlislarga haqiqiy keskinlik va kutilmagan natijalarni taqdim etdi. Andijondagi to‘qnashuvda bahs taqdiri so‘nggi daqiqalarda hal bo‘lgan bo‘lsa, Olmaliqda qahramonlik ko‘rsatgan mehmonlar raqibini ochko yo‘qotishga majbur qildi.
Ikkala bahs ham turnir jadvalining o‘rta va quyi pog‘onalaridagi kurashni yanada qizg‘in pallaga olib chiqdi.
«Bobur Arena»da Boake benefisi: «Andijon» — «Xorazm» 1:0
«Andijon» o‘z maydonida Urganchning «Xorazm» klubini qabul qildi. Uchrashuv mezbonlarning 1:0 hisobidagi dramatik g‘alabasi bilan yakun topdi:
Zaxiradan tushgan qahramon: «Burgutlar» ustozi tomonidan 73-daqiqada maydonga tushirilgan legioner Martin Boake oradan 14 daqiqa o‘tib — 87-daqiqada raqib darvozasini ishg‘ol etib, uchrashuv qahramoniga aylandi;
Jadvaldagi holat: Ushbu qimmatli g‘alaba evaziga «Andijon» o‘z ochkolarini 27 taga yetkazib, 7-pog‘onani mustahkamladi. Imkoniyatni boy bergan «Xorazm» esa 20 ochko bilan 11-o‘rinda qolmoqda.
Uchrashuv qaydnomasi:
«Andijon»: Potapov, Andronikashvili, Xoldorxonov (Sulaymonov, 62), Ashortia (Turg‘unboyev, 74), Iminov (Cheran, 62), Komilov, Chalasan, Temirov, To‘xtaxo‘jayev, Mahamadjonov, Turdimurodov (Boake, 73);
«Xorazm»: Ergashev, Azimov (Nugumanov, 64), Shiryayev, Lohan, Ortiqboyev, Hamidjonov (Izzatov, 72), Rom, Pirmuhammadov, Hoshimov, Abduhamidov, Sabino.
17-daqiqadagi qizil kartochka va Olmaliqdagi fidoyilik: OKMK — «Surxon» 0:0
Turning yana bir markaziy bahsida Mirjalol Qosimov boshchiligidagi OKMK o‘z maydonida Termizning «Surxon» jamoasini yenga olmadi:
Erta chetlatish: Bahsning hali 17-daqiqasidayoq «Surxon» futbolchisi Shukurillayev maydondan chetlatilib, termizliklarni 70 daqiqadan ortiq vaqt davomida 10 kishi bo‘lib himoyalanishga majbur qildi;
Irodali durang: Son jihatdan kamchilikda qolganiga qaramay, mehmonlar raqibning barcha ketma-ket hujumlarini bartaraf etib, 0:0 hisobidagi muhim 1 ochkoni saqlab qoldi;
Ochkolar taqsimoti: OKMK 29 ochko bilan 5-o‘rinni band etib turgan bo‘lsa, «Surxon» 20 ochko bilan 13-pog‘onada bormoqda.
Uchrashuv qaydnomasi:
OKMK: Abdunabiyev, Ahmadaliyev, Karimov, Toirov, Muqimjonov, Qosimov, Papava, Sentoku, Abdurazzaqov, Xolmurodov, Sobirjonov;
«Surxon»: Boymurodov, Shamsiyev, Tursunov, Sherbo‘tayev, Friday, Ramazonov, O‘ktamov, Qodirov, Tornike, Shukrullayev, Shaydulov.
…