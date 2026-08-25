Olimlar dengiz tubida yuradigan akulani topishdi (video)

·35·Dunyo
Olimlar dengiz tubida yuradigan akulani topishdi (video)

Dengiz tubida odatdagidek suzib yurish o‘rniga, go‘yoki oyoqlari bordek harakatlanadigan akula olimlarni hayratga soldi. Papua — Yangi Gvineya sohillarida ilmiy jihatdan avval noma’lum bo‘lgan yangi akula turi aniqlandi.

Yangi turga Hemiscyllium dudgeonae ilmiy nomi berilgan. U «Dadjonning yuruvchi akulasi» deb ataladi va akulashunos Kristin Dadjon sharafiga nomlangan. Mutaxassislar uni Papua — Yangi Gvineyaning janubi-sharqiy qismidagi Miln-Bey hududida o‘tkazilgan tadqiqotlar vaqtida aniqlashgan.

Akula emas, go‘yo dengizda «yuradi»

Bu jonzotning eng hayratlanarli jihati — uning harakatlanish usuli.

Yuruvchi akulalar oddiy akulalar kabi suzishni ham biladi. Ammo sayoz suvda, marjon qoyalar va dengiz tubida harakatlanganda ko‘krak hamda tos suzgichlaridan xuddi oyoq kabi foydalanadi. Shu sababli ular suv ostida «yurayotgandek» ko‘rinadi.

Tadqiqotchilar yangi tur vakillarini tungi dayvinglar paytida kuzatgan. Ularning tanasidagi o‘ziga xos oq chiziqlar va mayda jigarrang nuqtalar boshqa yuruvchi akulalardan ajralib turishiga yordam bergan.

Olapaya akulasi dengiz tubidagi toshlar orasida suzib yuribdi.

Faqat bitta hududda uchraydi

Yangi akula turining yana bir g‘ayrioddiy jihati — uning yashash hududi nihoyatda kichik.

Olimlar Hemiscyllium dudgeonae faqat Papua — Yangi Gvineyaning janubi-sharqiy qismidagi cheklangan hududda uchrashini aniqlagan. Mutaxassislar uning tarqalish maydoni yuruvchi akulalar orasida eng kichiklaridan biri ekanini ta’kidlamoqda.

Shu sababli olimlar yangi turning kelajagidan ham xavotirda. Yashash hududining cheklangani uni tabiiy muhitdagi o‘zgarishlar, baliqchilik va marjon riflarining zararlanishi oldida zaif qilishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

3400 ta o‘pich izi tushirilgan mashina egasi jarimaga tortildi3400 ta o‘pich izi tushirilgan mashina egasi jarimaga tortildiBugun, 21:16NASA noyob teleskopni koinotga uchirishga tayyorlanmoqdaNASA noyob teleskopni koinotga uchirishga tayyorlanmoqdaBugun, 20:47Har bir tug‘ilgan farzand uchun 55 ming dollar beriladiHar bir tug‘ilgan farzand uchun 55 ming dollar beriladiBugun, 19:46Mashhur ichimlikning 140 yillik sirli retsepti qayerda saqlanadi?Mashhur ichimlikning 140 yillik sirli retsepti qayerda saqlanadi?Bugun, 19:25Quyoshda kuchli chaqnashlar boshlandi: faollik keskin oshdiQuyoshda kuchli chaqnashlar boshlandi: faollik keskin oshdiBugun, 19:00Lamin Yamal sevgilisi bilan birga yashay boshladiLamin Yamal sevgilisi bilan birga yashay boshladiBugun, 18:40
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi