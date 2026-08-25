Olimlar dengiz tubida yuradigan akulani topishdi (video)
Dengiz tubida odatdagidek suzib yurish o‘rniga, go‘yoki oyoqlari bordek harakatlanadigan akula olimlarni hayratga soldi. Papua — Yangi Gvineya sohillarida ilmiy jihatdan avval noma’lum bo‘lgan yangi akula turi aniqlandi.
Yangi turga Hemiscyllium dudgeonae ilmiy nomi berilgan. U «Dadjonning yuruvchi akulasi» deb ataladi va akulashunos Kristin Dadjon sharafiga nomlangan. Mutaxassislar uni Papua — Yangi Gvineyaning janubi-sharqiy qismidagi Miln-Bey hududida o‘tkazilgan tadqiqotlar vaqtida aniqlashgan.
Akula emas, go‘yo dengizda «yuradi»
Bu jonzotning eng hayratlanarli jihati — uning harakatlanish usuli.
Yuruvchi akulalar oddiy akulalar kabi suzishni ham biladi. Ammo sayoz suvda, marjon qoyalar va dengiz tubida harakatlanganda ko‘krak hamda tos suzgichlaridan xuddi oyoq kabi foydalanadi. Shu sababli ular suv ostida «yurayotgandek» ko‘rinadi.
Tadqiqotchilar yangi tur vakillarini tungi dayvinglar paytida kuzatgan. Ularning tanasidagi o‘ziga xos oq chiziqlar va mayda jigarrang nuqtalar boshqa yuruvchi akulalardan ajralib turishiga yordam bergan.
Faqat bitta hududda uchraydi
Yangi akula turining yana bir g‘ayrioddiy jihati — uning yashash hududi nihoyatda kichik.
Olimlar Hemiscyllium dudgeonae faqat Papua — Yangi Gvineyaning janubi-sharqiy qismidagi cheklangan hududda uchrashini aniqlagan. Mutaxassislar uning tarqalish maydoni yuruvchi akulalar orasida eng kichiklaridan biri ekanini ta’kidlamoqda.
Shu sababli olimlar yangi turning kelajagidan ham xavotirda. Yashash hududining cheklangani uni tabiiy muhitdagi o‘zgarishlar, baliqchilik va marjon riflarining zararlanishi oldida zaif qilishi mumkin.
…